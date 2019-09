Ravenstein. (F) Der Ravensteiner Gemeinderat vergab in der April-Sitzung die Arbeiten für den Gehwegausbau in der Ulmenstraße in Merchingen. Nach dem dort erfolgten Wohnhausneubau ist nunmehr das letzte Teilstück, die Verbindung des Gehwegs in der "Ulmenstraße" zur Anbindung an die "Eichenstraße", neu hergestellt worden.

Eine beschränkte Ausschreibung der Arbeiten erfolgte durch das Ingenieur-Büro Sack und Partner (Adelsheim). Die Baufirma Bernhard Beckmann (Merchingen) legte mit einer Angebotssumme von 14.855 Euro das preisgünstigste Angebot vor und hatte den Zuschlag erhalten.

Mit den Bauarbeiten des 30 Meter langen Teilstücks wurde vor wenigen Wochen begonnen. Nachdem die Rabatten gesetzt und der Unterboden hergestellt wurde, hat die bauausführende Firma Beckmann die Pflasterarbeiten in diesen Tagen abgeschlossen.