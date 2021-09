Ravenstein. (F) In der ersten Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats nach der Sommerpause befasste sich das Gremium mit elf Tagesordnungspunkten, die zum Teil ausgiebig beraten und diskutiert wurden. Dies war beispielsweise beim Verkauf zweier Grundstücke für den Bau eines neuen geplanten Lebensmittelmarkts am Ortsausgang von Merchingen in Richtung Osterburken, bei der Aufstellung weiterer Hundekotbehälter der Fall oder auch bei der Vergabe des Auftrags für die zukünftige Reinigung der "Sinkkasten" (wir werden noch berichten). Diese Arbeiten führte bisher alljährlich die örtliche Feuerwehr aus, was aber aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht sein dürfe, was für einige Gemeinderäte "unverständlich" sei.

Bürgermeister Ralf Killian begrüßte eine große Anzahl interessierter Zuhörer und bedankte sich für die ihm anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums entgegengebrachten Glückwünsche und Geschenke.

Für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts stellte der Gemeinderat mit seinem mehrheitlich getroffenen Beschluss, zwei gemeindeeigene Grundstücke auf Gemarkung Merchingen zu veräußern, die Weichen.

Hintergrund > Bauanträge: Während dem Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage und Carport auf Gemarkung Hüngheim zugestimmt wurde, lehnte das Gremium den Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses auf Gemarkung Oberwittstadt ab. Bemängelt wurde vor allem, dass zwischen der geplanten Garage und dem Straßenrand nur ein Abstand von zwei Metern bestehe. > Erfrischungsgeld: Wie bereits bei der Landtagswahl bekommen auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats alle Wahlhelfer bei der Bundestagswahl ein einheitliches Erfrischungsgeld in Höhe von 35 Euro.

Wie Bürgermeister Killian informierte, sei die Stadtverwaltung schon seit längerer Zeit bemüht, einen solchen Markt in Ravenstein zu bekommen. Dafür gebe es am Ortsausgang von Merchingen in Richtung Osterburken, wo die Blumenwiese betrieben werde, einen geeigneten Standort. Um weitere Verhandlungen führen zu können, die zum Teil schon "intensiver" seien, müsse man nunmehr wissen, ob der Gemeinderat grundsätzlich den Verkauf dieser beiden im städtischen Besitz befindlichen Grundstücke zustimmen würde.

Beim Verkaufspreis werde man sich an die aktuellen Bodenrichtwerte der Stadt Ravenstein von zwölf Euro pro Quadratmeter halten. Es müsse auch noch verhandelt werden, welche Kosten zu diesen Bodenrichtwerten hinzukommen wie zum Beispiel die Erschließungskosten des gesamten benötigten Geländes. Dies könne man derzeit noch nicht abschätzen.

Die Erstellung eines notwendigen Bebauungsplans und das weitere Verfahren würden rund ein Jahr andauern, meinte der Bürgermeister, der eine solche Ansiedlung auch als eine einmalige Chance für Ravenstein sieht. Wenn man diese jetzt nicht wahrnehme, werde man in absehbarer Zeit keinen solchen Markt bauen können.

In der anschließenden Diskussion meinte unter anderem Gemeinderätin Silvia Zipf (Erlenbach), dass sie die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts für Ravenstein begrüße und als sehr sinnvoll erachte. Wenn man die Chance für solch eine Möglichkeit habe, dann sollte man diese auch nutzen.

Auf Nachfrage, welche zusätzlichen anfallenden Kosten auf die Kommune zukommen, antwortete Killian, dass man diese im jetzigen Stadium noch nicht endgültig beziffern könne. Es gebe aber mehrere Optionen, wie die Stadt dieses Projekt abwickelt. Der Gemeinderat werde in die weiteren Planungen und zu treffenden Entscheidungen mit eingebunden.

Schließlich stimmte der Gemeinderat bei einer Enthaltung dem Verkauf der beiden Grundstücke zu und ebnete damit den Weg für den neuen Lebensmittelmarkt.