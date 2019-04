Durch einen Wohnungsneubau in der Ulmenstraße ist dort der Gehweg unterbrochen. Ab Mai soll nun die Firma Beckmann aus Merchingen die Verbindung zum Gehweg in der Eichenstraße herstellen. Das Angebot der Firma liegt bei knapp 15 000 Euro. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Nach gut 30 Minuten waren die sieben Punkte auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Sitzungssaal des Rathauses Merchingen abgearbeitet. Neben der Genehmigung eines Bauantrags vergab man zwei Bauvorhaben im Zuge des Gehwegausbaus in der "Ulmenstraße" sowie der künftigen Platzgestaltung zwischen den Neubauten der Firma Hollerbach-Bau, der Volksbank Kirnau und dem Rathaus. Unter Punkt "Anfragen aus dem Gemeinderat" bedankte sich Gemeinderat Albert Gramling bei seinem Kollegen Thomas Hornung, der als stellvertretender Bürgermeister im letzten Jahr sehr engagiert die Geschicke der Stadt leitete. Seine gute Arbeit wurde in der gesamten Region anerkannt.

Zu Beginn begrüßte Bürgermeister Hans-Peter von Thenen, der die Sitzung leitete, vier interessierte Zuhörer. Anschließend wurde ein Bauantrag zur Wohnhaus-Erweiterung mit Anbau eines Treppenhauses auf dem Grundstück Flst.-Nr. 384, Gemarkung Oberwittstadt, behandelt. Ratsschreiber Anton Friedlein informierte, dass der Bauherr beabsichtige, am bestehenden Wohnhaus ein Treppenhaus anzubauen, den bisherigen Vorbau abzubrechen und geringfügige Umbaumaßnahmen im Gebäude durchzuführen. Das Objekt liege im Ortsetterbereich ohne bauplanungsrechtliche Festsetzungen. Nach der Hochwassergefahrenkarte Baden-Württemberg liege das Baugrundstück in einer Überflutungsfläche und sei mit der Auftretungswahrscheinlichkeit von 50 Jahren (HQ50) betroffen. Friedlein sagte, dass die Bestimmungen des Wassergesetzes und des Wasserhaushaltsgesetzes bei dieser Baumaßnahme zu beachten seien. Der Ortschaftsrat von Oberwittstadt hatte dem Bauantrag bereits zugestimmt. Ohne Diskussion und Anmerkungen folgte der Gemeinderat ebenfalls ohne Gegenstimme.

Die Beschlussfassung zur Vergabe des Gehwegausbaues in der Ulmenstraße im Stadtteil Merchingen war ein weiterer Beratungspunkt. Der Bürgermeister erläuterte den Sachverhalt: Nach einem dort erfolgten Wohnhausneubau beabsichtige die Stadt, die Verbindung des Gehweges in der Ulmenstraße an den Gehweg der Eichenstraße herzustellen. Für die notwendigen Bauarbeiten sei eine beschränkte Ausschreibung durch das Ingenieurbüro Sack + Partner vorgenommen worden. Zum Submissionstermin, so von Thenen, hätten von vier Firmen Angebote vorgelegen. Nach formaler und rechnerischer Prüfung sei die Firma Bernhard Beckmann (Merchingen) mit eine Brutto-Angebotssumme von 14.855 Euro der preisgünstigste Anbieter gewesen. Einstimmig erteilte der Gemeinderat der Firma Beckmann den Zuschlag. Die Ausführungszeit ist für den kommenden Monat vorgesehen. Die Maßnahme liegt innerhalb des Finanzierungsrahmens.

Beim nächsten Punkt befasste sich der Gemeinderat mit der zukünftigen Platzgestaltung zwischen den Neubauten der Firma Hollerbach-Bau, der Volksbank Kirnau und dem Rathaus. Die beiden Eigentümer planen, die Fläche um ihre Gebäude neu anzulegen. In diesem Zuge wurde mit der Stadt vereinbart, dass auch die Restfläche bis zum Rathaus neu angelegt und einheitlich gestaltet wird.

Die Stadt will sechs neue Parkplätze schaffen. Alle Zufahrtsflächen sollen einheitlich in Asphalt angelegt und die Stellfläche mit grauen Pflastersteinen belegt werden. Zudem wird der Gehweg im Zedernweg auf eine Breite von einem Meter ausgebaut.

Für die Ausbaumaßnahme lag nur ein Angebot der Firma Hollerbach vor. Da der Platz durch diese gestaltet wird und in Teilbereichen der Schotterunterbau schon durchgeführt ist, konnte kein Wettbewerb hergestellt werden. Der Kostenanteil der Stadt beläuft sich auf insgesamt 59.504 Euro und entspricht, so der Bürgermeister, den heutigen Preisen.

Nachdem Ratsschreiber Anton Friedlein die geplante Maßnahme in detaillierter Form vorgestellt hatte, äußerte ein Ratsmitglied Kritik an der Parksituation um den Neubau: Hier stünden viel zu wenig Parkplätze für Anwohner und insbesondere für die Besucher der Arztpraxis zur Verfügung. Die Verwaltung wurde schließlich beauftragt, sich dieses Themas nochmals anzunehmen. Für die geplanten Maßnahme gab der Gemeinderat seine Zustimmung.

Bürgermeister von Thenen informierte noch darüber, dass am kommenden Sonntag die feierliche Einweihung des Zentralkindergartens in Oberwittstadt mit einem Festakt ab 14 Uhr stattfindet.