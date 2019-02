"Jungelferrat goes Schlager" präsentierte launige Parodien.

Hainstadt. (adb) Einfach spitze! Was die FG "Heeschter Berkediebe" mit ihren eigenen Akteuren sowie Freunden ihrem Publikum bei der energiegeladenen und gut besuchten Prunksitzung am Samstag boten, lässt sich mit diesen beiden Worten so kurz wie treffend beschreiben - denn hier regierten Humor, Frohsinn, Tanz und Mummenschanz.

Mit gereimten Versen eröffnete der "Nachtwächter" Andreas Poser (Großheubach) den Abend, ehe die Schar der "Berkediebe" und ihre Gastabordnungen aus Lauda, Osterburken, Schweinberg, Walldürn, Höpfingen, Hettigenbeuern, Glashofen, Zimmern, Waldstetten, Hettingen und Bödigheim zu dem Lied "In Heescht trägt ma grün" in die Mehrzweckhalle marschierten. Nach der Begrüßung durch Präsident Bernd Hirsch erinnerte Sven Kirschenlohr ("Bedemer Hannmertli") an den Wert von faschenachtlicher Freundschaft; auch Bürgermeister Roland Burger ließ sich nicht bitten und sicherte zu, weiterhin "Geschichten für die Faschenacht" zu produzieren.

Prunksitzung Hainstadt 2019 - die Fotogalerie





















Mit flinken Schritten und donnerndem "Heescht Helau" sorgte die hauseigene, von Melanie Kraft und Dorothee Rudolph trainierte Kindergarde für helle Begeisterung; erstmals in der Bütt stand dann die kleine Antonia Rathmann. Aus der Sicht eines fastnachtsgestressten Kindes zündete sie unter dem Motto "Mein Vater ist im Elferrat" eine Lachrakete nach der anderen - etwa mit dem Verweis, dass es die Frau Mama gar nicht gerne sehe, wenn der stolze Herr Papa mit der "Berkediebe"-Uniform ins Bett zu gehen gedenke.

Anschließend wirbelte das von Sonja Felleisen trainierte Tanzmariechen Silja-Maria Fieger über die Bühne, auf der kurz danach die bunte Nummer "Jungelferrat goes Schlager" das Publikum verzauberte: Die Revue von Cora-Eluisa Krüger, Silja-Sofie Krüger und Nico Henk verband beliebte Schlager mit launigen Parodien - hier traf perfekte Maskerade auf eine grandiose Performance.

Nach der Zugabe betrat mit Silke Flores im drolligen Flamingo-Kostüm ein echter "Paradiesvogel" das Podium. Gekonnt wurde sanfte Gesellschaftskritik über das Älterwerden, die Abwrackprämie und den Datenschutz mit lockerem Humor verbunden. Das hatte Zunder - wie der akrobatisch anspruchsvolle Schautanz "Walpurgisnacht - im Bann der Hexen" der FG "Höhgöiker" Glashofen (Trainerinnen Anika Henn, Lara Tschollar, Selin Gehrig und Therese Forster).

Auf der Suche nach der passenden Sportart war sodann das "Heeschter Urgestein" Dirk Hemberger - was wäre die Prunksitzung ohne ihn? Als "einer, der es mit Sport versucht" schilderte er amüsant den Weg über Hürdenlauf, Ballett, und Hockey. Überall sei er eingeknickt und schließlich bei der Faschenacht gelandet, wie der Wortakrobat bekundete. Ganz auf Sport eingestellt war auch das von Melanie Hemberger und Carolin Ramburger trainierte Show-Ensemble der Spielvereinigung Hainstadt, dessen Schautanz "Fußball ist unser Leben" für beste Stimmung sorgte.

Vom Sportplatz auf den Abort ging es mit der "Klofrau" Gerda Kirchgessner (FG "Höhgöiker" Glashofen), die mit kernigem Wortwitz über "vierlagiges Klopapier auf dem Buchener Rathaus" alle Lacher auf ihrer Seite hatte.

Dann wurde wieder getanzt: In Bestform zeigte sich die "Heeschter Jugendgarde" (Trainerin Elli Kusch; Betreuerinnen Vanessa Kaller und Kristin Münch) mit ihrem Schautanz.

Dass auch zu vorgerückter Stunde keinem langweilig wurde, war mit das Verdienst der Büttenredner Michael Henk und Christian Seitz. "Das F hängt" drehte sich um einen "zu groß geratenen Taschenrechner mit Farbband" (Schreibmaschine!). Den jungen Mann stellen fehlende Laufwerke, USB-Anschlüsse und Monitore vor Rätsel. Aber der Schreibmaschinen-Senior braucht keinen PC: Freunde trifft man am Stammtisch. Die liebevolle Parodie auf die Medienwelt kam bestens an!

Schon zum Inventar der "Heeschter Faschenacht" gehört die von Anja Blum trainierte Aerobic-Gruppe der Spielvereinigung , die mit dem in feschen Dirndln präsentierten Tanz "Alpengaudi" erfreute. Gemütlich und frech zugleich standen hernach "Erna und Frieda" (Elke Hemberger und Bianca Seitz) in der Bütt. Da konnte man sich lachend zurücklehnen, um daraufhin beim Gardetanz der von Dorothea Rathmann trainierten Seniorengarde den dynamischen Bewegungen der Tänzerinnen zu folgen.

Dann ging es auf den Flugplatz: Zwei wohlbekannte Kapitäne (Landrat Dr. Achim Brötel und Peter Fieger) führten mit zwei Stewardessen (Rita Müller und Gerda Schmitt) durch den "Lusthansa-Narrenflug LH 111". Vor dem furiosen Finale zog die von Diana Schwarz-Berberich und Michaela Büchler trainierte Männergarde mit dem Schautanz "Almabtrieb" nochmals alle Register.

Für beste Stimmung sorgte die Musikkapelle Hainstadt mit ihrem Dirigenten Thomas Farrenkopf. Auch die Musiker trugen zu einem Abend bei, der einfach spitze war.