Ravenstein. (joc/ahn) Spannung ist am heutigen Sonntag in Ravenstein angesagt: Die Bürger aus den sechs Stadtteilen wählen nämlich für die nächsten acht Jahre ihren Bürgermeister. Die Wahlurnen in den Lokalen haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Als Kandidaten stehen Ralf Killian, Amtsinhaber Hans-Peter von Thenen, Ulrike Quoos und Reiner Rosenitsch auf den Wahlzetteln. Mit der Verkündigung des Ergebnisses im Schloss in Merchingen wird um 19.15 Uhr gerechnet.

Ralf Killian ist 53 Jahre alt und war unter anderem Sachgebietsleiter im Umweltschutzamt beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Er bezeichnet sich selbst als „echten Ravensteiner“ und möchte die Bürger frühzeitig in Entscheidungsprozesse einbinden.

Hans-Peter von Thenen ist 50 Jahre alt und möchte dem Gemeinderat und den Rathausbediensteten ein Seminar zur Förderung des professionellen Umgangs anbieten. Außerdem will er „Struktur ins Rathaus bringen“ und die „Jahresuhr auf 2018 zurückdrehen“.

Ulrike Quoos ist 45 Jahre alt und war unter anderem Walkreisbüroleiterin beim Deutschen Bundestag. Sie selbst sagt, dass ihr „christliche Werte und ehrenamtliches Engagement“ wichtig seien – genauso wie Bürgerbeteiligung und eine „offene und ehrliche Kommunikation“.

Reiner Rosenitsch ist 55 Jahre alt und ist Schichtführer bei der Firma LTI-Metalltechnik. Er sei ein Schaffer, der unbürokratisch dort anpackt, wo er gebraucht werde. Er wolle mit Bürgern, Verwaltung, Gemeinderat und Ortschaftsräten gut zusammenwirken.

Man darf gespannt sein.