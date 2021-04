Der Vorplatz der Zehntscheune in Ballenberg soll noch in diesem Jahr ausgebaut werden. Dies wurde bei der Sitzung des Ortschaftsrates besprochen. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein-Ballenberg. (F) Mit einer umfassenden Tagesordnung hatte sich der Ballenberger Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus zu beschäftigen. Im Mittelpunkt standen die Erschließung neuer Bauplätze im Ort und gewünschte Baumaßnahmen für 2021, wie etwa der Ausbau des Vorplatzes vor der Zehntscheune. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie war das Platzangebot bei der Sitzung stark limitiert. Grußworte galten Bürgermeister Ralf Killian, dem Leiter des Bauamtes Timo Behm sowie interessierten Zuhörern.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit rief Ortsvorsteher Walz den ersten Punkt "Bürgerfragen" auf. Hier wollte ein Bürger wissen, ob und wann das über Winter eingebrochene Teilstück an der Friedhofsmauer wieder instand gesetzt werde. Ortsvorsteher Walz sagte, dass diese Arbeiten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes übernehmen, die auch die Stützmauer der Kirchentreppe reparieren werden, da dort ebenfalls während der Wintermonate ein Teilstück weggebrochen war.

Im Anschluss gab der Ortsvorsteher einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2020: Aufgrund der seit einem Jahr andauernden Pandemie und der dadurch verursachten Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten nur wenige Maßnahmen im Stadtteil umgesetzt werden können. So der Anschluss der Blockhütte an das Stromnetz. Zusammen mit zahlreichen Helfern des SV Ballenberg sowie dem Ortschaftsrat wurde das Kabel verlegt und zusätzlich drei neue Straßenlampen installiert, die den Bereich zur Blockhütte und den Festplatz zukünftig ausleuchten sollen. Walz bedankte sich bei der Stadt Ravenstein für die gewährte Unterstützung.

Beim nächsten Punkt befasste sich das Gremium mit der bestehenden Wasserentnahmestelle in der Kurmainzstraße. Die Entnahme hatte im Jahr 2020 den gleichen Höchststand erreicht wie 2003, das als sehr trockenes Jahr in die Wetteraufzeichnung einging. Für die Abgabe des Wassers soll eine freiwillige Geldspende durch den Bezieher errichtet werden. Ortsvorsteher Walz ging noch auf die Entwicklung der Bevölkerung im Stadtteil Ballenberg ein, die aktuell wieder auf dem gleichen Stand wie vor 20 Jahren (450 Einwohner) liege.

Die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2021 im Rahmen der Ortsflurneuordnung waren ebenfalls Thema. Zunächst wies der Ortsvorsteher darauf hin, dass der Etat 2021 noch nicht durch den Gemeinderat verabschiedet sei. Die vorgestellten Maßnahmen seien aber im Haushaltsentwurf aufgenommen. Ein Radweg parallel zur verlaufenden Kreisstraße nach Unterwittstadt soll die bestehende Radlücke nach Oberwittstadt schließen.

Die Planung sei allerdings noch nicht abgeschlossen, da aktuell noch Klärungsbedarf mit einigen Behörden bestehe. Die Weinbergsteige soll teilausgebaut werden, da es im Einmündungsbereich zur L515 bei großen Regenereignissen immer wieder zur Verschmutzung der Straße komme. Der Vorplatz der Zehntscheune, in der die Feuerwehr und der Jugendclub "Rothaus" untergebracht sind, soll ebenfalls ausgebaut werden. Diese Maßnahme, so der Ortsvorsteher, stand schon mehrmals auf der Wunschliste des Ortschaftsrates und ist im neuen Etat der Stadt berücksichtigt.

Die Sanierung der König-Albrecht-Brücke wurde vom vergangenen auf dieses Jahr erneut verschoben und sei dringend notwendig. Aktuell laufe die Ausschreibung, berichtete Walz. Ob und in welchem Umfang die weiteren Wünsche des Ortschaftsrates berücksichtigt werden können, stehe allerdings noch nicht fest, denn auch in diesem Jahr sei die Haushaltslage angespannt, da viele Pflichtaufgaben anstehen. Ortsvorsteher Walz sieht jedoch die Möglichkeit, dass durch bürgerschaftliches Engagement trotzdem die eine oder andere geplante Maßnahme umsetzbar ist.

Da im ausgebauten Bereich des Neubaugebietes Keltenring keine Bauplätze mehr zur Verfügung stünden, hat der Ortschaftsrat den Antrag an die Verwaltung gestellt, mindestens drei zusätzliche Bauplätze zu errichten. Ortsvorsteher Walz zeigte den genehmigten Bebauungsplan sowie die Lage der Bauplätze im Gelände. Bürgermeister Killian bestätigte zudem, dass im Etat 2021 vorgesehen sei, neben Ballenberg in zwei weiteren Stadtteilen neue Bauplätze zu erschließen, natürlich alles unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates. Sobald der Haushalt genehmigt sei, werde die Beauftragung zur Planung und zum Ausbau erfolgen. Unabhängig vom Ausbau des bestehenden Baugebietes habe sich der Ortschaftsrat Gedanken über die Erschließung zukünftiger Baugebiete gemacht.

Abschließend sagte der Ortsvorsteher noch, dass es nur vereinzelte leer stehende Häuser in Ballenberg gebe. Diejenigen, die leer standen, seien fast alle wieder bewohnt. Zudem seien die Baulücken im Ortsetter zwischenzeitlich geschlossen. Die Bedenken, dass aufgrund der Altersstruktur der Bewohner und oft durch Wegzug der Nachkommen ein größerer Leerstand entstehen würde, habe sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, sagte Walz.

Über die neuen Bodenrichtwerte informierte Bürgermeister Ralf Killian, der einen Überblick zur zukünftigen neuen Berechnung der Grundsteuer präsentierte. Das neue Landesgesetz, vom Landtag am 4. November 2020 verabschiedet, trete ab 2025 in Kraft.

Beim Punkt "Informationen" wollte ein Ortschaftsrat wissen, wann mit dem Aufstellen der Bänke in der Gemarkung begonnen werde. Die neuen Eingangstüren zu den Wohnungen im Falkenbergerhaus seien in der Zwischenzeit eingebaut, meinte Walz. Die benötigten Pflanzen für die geplante Neubepflanzung am Brunnen Kurmainzstraße/Georg-Metzler-Straße wurden durch die Verwaltung bestellt und sollen nach dessen Eintreffen vom Ortschaftsrat gepflanzt werden.

Die zentrale Eingangstür an der Zehntscheune müsse zum wiederholten Male repariert werden. Die Beauftragung sei zwischenzeitlich erfolgt. Bei Starkregen trete Wasser in den Jugendraum ein. Die Ursache soll in einem Vor-Ort-Termin mit dem städtischen Bauamt geklärt werden. Im Obergeschoss des alten Rathauses seien zudem drei Fenster defekt, die ersetzt werden müssen.