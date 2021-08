Ravenstein-Merchingen. (F) Die Grundschule Ravenstein hat jetzt ganz offiziell eine neue Rektorin, denn mit einer mehrmonatigen Verspätung wurde jüngst im Rahmen einer Feierstunde im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt Jessica Birkenmeier durch Schulamtsdirektor Uwe Wurz vom Staatlichen Schulamt Mannheim in ihr neues Amt eingeführt. Die Feier wurde durch virtuell zugeschaltete musikalische Beiträge der Schulkinder umrahmt.

Nachdem die Kinder der 1. Klasse ein Gedicht vorgetragen hatten, begrüßte die seitherige stellvertretende Schulleiterin Michaela März die Ehrengäste, darunter Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian, Schulamtsdirektor Uwe Wurz, Schuldekanin Bettina Gellhaar, Personalrat Frank Orthen, Elternbeiratsvorsitzende Marina Müller sowie das Lehrerkollegium und sagte: "Heute ist ein besonderer Tag für die Schule", denn es findet endlich die Amtseinführung der neuen Schulleiterin statt, auf die man lange warten musste. Die Kinder der Klassen 2 und 3 sangen das Lied "Lummerland".

Uwe Wurz nahm dann die Amtseinführung vor. Zuerst bedankte er sich bei Michaela März, die bis zur Besetzung der hiesigen Schulleiterstelle die Schule kommissarisch leitete. Er freute sich über die Ernennung von Jessica Birkenmeier zur neuen Rektorin der Grundschule Ravenstein. In den zurückliegenden Monaten ihrer Tätigkeit als Schulleitern habe sie gezeigt, dass sie neben unabdingbaren fachlichen Kompetenzen auch Persönlichkeitsmerkmale mitbringe, die eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit ausmachen. Die Motivation, eine Schulleitungsstelle an einer Grundschule zu übernehmen, beinhalte ein großes Maß an Engagement und eine tiefe Überzeugung für die Notwendigkeit der Erziehung und Bildung junger Menschen. Jessica Birkenmeier habe an der Grundschule Ravenstein ein gut bestelltes Haus, eine kleine aber feine Schule übernommen. Schule werde hier als Gemeinschaft erlebt, die kollegiale Zusammenarbeit sei ausgeprägt und das Unterrichtsklima sei sehr lernförderlich.

In seinem Blick zurück ging Wurz auf den beruflichen Werdegang der neuen Rektorin ein: Nach dem Abitur am Humboldt-Gymnasium Karlsruhe nahm sie 2003 ein Studium an der PH Karlsruhe auf. Das 1. Staatsexamen schloss sie Ende 2007 ab. Nach dem Vorbereitungsdienst am Staatlichen Seminar für schulpraktische Ausbildung an der GHS Pforzheim absolvierte sie 2011 das 2. Staatsexamen mit den Lernbefähigungen in den Fächern Deutsch, Englisch sowie evangelische Religion.

2012 wurde Jessica Birkenmeier am Lernhaus Ahorn als Lehrerin angestellt und am 2015 zur Lehrerin ernannt und verbeamtet. Weitere schulische Etappen waren die Grundschule Assamstadt, die GWRS Boxberg und schließlich die Grundschule Ravenstein, wo sie am 12. Dezember 2019 zur Schulleiterin bestellt und am 27. Mai 2020 zur Rektorin ernannt wurde. Dass sie ihre Aufgaben stets konstruktiv, belastbar, zuverlässig und gewissenhaft wahrnehme, komme in allen dienstlichen Beurteilungen zum Ausdruck. Ihr werde zudem assistiert, eine beispielgebende Kollegin zu sein, die mit dem gesamten Kollegium vertrauensvoll und engagiert zusammenarbeite, sagte der Schulamtsdirektor. Mit ihrer Bewerbung auf die Schulleitungsstelle an der Grundschule Ravenstein habe sie nunmehr konsequent den Schritt vollzogen, in noch größerem Maß Verantwortung für die Bildung der Kinder zu übernehmen. Die Leitung einer Schule sei anspruchsvolle Teamarbeit. Mit dem Schulträger, der Stadt Ravenstein, habe sie gute Rahmenbedingungen für die weitere schulische Entwicklung der örtlichen Grundschule. Wurz wünschte der neuen Rektorin und ihrem Team viel Erfolg auf dem eingeschlagenen pädagogischen Weg, überreichte ein Präsent und ein "Ahoi" als neue Kapitänin der Schule.

Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian überbrachte die Grüße der Stadt und sagte, dass das Bildungswesen in unserem Land seit einiger Zeit wieder einmal in der Diskussion sei, denn Bildungspolitiker und Fachleute würden sich gerade mit Vorschlägen überbieten, wie tatsächlichen und vermeintlichen Defiziten bei schulischen Leistungen abgeholfen werden könne. Besonders jetzt, in Zeiten der Pandemie und den damit einhergehenden Problemen. Manchmal gewinne man allerdings den Eindruck, dass gerade im Bildungsbereich mehr Beständigkeit und Verlässlichkeit angebracht wäre und weniger "übereilter Reformeifer und Aktionismus". Der Schulträger sei gemeinsam mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler froh, dass gerade in diesem Bereich vor Ort eine erfreuliche Kontinuität herrsche. Nach einer Vakanz sei die neue Rektorin seit mehr als einem Jahr mit "Biss und Power" an der Schule im Einsatz. Hier würden die Weichen für den weiteren schulischen Werdegang der Schüler und die Grundlagen für den Erfolg beim Schulabschluss gelegt. Rektorin Birkenmeier, so der Bürgermeister, eile ein ausgezeichneter Ruf voraus, und man freue sich, dass die Entscheidung über die Besetzung der Rektorenstelle auf sie gefallen sei. Viele Themen, er nannte hier die Erweiterung bzw. Neubau der Grundschule, Hygienemaßnahmen, Digitalisierung, seien bereits in engem Kontakt besprochen. Die Stadt verstehe sich als Partner und in gemeinsamen Bemühungen sei man bestrebt, den Kindern im Verantwortungsbereich die bestmögliche schulische Bildung als Grundlage einer Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln. Bei dieser Arbeit wünschte Killian weiterhin viel Freude und Erfolg und überreichte ein Präsent.

Felix Gramling von der Klasse 4 spielte dann auf der Bühne am Piano das Musikstück "Ein Abenteuer".

Schuldekanin Bettina Gellhaar (Dekanat Tauberbischofsheim), die auch die Grüße von Schuldekan Martin Schwarz (Mosbach) überbrachte, sagte, dass die ersten Zeiten als Rektorin an der Grundschule Ravenstein sicher nicht leicht waren, doch es galt, den Betrieb auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten.

Der örtliche Personalrat Frank Orthen meinte, dass nach zwei Jahren wieder eine Amtseinführung einer Rektorin stattfindet. Man arbeite in dieser Position sehr viel und übernehme auch Verantwortung, auch wenn nicht alles "Schokolade" sei.

Im Namen des Elternbeirates freute sich dessen Vorsitzende Marina Müller, dass nunmehr die Amtseinführung der neuen Rektorin stattfinden könne. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben seien eine große Herausforderung für die neue Rektorin gewesen. Jessica Birkenmeier habe in dieser Zeit eine enorme Flexibilität bewiesen und ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. Müller bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das stets offene Ohr für die Eltern. Für die Zukunft wünschte Marina Müller alles Gute.

Nach dem virtuellen Beitrag "Ich schenk dir einen Regenbogen" von den Kindern der vierten Klasse folgte ein kurzer Beitrag des Kollegenteams.

In ihrem Schlusswort bedankte sich Jessica Birkenmeier für die vielen guten Wünsche zu ihrer Amtseinführung. Es sei auch für sie ein großer Tag. Ihr Dank galt neben Felix Gramling für die Musikbeiträge auch Schulamtsdirektor Wurz für das entgegengebrachte Vertrauen und für die bisherige Unterstützung. Ebenso Bürgermeister Killian für die bisherige unproblematische Zusammenarbeit, den beiden Kirchengemeinden sowie ganz besonders ihrem Team, denn was sei eine Kapitänin auf dem Schiff ohne ihre Mannschaft. Man habe sich schon aufeinander eingestellt und jeder sei für den anderen da. Auch für den Elternbeirat gab es ein großes Lob. In den Konferenzen herrsche immer eine gute Atmosphäre. Schmerzlich sei, dass Marina Müller als Elternbeiratsvorsitzende ihr Amt aufgebe und eine große Lücke hinterlasse. Mit einem Präsent bedankte sich Jessica Birkenmeier bei Marina Müller für ihre lange Arbeit zum Wohle der Schule. Das Lied "Rockin’ Robin" von Felix Gramling beendete den offiziellen Teil der Feier.