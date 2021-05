Die Weichen für neue Bauplätze in der Gesamtstadt Ravenstein stellte der Gemeinderat am Donnerstag in öffentlicher Sitzung. Unser Bild zeigt das Gewann „Wasserstube“ in Ballenberg, wo acht neue Bauplätze erschlossen werden sollen. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Die Vergabe von Ingenieurleistungen zur Erschließung von Baugelände, der Bebauungsplan "Rot II" zur Erweiterung des Baugebiets in Erlenbach sowie die Verabschiedung von Bauamtsleiter Anton Friedlein standen im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Ravensteiner Gemeinderates am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt.

Bürgermeister Ralf Killian eröffnete die Sitzung, die mit einem Kaufantrag zweier Grundstücke unterhalb des Friedhofs auf Gemarkung Merchingen begann. Wie Bauamtsleiter Timo Behm sagte, sei bei der Verwaltung eine formlose Kaufanfrage eingegangen. Der Ortschaftsrat Merchingen hatte diesen Kaufantrag bereits abgelehnt, da diese Grundstücke in nächster Zeit eventuell noch für das Anlegen von Parkplätzen für den benachbarten Friedhof benötigt werden könnten. Der Gemeinderat lehnte die Kaufanfrage daraufhin ebenfalls einstimmig ab.

In der Stadt Ravenstein bestehe, wie Bürgermeister Ralf Killian sagte, nach wie vor eine starke Nachfrage nach Bauplätzen, weshalb es notwendig sei, neuen Baugrund zu schaffen. Aus diesem Grund sollen in den beiden Stadtteilen Ballenberg und Erlenbach zwei neue Baugebiete erschlossen werden. Diesen Punkt erläuterte Timo Behm, der sagte, dass das Ingenieurbüro Sack und Partner (Adelsheim) bereits mit dem Bebauungsplanverfahren "Wasserstube" in Ballenberg beauftragt war und zur Abgabe eines Angebotes für die Planung der Erschließung des zweiten Bauabschnitts mit weiteren acht Bauplätzen aufgefordert worden sei. Der Umfang bezog sich auf die Planung von Erschließungsstraßen mit Lageplan, Höhenplan sowie Längs- und Querschnitten, Planung des Entwässerungs/Trennsystems sowie die Planung der Wasserversorgung. Das vorliegende Angebot vom 10. Mai, so Behm, gehe von anrechenbaren Kosten von insgesamt 340.000 Euro für die gesamten Erschließungskosten aus. Die anrechenbaren Kosten seien anteilsmäßig auf die Ingenieurbauwerke (180.000 Euro) und die Verkehrsanlagen (160.000 Euro) aufzuteilen. Die Kosten seien im Haushalt 2021/22 aufgeteilt. Der Gemeinderat beauftragte das Büro Sack und Partner mit den Ingenieurleistungen für die Erschließung des Baugebiets "Wasserstube BA 2" entsprechend dem vorgelegten Angebot.

Auch im Stadtteil Erlenbach sei eine weitere Baugebietserschließung vorgesehen. Im Gewann "Kirchäcker" sollen vorerst vier neue Bauplätze entstehen. Zu dieser Erschließung wurde ein Angebot des Büros Sack und Partner (Adelsheim) angefordert, das von anrechenbaren Kosten von insgesamt 490.000 Euro für die gesamten Erschließungskosten des Baugebietes, mit Straße, Kanal und Wasser ausgehe. Die anrechenbaren Kosten seien anteilsmäßig auf die Ingenieurbauwerke (260.000 Euro) und die Verkehrsanlagen (230.000 Euro) aufgeteilt. Auch dieser Auftrag wurde an das Büro Sack und Partner vergeben. Von den vier neuen Bauplätzen seien, so Behm, bereits drei reserviert.

Im kommenden Jahr, so Bürgermeister Killian, soll die Umsetzung der beiden Baumaßnahmen erfolgen. Ortsvorsteher Reinhard Belzner (Erlenbach) und Gemeinderat Bernhard Steinbrenner schlugen vor, dass Ortsansässige Vorrang beim Erwerb eines Bauplatzes bekommen sollten. Der Bürgermeister informierte hierzu, dass in der nächsten Gemeinderatssitzung die Vergabe von Ingenieurleistungen für eine Baugeländeerschließung im Stadtteil Merchingen erfolgen soll, wo es bereits mehr als 30 Bauinteressenten (!) gebe.

Unter dem Punkt "Verschiedenes" teilte Bürgermeister Killian mit, dass die neu gebaute Seniorenwohnanlage in Merchingen am 15. Mai in Betrieb gegangen sei. Erste Bewohner seien bereits eingezogen. Die Einweihung der neuen Einrichtung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Weiterhin berichtete Killian von der Gründung der neuen Bürger-Energiegenossenschaft Bauland (die RNZ berichtete), welche kürzlich in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim stattfand.

Der geschäftsmäßige Haushalt 2021 der Stadt Ravenstein und der Wasserversorgung wurden am 4. Mai vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises ohne Anmerkungen genehmigt.

Über die Aufstellung des Bebauungsplans "Rot II" in Erlenbach sowie die Verabschiedung von Bauamtsleiter Anton Friedlein, der nach 48-jähriger Tätigkeit bei der Stadt Ravenstein in den Ruhestand ging, werden wir noch berichten.