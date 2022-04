Von Andreas Hanel

Ravenstein. Dass die Kornkammer Ukraine aktuell von Putins Truppen angegriffen wird, bemerken Verbraucher auch hierzulande – spätestens wenn man vor einem leeren Ölregal steht oder an der Kasse den Geldbeutel zückt. Die Getreidepreise sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine geradezu explodiert. Nichtsdestotrotz ist die Lebensmittelversorgung in Deutschland weiterhin sichergestellt. Doch wenn man den Blick über den deutschen Tellerrand hinauswandern lässt, etwa auf den afrikanischen Kontinent oder nach Südasien, sieht die Lage um einiges prekärer aus. "Damit auch wir etwas für die Weltversorgung tun können, wollten wir mehr Weizen anbauen", so Albert Gramling aus Ravenstein, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Neckar-Odenwald. Warum daraus nichts wurde, erläuterte er am Freitag im Rahmen eines Pressetermins, bei dem auch das SWR-Fernsehen vor Ort war.

Die Flächen für den Getreideanbau wären da, zum Beispiel auf den sogenannten ökologischen Vorrangflächen. Was verbirgt sich dahinter? Landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als 15 Hektar Ackerland müssen seit 2015 grundsätzlich fünf Prozent ihrer Ackerflächen im Umweltinteresse nutzen. Auf diesen Flächen dürfen keine Feldfrüchte angebaut werden, sie werden etwa als Feldrand bzw. Pufferstreifen genutzt oder liegen brach.

Die EU hat am 21. März in ihrem Aktionsplan zur Lebensmittelsicherheit beschlossen, dass vor dem Hintergrund der besonderen aktuellen Lage auf den brachliegenden ökologischen Vorrangflächen Getreide aller Art angebaut werden dürfen. Die Pläne sehen dabei auch die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vor.

Deutschland geht diesen Schritt nicht mit. Nach dem Beschluss des Bundesrats am 8. April werden diese Flächen lediglich für die Futternutzung freigegeben. Dies findet nicht nur die Kritik der Landwirte, sondern auch die von Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Gegenüber der RNZ teilte er mit: "Damit bleibt Deutschland nicht nur hinter den Möglichkeiten zurück, die die EU-Kommission eingeräumt hat, sondern die Bundesrepublik Deutschland nimmt damit sehenden Auges in Kauf, dass eine bereits absehbare Hungerkrise nicht gelindert wird und Menschen sterben werden. Europa hat hier eine Gesamtverantwortung, nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern auch für die Länder, die von der Kornkammer Europas abhängig sind."

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir begründet die Entscheidung gegen den Getreideanbau auf den ökologischen Vorrangflächen mit dem Naturschutz. "Wir können es uns nicht leisten, dass wir jetzt andere Krisen ausblenden, die schon heute für Hungersnöte auf der Welt sorgen. Auch wenn manche das gerne ausblenden, Klimakatastrophe und Artensterben sind real existierende Probleme, die wir lösen müssen. Alles, was wir heute aufschieben, rächt sich morgen doppelt und dreifach", so Özdemir im März.

Albert Gramling sowie viele andere Landwirte können diese Begründung nicht nachvollziehen. "Ich habe bereits am 25. März einen Brief an Özdemir geschrieben", erklärte der Kreisbauernverbandsvorsitzende gestern. Darin habe er die Notwendigkeit der Weizenproduktion auf den ökologischen Vorrangflächen betont – wobei ein Anbau nur unter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mineralischem Dünger sinnvoll sei. Bis Anfang April wäre dies möglich gewesen – wenn auch da bereits mit Ertragseinbußen.

Mit diesem Schild an einem seiner brachen Felder protestiert Albert Gramling gegen die politischen Entscheidungen. Foto: A. Hanel

"Eine Antwort auf den Brief habe ich von Herrn Özdemir nicht erhalten", berichtete Gramling. Vielmehr sei seitens des Landwirtschaftsministeriums der Vorwurf aufgekommen, dass sich die "Bauern nur den Geldbeutel füllen wollen", so der Ravensteiner Landwirt. Zudem würde das Ministerium den Getreideanbau auf den Stilllegungsflächen ablehnen, weil "800.000 Tonnen Mehrertrag an Weizen die Welt auch nicht retten", gab Gramling die Sicht der Bundesregierung wieder. Eine solche Menge an Getreide könnte aber "1,2 Millionen Menschen satt machen", rechnete der Kreisbauernverbandsvorsitzende vor.

Zudem wehrte er sich gegen die verbreitete Meinung, dass 60 Prozent des Getreides als Futter verwendet würden. "Das ist falsch. Verfüttert wird meist das, was für Menschen nicht geeignet ist". Zum Beispiel Weizen mit zu wenig Eiweiß, das zum Brotbacken nicht geeignet sei.

Auch einer Einschränkung der Tierhaltung steht Gramling kritisch gegenüber. "1915 wurde die Tierhaltung schon einmal abgeschafft. Dann hat man festgestellt, dass Mist auch Dünger ist."

Auch wenn der Appell der Landwirte dieses Jahr zu spät kommt, bleibt die Frage, wie es im nächsten Jahr mit der Getreideversorgung – auch in Deutschland – aussehen wird. Gramling ist wenig optimistisch. "Wir wissen nicht, ob wir im nächsten Jahr Dünger bekommen, da man für dessen Produktion Gas benötigt. Dann würde der Ertrag zwangsläufig auch bei uns zurückgehen."

Und der Streit um die Nutzung der Stilllegungsflächen wird sich wohl ebenso weiter zuspitzen. Denn auch die Einsaat von Blühmischungen auf diesen Flächen werde nach Ablauf der Fünfjahresverpflichtung seit 2021 nicht mehr verlängert, kritisierte Gramling. Ab 2023 werde die Einsaat von Blühmischungen durch die EU sogar verboten. "Man will uns auf den Stilllegungsflächen alles verbieten: sowohl den Anbau von Getreide als auch die Einsaat von Blühmischungen."

Ab 2023 wolle die EU außerdem vier Prozent der Ackerflächen stilllegen lassen. Deshalb hat der Ravensteiner Landwirt aus einem der grünen Kreuze, die Landwirte als stillen Protest gegen neue Regulierungen aus der Politik aufgestellt hatten, eine grüne "4" gemacht.

Als weiteren Protest gegen die politische Entscheidung bezüglich des Verbots von Getreideanbau auf den ökologischen Vorrangflächen hat er an einem seiner brachliegenden Felder ein Schild aufgestellt. Darauf ist zu lesen: "Hier könnte für Sie ca. 7000 Kilogramm Weizen geerntet werden. Für die Politik ist in Deutschland aber eine Brachfläche wichtiger als die Produktion von Lebensmitteln. Für ein Brötchen werden etwa 45 Gramm Weizen benötigt. Rechnen Sie sich bitte selbst aus, wie viele Menschen von diesem Feld satt werden könnten."