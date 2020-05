Die Abschlussprüfungen an der Konrad-von-Dürn-Realschule beginnen am Mittwoch. Sie wurden landesweit verschoben, damit die Realschüler trotz der Pandemie genügend Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfungen haben. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Kann das Lernen zuhause den Präsenzunterricht an den Schulen vollwertig ersetzen? Für eine Einschätzung hat die RNZ mit Rektor Patrick Schmid (Foto) von der Konrad-von-Dürn-Realschule in Walldürn gesprochen. Dort – und an allen anderen Realschulen des Landes – beginnen ab Mittwoch die Abschlussprüfungen.

Für die Jugendlichen sind die Abschlussprüfungen ein ganz neues und einmaliges Ereignis in ihrem Leben. Lehrer haben dagegen mit Prüfungen dieser Art langjährige Erfahrungen, von denen die Abschlussklassen profitieren können. Durch die Corona-Krise wird jetzt aber der direkte Kontakt zwischen Lehrer und Klasse unterbrochen. Lässt sich das irgendwie ausgleichen?

Patrick Schmid: Während der ganzen Zeit der Schulschließung hatten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen über eine Schulplattform die Möglichkeit, sich mit ihren Fachlehrern bei Fragen und Problemen in Verbindung zu setzen. Hierüber wurden auch die Aufgaben bereitgestellt. Nach Wiederaufnahme des Unterrichts sind noch fast drei Wochen intensivster Vorbereitung möglich, da nur die Fächer der schriftlichen Abschlussprüfung unterrichtet werden.

Haben Sie ein konkretes Beispiel für besonders gelungene digitale Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülern?

Schon vor der Corona-Krise arbeitete unsere Schule mit einer Schulplattform. Mit Einsetzen der Schulschließung wurde hier ein Modul bereitgestellt, das die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ermöglicht. Im weiteren Verlauf kam ein Modul "Lernen" hinzu. Hier können Lehrkräfte ganze Unterrichtseinheiten für Schülerinnen und Schüler bereitstellen. Bei Bedarf können Schülerinnen und Schüler ihre Lösungen digital abgeben. Die Plattform wird ständig weiterentwickelt und wir als Schule geben unsere Erfahrungen und Anregungen an die Entwickler weiter.

Manche Kolleginnen haben auch z. B. damit begonnen, selbst Lernvideos zu drehen und diese den Schülerinnen und Schülern anzubieten. Im Gegensatz zu bereits vorhandenen Lernvideos im Netz kann so die Stoffvermittlung passgenau gesteuert werden, und die Schülerinnen und Schüler hören zudem die vertraute Stimme der Lehrkraft.

"Nichts kann den direkten Kontakt ersetzen"

Kam auf die Schüler in der Zeit seit der Schulschließung noch neuer Unterrichtsstoff zu oder wurde ohnehin nur für die Prüfung wiederholt?

Zum Glück wurden alle neuen Themen noch vor der Schulschließung behandelt. Insofern wurden die Schülerinnen und Schüler im Anschluss mit Aufgaben auf Prüfungsniveau versorgt. Diese konnten sich wiederum bei Fragen mit den Lehrkräften in Verbindung setzen.

Viele Schüler bereiten sich für gewöhnlich in Lerngruppen zusammen auf den Schulabschluss vor. Lässt sich diese gemeinsame Vorbereitung mit digitaler Technik adäquat ersetzen?

Wir sind überzeugt, dass nichts den direkten Kontakt Lehrer-Schüler oder Schüler-Schüler ersetzen kann. Dennoch ist es ansatzweise umsetzbar, indem man z. B. in Fach Mathematik eine Aufgabe rechnet und den Lösungsweg an einen Mitschüler verschickt. Dieser wiederum korrigiert und gibt Rückmeldung.

Wie stehen Sie persönlich zu den temporären Schulschließungen und den Entscheidungen bezüglich der Prüfungen?

Als medizinischer Laie muss ich mich da auf die Expertise der Mediziner und besonnene Entscheidungen der Politik verlassen. Ich habe allerdings ein gutes Gefühl, was die Vorbereitung der Prüfung angeht. Die Schülerinnen und Schüler wurden an einigen Stellen entlastet, und durch die Präsenzzeit ab 4. Mai ist noch genügend Zeit, auch im direkten Kontakt mit den Lehrkräften letzte Fragen zu klären.

Gibt es an Ihrer Schule Befürchtungen, dass sich die Corona-Pandemie negativ auf den Abschluss auswirken könnte?

Wir hatten von Anfang an mit Eltern sowie Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 kommuniziert, dass die Zeit der Schulschließung auch als Chance gesehen werden soll, sich intensiv auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Insofern wurden mir gegenüber diese Befürchtungen noch nicht geäußert.

Welche Tipps haben Sie für Jugendliche, die ihre Prüfungen absolviert haben? Einige hatten ja bestimmt Auslandsaufenthalte geplant.

Es tut mir für die Schülerinnen und Schüler unheimlich leid, dass gerade so prägende Erlebnisse, die auch zu einem Schulabschluss gehören, wie z. B. Abschlussfahrt oder Entlassfeier, dieses Jahr nicht möglich sind. Wann Auslandsaufenthalte wieder stattfinden können, ist noch ungeklärt. Wichtig ist, dass sie vor allem nach vorne schauen und sich weiterhin auf ihren zukünftigen Weg konzentrieren. Sei es auf einer weiterführenden Schule oder im Rahmen einer Ausbildung. Es wird sicher wieder eine Zeit nach Corona geben.

Welche weiteren Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf den Alltag an der Konrad-von-Dürn-Realschule?

Unsere Sozial-AG unterhält eine Kooperation mit dem Haus am Limes (ein Wohn- und Pflegeheim der Johannes-Diakonie Mosbach). Die für dieses Jahr noch geplanten Aktionen mussten leider aufgrund der Corona-Krise entfallen. Deshalb wurde vor Ostern die Aktion "Frühlingsgrüße" gestartet. Ein Versuch, den Kontakt zu den behinderten Menschen aufrecht zu erhalten und gemeinsam durchzuhalten. Zur Zeit stellen die fünften Klassen im Haus am Limes ihre "Klopapiertiere und -monster" aus. Werke, die im Homeschooling entstanden sind. Im Moment läuft eine Initiative vom Haus am Limes "Bunte Steine bringen Freude", an der sich die Schülerinnen und Schüler beteiligen können.