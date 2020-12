Ravenstein. (F) Zur letzten Sitzung in diesem Jahr traf sich der Ravensteiner Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Ralf Killian am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt. Die sechs Punkte umfassende Tagesordnung war bereits in rund einer Stunde abgehandelt.

Nach der Bürgerfragestunde verlas Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn das Protokoll der Sitzung vom 5. November, das einstimmig genehmigt wurde.

Nächster Punkt war die Flurneuordnung Ravenstein-Merchingen mit Vorstellung des Wege- und Gewässerplans des zum Ausbau geplanten Multifunktionswegs Kessachtal 2 zwischen Merchingen und Oberkessach. Hierzu begrüßte Bürgermeister Killian Projektleiter Christoph Haberkorn und die leitende Ingenieurin Lydia Blum vom Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung Buchen. Projektleiter Haberkorn stellte die Planung des geplanten Wegeausbaus vor, der in drei Teilabschnitten bis zum bereits bestehenden Radweg an der Gemeindegrenze nach Oberkessach erfolgen soll. Der Weg soll auf einer Breite von drei Metern ausgebaut und asphaltiert werden. Im Verlauf der Strecke ist eine Ausweichstelle vorgesehen. An der verengten Straßenstelle an der ehemaligen Mühle soll ein Geländer angebracht werden. Zum Ausbau sind deshalb verschiedene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. So soll unter anderem das bestehende sehr verschlammte Feuchtbiotop ausgebaggert werden. Weiterhin ist geplant, den Bereich um das bestehende Regenüberlaufbecken neu einzupflanzen. Baumaßnahmen sind auch am Wehr an der Kessach vorgesehen. Die gesamten Baukosten bezifferte Haberkorn auf 410.475 Euro. Dafür wird ein Zuschuss von 85 Prozent (= 348.903 Euro) erwartet. Die Stadt Ravenstein übernimmt den verbleibenden Restbetrag von 61.571 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für den Grunderwerb des Wegebaus. Der Gemeinderat fasste schließlich folgenden einstimmigen Beschluss: Die Stadt Ravenstein stimmt dem vorliegenden Entwurf des Plans (nach Paragraf 41 FlurbG) einschließlich des Kosten- und Finanzierungsplans zu. Sie erklärt sich bereit, die nicht durch Zuschuss gedeckten Ausführungskosten in Höhe von rund 61.000 Euro als freiwilligen Betrag zur Senkung der Teilnehmerbeiträge zu übernehmen. Zudem erteilt die Stadt ihr Einvernehmen über Linienführung und Ausbaustandard der im Entwurf des Plans ausgewiesenen öffentlichen Feld- und Waldwege. Die Stadt verpflichtet sich zudem, die im Entwurf ausgewiesenen landwirtschaftlichen Anlagen zu pflegen.

Beim nächsten Punkt befasste sich der Gemeinderat mit der sechsten Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Kindergarteneinrichtungen vom 29. Juni 2016. Wie Rechnungsamtsleiter Marcus Wägele erläuterte, fordere die Kommunalaufsicht in der vorliegenden Satzung einige geringfügige redaktionelle Veränderungen, die er dem Gemeinderat vorstellte. Zudem wurde gefordert, dass in die Satzung auch der Namen des Kindergartens aufzunehmen sei. Die Änderungen wurden vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.

Unter "Verschiedenes" regte ein Mitglied des Gremiums an, dass der Gemeinderat einmal eine Rundfahrt durch die Stadtteile unternehmen sollte.

Ein weiteres Thema war die geplante Breitbandversorgung in der Stadt. Hier appellierte Bürgermeister Killian nochmals dringend an die Bürgerschaft, das Angebot der BBV anzunehmen. Wenn dies nicht geschehe, würde eine einmalige Chance für Ravenstein verspielt.