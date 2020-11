Von Dean Mehl

Buchen. Bei meinem Praktikum bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Buchen vom 16. bis 20. November durfte ich Eindrücke in das Berufsleben eines Redakteurs gewinnen. Ich hatte mich dort beworben, da ich den Beruf sehr interessant finde und ihn näher kennenlernen wollte.

Am ersten Tag habe ich alle nötigen Kenntnisse für den Computer erklärt und gezeigt bekommen. Danach durfte ich direkt loslegen und mich an einer Kurzmeldung versuchen. Diese wurde direkt am nächsten Tag in der Zeitung veröffentlicht. Auch wenn der Beruf ziemlich stressig ist und man jede Minute nutzen sollte, hatten alle Mitarbeiter Zeit für mich, wenn ich Hilfe brauchte oder Fragen hatte. Um 10 Uhr war dann auch schon direkt die erste Absprache – die durch die derzeitige Situation der Corona-Pandemie im Freien und mit Abstand stattfand. Wenn der Abstand nicht gewährleistet war, was jedoch selten der Fall war, musste man seine Maske anziehen. Nach der Absprache, welche täglich stattfand, begab sich wieder jeder Redakteur an seinen Arbeitsplatz und fing wieder an, zu schreiben oder Informationen zu sammeln. Noch am selben Tag durfte ich mit Volontärin Jana Schnetz zu der Wimpina Grundschule gehen, da dort Bürgermeister Roland Burger die Auszeichnung als "digitale Schule" überreichte.

Dienstags habe ich mehrere Fotos von freien Mitarbeitern oder RNZ-Lesern bearbeitet, die danach auf der Terminseite erscheinen. Mit Jana zusammen habe ich einen Bericht über eine Bilderausstellung in der Frankenlandschule Walldürn redigiert. Genauso wie täglich morgens gegen 10 Uhr eine Absprache ist, so ist auch eine um 16 Uhr. Hier werden die soweit fertigen Zeitungsseiten zum Korrigieren ausgetauscht und wenn nötig ausausgebessert.

Eine wichtige Aufgabe ist es, die E-Mails durchzugehen, dort können täglich bis zu 300 E-Mails eintreffen, die dann bearbeitet werden müssen. Mit Redaktionsleiter Rüdiger Busch bin ich am Mittwoch in die Innenstadt gegangen um ein paar Fotos zu machen. Daraufhin habe ich mich an die Arbeit gemacht meinen eigenen Artikel zu schreiben, in dem es um die Corona-Regeln und ihre Auswirkungen auf die Jugendlichen geht. Es gefiel mir, dass ich meine eigene Meinung miteinfließen lassen konnte. Das Thema zu meinem ersten selbstverfassten Artikel durfte ich mir selbst aussuchen. Diesen habe ich donnerstags fertiggestellt. Zum Abschluss sollte ich meine Eindrücke meines Bors-Praktikums bei der RNZ in einem Bericht zusammenfassen. Alles in allem lässt sich sagen, dass ich wundervolle Eindrücke in den Beruf des Redakteurs gewinnen konnte. Die Arbeit ist sehr spannend und abwechslungsreich, da man jeden Tag mit unterschiedlichen Themen und Terminen zu tun hat.

Info: Wer sich für Journalismus interessiert, der kann sich bei der Rhein-Neckar-Zeitung um ein Praktikum bewerben.