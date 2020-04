Ravenstein. (pol/mün) Wegen eines technischen Defektes bracht am Sonntagmorgen um 6 Uhr in einem Haus in Ravenstein ein Feuer im Keller aus. Die Bewohner konnten sich alle in Sicherheit bringen, teilt die Polizei mit. Ein Mann wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Ravenstein war mit 41 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Sie konnte den Brand schnell löschen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.