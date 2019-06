Merchingen. (F) Bereits zum 449. Mal findet der traditionelle Pfingstmarkt von Sonntag, 9. Juni, bis Dienstag, 11. Juni, rund um das Schloss in Merchingen statt. Erst vor einem Jahr wurde ein neues Konzept erarbeitet. So können sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf ein attraktives dreitägiges Festprogramm mit einem Krämermarkt, einer Oldtimer-Schlepper-Ausstellung und einem großen Vergnügungspark, bestehend aus Kinderkarussell, Hüpfburg, Schiffschaukel, Losbude, Schießstand, Wurfwagen und Süßwarenstand, freuen. Am Montag und Dienstag werden ausgestellte historische Fahrzeuge das Fest bereichern.

Programm > Sonntag, 9. Juni: 14 Uhr: Eröffnung im Schlosshof mit Biergarten und Streetfood "Tellerrand", Wein- und Likörstand sowie Vergnügungspark. > Montag, 10. Juni: ab 11 Uhr: Bewirtung im Schloss und auf dem Schlosshof, Bier- und Grillwagen, Streetfood, Vergnügungspark, Oldtimer-Schlepper-Ausstellung ab 14 Uhr: Live-Musik mit dem Akkordeonverein Ravenstein. > Dienstag, 11. Juni: ab 10.30 Uhr: Frühschoppen mit Weißwurst und Weißbier im Schloss, anschließend Bewirtung im Schloss und auf dem Schlosshof, Bier- und Grillwagen, Streetfood, Sekt-, Wein- und Likörstand, Vergnügungspark, Krämermarkt, Spiel und Spaß mit dem Jugendtreff "Bienenstand" auf der "Alla hopp!"-Anlage, Oldtimer-Schlepper-Ausstellung ab 18 Uhr: Live-Musik mit dem Musikverein Merchingen.

Eröffnet wird der Pfingstmarkt am Sonntag ab 14 Uhr im Schlosshof mit Biergarten, Streetfood "Tellerrand" und einem Wein- und Likörstand.

Der Pfingstdienstag beginnt mit einem Frühschoppen mit Weißbier und Weißwurst. Außerdem werden auf dem traditionellen Krämermarkt die Aussteller den Besuchern ihre vielfältigen Angebote, darunter Spielwaren, Geschenkartikel, Haushaltswaren, Bekleidungsmode, Lederwaren sowie verschiedene Hofladenprodukte wie Brot, Bergkäse, Erdbeeren und Honig, anbieten. Auch die Rhein-Neckar-Zeitung wird mit einem Bücherstand vertreten sein. Für die jüngsten Besucher hat sich der Jugendtreff "Bienenstand" ab 12 Uhr wieder etwas Besonderes auf der "Alla hopp!"-Anlage einfallen lassen.

Ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgt für das leibliche Wohl. So gibt es auf dem Schlossplatz einen Bier- und Grillwagen, Streetfood "Tellerrand", einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen im Schloss und einen Sekt-, Wein- und Likörstand.

Live-Musik gibt es am Montag mit dem Akkordeonverein Ravenstein, der ab 14 Uhr spielt. Festausklang ist am Dienstagabend mit dem Musikverein Merchingen, der zur Unterhaltung aufspielt.

In diesem Jahr hat Bürgermeister Hans-Peter von Thenen die Schirmherrschaft für den Pfingstmarkt übernommen. Ihm gilt deshalb der Dank des Festausschusses und der Veranstaltergemeinschaft, die aus dem Musikverein, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Gesangverein "Eintracht", dem Förderverein Schloss mit Heimatmuseum, dem Merchinger Fastnachtsverein, dem "Bienenstand", dem "Landsknechthaufen", dem "Roten Hahn" und dem "Wild Tigers MC" besteht.