Golfsport der Spitzenklasse steht bei der Pro-Golf-Tour in Neusaß auf dem Programm. Foto: RNZ

Neusaß. (mira) Zum sechsten Mal ist der Golfclub Glashofen-Neusaß Gastgeber eines von sechs Pro-Golf-Tour-Events, die in Deutschland ausgetragen werden. Das Turnier ist bereits seit Wochen ausgebucht. Es kämpfen von Sonntag, 2. Juni, bis Dienstag, 4. Juni, 156 Spieler aus 27 Nationen um rund 30.000 Euro Preisgeld. Die neun besten Spieler der Rangliste haben sich für das Turnier angemeldet. Mit Antoine Schwarz (Frankreich, Sieger 2015) und Hinrich Arkenau (Deutschland, Sieger 2018) sind zwei ehemalige Sieger am Start. Sie werden auf dem Platz in Neusaß sicher alles daran setzen, den Sieg zu wiederholen.

Die Pro-Golf-Tour, 1997 gegründet und bis 2012 unter dem Namen EPD-Tour betrieben, befindet sich 2019 in ihrem 22. Jahr. Bei 21 Turnieren in sieben Ländern werden zwischen Januar und Oktober über 675.000 Euro Preisgeld an die teilnehmenden Professionals ausgeschüttet.

Nicht zuletzt der stetig wachsende Zuspruch hervorragender internationaler Spieler bestätigt, dass die Pro-Golf-Tour beliebter wird und einen ausgezeichneten Ruf unter den Golfprofis genießt. Entsprechend steigen auch Qualität und Größe der Teilnehmerfelder kontinuierlich an.

Prominentestes ehemaliges Mitglied der Tour ist Martin Kaymer aus Mettmann, der 2006 mit fünf Turniersiegen die Rangliste gewann und bei der Habsberg Classic mit 59 Schlägen eine neue deutsche Rekordrunde spielte. Am 28. Februar 2011 erklomm Martin Kaymer Platz 1 der Golfweltrangliste. Gespannt sein darf man, ob der am 14. Juni 2016 von Max Kramer (Deutschland) und Nicolas Thommen (Schweiz) aufgestellte Platzrekord (64 Schläge - 8 unter Par) bestehen bleibt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Start ist jeweils um 7.30 Uhr.

Info: www.progolftour.de und www.golfclub-glashofen-neusass.de