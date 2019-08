Walldürn. (jam) Sie quälen Tiere, erschleichen sich Subventionen und verunreinigen Gewässer - die großen Schlagzeilen zeichnen zuletzt ein düsteres Bild von Landwirten. Solche Pauschalaussagen zielen in den meisten Fällen völlig an der Realität vorbei und haben mit dem Alltag auf Betrieben wie denen von Walter Sans in Walldürn und Rudolf Schönit in Buchen nichts zu tun.

Dass der Rückhalt für die Landwirtschaft in der breiten Bevölkerung schwindet, bekommen die beiden aber dennoch zu spüren. "Es gibt kaum noch Verständnis für unsere Arbeit, wir verspüren nur noch Gegenwind", sagt Rudolf Schönit. Er kann heutzutage niemandem guten Gewissens empfehlen, in die Milchviehhaltung einzusteigen - nicht nur wegen der Anfeindungen, sondern auch wegen der angespannten finanziellen Situation der Betriebe.

Tobias Münch, der Sekretär des Ministers Peter Hauk, testet den Automaten im Milchhäusle, über den seit Juni 2015 zahlreiche Walldürner frische Milch direkt ab Hof beziehen. Foto: Janek Mayer

Dass die beiden Agrarbetriebswirte selbst nichts zu verbergen haben, zeigen sie bei einem Rundgang über den Sans-Hof in Walldürn mit aktuell 450 Milchkühen. "Unsere Ställe sind offengehalten", erklärt Walter Sans, der betont: "Nur mit gesunden Tieren kann ich Geld verdienen." Die Führung überzeugt Peter Hauk, den Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz: "Der Stall entspricht der Tierwohlempfehlung, die Kühe selbst sind ruhig und haben genug Platz."

Das gängige Vorurteil, dass Massentierhaltung lediglich eine Frage der Tieranzahl sei, möchte der Minister, der den Walldürner Hof besucht, um sich die Sorgen der Landwirte anzuhören, gleich entkräften. "Kühe sind Herdentiere, sie stehen gerne zusammen. Sie brauchen aber natürlich ausreichend Platz, wenn sich einmal eine Kuh absondern will."

Seit 1972, als Agnes und Hubert Sans den Vierkanthof gekauft und bis zur Übernahme von Sohn Walter bewirtschaftet haben, ist nicht nur die Zahl der Tiere stetig gestiegen. Um mit den Entwicklungen in der Landwirtschaft Schritt zu halten, ging Walter Sans eine Kooperation mit Rüdiger Schönit ein, gründete eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, heuerte weitere Arbeitskräfte an, errichtete neue Ställe sowie eine Biogasanlage und erfüllte sich mit dem Milchhäusle einen lang gehegten Traum. Kurz: "Wir lassen uns das alles viel kosten", spricht Sans für sich und seinen Partner, der ergänzt: "Aber wir gehen auf dem Zahnfleisch."

Denn auch für einen Milchviehbetrieb gilt die Maxime der Wirtschaftlichkeit: "Wir müssen mit dem Milchpreis leben und existieren können. Wir haben nicht noch mehr Potenzial", sagt Rüdiger Schönit. Zu schaffen macht den beiden vor allem der Konkurrenzdruck aus den EU-Nachbarländern. Dort seien die Vorgaben für Landwirte zum Teil deutlich laxer, während heimische Bauern mit steigenden Kosten dank scharfen Auflagen zur Lagerung von Gülle und mit den Schwierigkeiten bei neuen Baugenehmigungen zu kämpfen haben. "Die große Politik beeinflusst uns jeden Tag. Und die Abhängigkeit vom Staat wird dadurch immer größer", sagt Schönit.

Die Forderung der Landwirte ist daher eine einfache: "Unsere Leistung muss bezahlt werden." Es könne nicht sein, dass bei mehr als 90 Prozent der erzeugten Milch die Vollkosten nicht gedeckt seien, klagt Schönit und Sans fügt an: "Wir wollen keine Subventionen, sondern die Möglichkeit, mit unserer Leistung anständige Margen zu generieren. Wir bewirtschaften unsere Betriebe vernünftig, achten auf das Tierwohl, erzeugen eine beachtliche Milchmenge - aber nachhaltig funktioniert das nicht."

Nicht umsonst geht die Zahl der Milchviehbetriebe seit Jahren kontinuierlich zurück, von 2000 bis 2018 hat sich die Zahl der Milchbetriebe fast halbiert. Stand November 2018 gab es 62.813 Milcherzeuger - zum Vergleich: 1970 waren es noch 838.000. Gleichzeitig wächst natürlich die Betriebsgröße der verbleibenden Milcherzeuger. Mit den Veränderungen, die dieser Strukturwandel in der Landwirtschaft den beiden aufzwingt, haben Sans und Schönit permanent zu kämpfen.

Von der Arbeitsweise auf dem elterlichen Betrieb oder gar dem romantisierten Bild der Bauernhofidylle sind sie weit entfernt: "Wenn man mal investiert hat, sitzt man schnell in einem anderen Boot, in dem nur noch Gewinne und Margen zählen", erklärt Walter Sans, der gerne seine großen Landmaschinen gegen den Eselskarren von früher eintauschen würde. Doch ohne moderne Technik geht heute in der Landwirtschaft nichts.

Trotz allem Frust haben die beiden Landwirte aus Buchen und Walldürn mit ihrer Kooperation etwas Großes aufgebaut. Das Motto "Wer Tiere hält, bindet sich selbst an" gilt für die beiden nicht mehr. "Wir haben die Last auf viele Schultern verteilt und sind so aus dem Hamsterrad ausgebrochen", sagt Walter Sans. An die Zeiten vor der Kooperation erinnert er sich nicht gerne zurück. "Wenn ich noch einmal da hinmuss, wo ich herkomme, höre ich auf mit der Landwirtschaft", kann er heute mit Bestimmtheit sagen.

Der Blick zurück offenbart aber auch Positives. Der Bau des Milchhäusles, das im Juni 2015 eröffnet wurde, und der Biogasanlage, in der der Betrieb die Reststoffe der Milchproduktion verwertet, waren Herzensanliegen. "Meine Eltern haben schon immer Milch ab Hof verkauft", erinnert sich Walter Sans, der diese Tradition unbedingt fortsetzen wollte.

Heute freut er sich vor allem über seine Stammkunden, die "wöchentlich vier bis fünf Liter Milch für die ganze Familie holen". Die Direktvermarktung bringe allerdings nicht mehr als "ein gutes Taschengeld" ein. Doch ein weiterer positiver Effekt des Milchhäusles ist nicht zu unterschätzen: "Es führt die Verbraucher näher an die Landwirtschaft heran", so Minister Hauk.

Die Biogasanlage, in der Bakterien aus Gülle und Mist Strom und Wärme erzeugen, wertet Walter Sans ebenfalls als Erfolg - mit einem Haken. Eine Einspeisevergütung für den Strom erhalten Rüdiger Schönit und er nur, solange die Anlage nicht mehr als 75 Kilowatt Leistung bringt. Aufgrund dieser Deckelung geben die beiden bereits einen Teil ihrer Gülle an andere Anlagen ab, statt selbst noch mehr "grünen Strom" zu erzeugen.

Weitere kreative Ansätze wie eine hofeigene Molkerei, um sich vom prekären Milchpreis unabhängig zu machen, scheitern derzeit an den nötigen Investitionen. Wo der Weg für Walter Sans und Rüdiger Schönit hinführt, können die beiden nicht vorhersehen: "Wir segeln im freien Wind des harten Weltmarkts."