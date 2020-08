Ravenstein. (F) Einen recht zügigen Verlauf nahm die letzte Sitzung des Ravensteiner Gemeinderates vor der Sommerpause am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt, zu der wieder einige interessierte Zuhörer gekommen waren. Zu Beginn der acht Punkte umfassenden Sitzung, zu der Bauanträge, die Vergabe von Aufträgen und die Erhöhung der Benutzungsgebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen gehörten, gedachte das Gremium mit einem ehrenden Nachruf von Bürgermeister Ralf Killian dem verstorbenen ehemaligen Gemeinderat Jürgen Fahrbach.

Nach drei Wortmeldungen in der Fragestunde verlas Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn die Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25. Juli, die einstimmig genehmigt wurde. Beim nächsten Punkt gab sie die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt, zu denen Personal- und Grundstücksangelegenheiten gehörten.

Den Bauantrag zur Errichtung von zwei Bio-Hühnerställen mit jeweils 225 Legehennen auf verschiedenen Grundstücken auf Gemarkung Merchingen erläuterte Ratsschreiber Anton Friedlein. Wie er sagte, möchte der Bauherr, ein Merchinger Landwirt, zwei Bio-Hühnerställe anschaffen und diese auf verschiedenen Grundstücken der Gemarkung Merchingen aufstellen. In einem Mobilstall sollen 225 Hühner untergebracht werden. Die Ställe werden im wechselnden Turnus je nach Vegetation verstellt. Die hierzu benutzten Grundstücke liegen im Außenbereich, teils in Überflutungsflächen, teils auch im Wasserschutzgebiet entlang der Kessach und grenzen zum Teil auch an die Landesstraße L 515 und die Kreisstraße K 3955 an. Die entsprechenden Fachbehörden, so Friedlein, würden zum Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde angehört und könnten Stellungnahmen abgeben. Der Ortschaftsrat Merchingen hat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Gemeinderat Albert Gramling betonte, dass man dieses Vorhaben, bei welchem Bio-Eier produziert werden, unterstützen sollte. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Bauantrag einstimmig zu.

Auch über den nächsten Punkt, die Vergabe zur Feldwegsanierung, informierte Wägele. Die Stadt Ravenstein, die in ihren sechs Stadtteilen zahlreiche Feldwege zu unterhalten hat, müsse diese aufgrund von Verschleiß, Schlaglöchern, Senkungen und Bruchstellen immer wieder in einen verkehrssicheren Zustand bringen. Für das Haushaltsjahr 2020 seien in den Stadtteilen Ballenberg und Hüngheim Feldwegsanierungen geplant. In Ballenberg sei der Weg oberhalb dem Gewann "Hölzle" und der vom Sportplatz zum Friedhof vorgesehen. In Hüngheim seien Teile an der Grillhütte und des Adelsheimer Weges zu sanieren. Es ging bei der Ausschreibung der Arbeiten nur ein Angebot ein, das von der Firma Schweikert GmbH aus Schöntal-Oberkessach, mit einem Angebotspreis von 30.677 Euro. Im Haushaltsplan ist hiefür ein Betrag von 50.000 Euro berücksichtigt, wovon bisher noch nichts verbraucht sei, sagte Wägele. Ohne Wortmeldung stimmte der Gemeinderat der Auftragsvergabe an die Firma Schweikert zu.

Die nächste Sitzung nach der Sommerpause soll am 17. September stattfinden, wiederum im Gemeinschaftshaus Oberwittstadt.