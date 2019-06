Ravenstein-Merchingen. Durch einen lauten Knall wurden in der Nacht auf Donnerstag die Bewohner von Merchingen aus dem Schlaf gerissen. Kurz nach 2.30 Uhr wurde dann die Polizei informiert, dass Geldautomat der Sparkassenfiliale in der Lindenstraße in Merchingen gesprengt worden war.

Obwohl zahlreiche Polizeistreifen an den Einsatzort fuhren und weitere Einsatzkräfte sowie ein angeforderter Polizeihubschrauber nach Flüchtigen Ausschau hielten, konnten die Verursacher der Explosion flüchten. Am Tatort stellte sich heraus, dass der Geldautomat durch die Explosion zerstört ist, teilt die Polizei mit. Auch der Vorraum der Bankfiliale wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro.

Kriminaltechniker sind am Donnerstag vor Ort und sichern Spuren. Ob die Unbekannten Bargeld entwendet haben, steht noch nicht fest.

Zeugen hatten kurz nach dem Knall hektisches Stimmengewirr gehört und sahen dann, dass ein dunkles Auto zügig davonfuhr.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Mosbach unter der Rufnummer 06261/8090 entgegen.