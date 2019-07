Neckar-Odenwald-Kreis. Im Juni ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim leicht gesunken. Insgesamt sind 8743 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind elf Arbeitslose weniger als im Vormonat, 144 weniger als im Juni 2018. Die Arbeitslosenquote liegt zum dritten Mal in Folge bei 2,6 Prozent (Neckar-Odenwald 2,8 Prozent). In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote drei Prozent.

Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich erste Auswirkungen der etwas schwächeren konjunkturellen Entwicklung. "Die Arbeitslosigkeit ist von Mai auf Juni nicht in dem Maße zurückgegangen, wie es in den ,Boom-Jahren’ zuvor üblich gewesen ist", führt Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, an. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibt noch auf Wachstumskurs, der Abbau der Arbeitslosigkeit gerät derzeit aber etwas ins Stocken.

Im Juni wurden 1925 neue Stellenangebote gemeldet, 422 mehr als im Vormonat (plus 28,1 Prozent) und 251 (plus 15 Prozent) mehr als im Juni 2018. Insgesamt waren 7682 offene Stellenangebote gemeldet, 40 mehr (plus 0,5 Prozent) als im Vormonat, 236 (minus drei Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Eine historisch gute Ausgangslage haben auch alle jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung entscheiden. Auch jetzt noch, kurz vor den Sommerferien, stehen die Chancen für einen interessanten Ausbildungsplatz gut.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit wie im Vormonat bei 2,8 Prozent. Es waren im Juni 2307 Menschen arbeitslos gemeldet, zwei weniger als im Vormonat, 194 weniger als im Juni 2018. 628 meldeten sich arbeitslos, 631 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 315 Stellenangebote gemeldet (Juni 2018: 260). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1257; 7,4 Prozent mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt wie im Vormonat bei bei 2,4 Prozent

Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren im Juni 1124 Arbeitslose registriert (Mai 2019: 1082). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1183 Arbeitslose (Mai 2019: 1227). Es ist immer noch möglich, in diesem Jahr mit einer Ausbildung zu beginnen. Am Stichtag im Juni waren bei der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 2377 Ausbildungsstellen noch nicht besetzt.

Bis Juni wurden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5278 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Als Bewerber für einen Ausbildungsplatz haben sich 3126 junge Menschen gemeldet, 257 oder 7,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.