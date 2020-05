Von Jana Schnetz

Buchen. Heilmittelerbringer – das sind beispielsweise Podologen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden – durften in den zurückliegenden Wochen laut der bundesweiten Corona-Verordnung vom 22. März "medizinisch notwendige Dienste" erbringen. Massagepraxen und Kosmetikstudios hingegen mussten geschlossen bleiben. Die Heilmittelerbringer gerieten während des Lockdowns in eine schwierige Situation. Denn aus genereller Vorsicht und weil viele Patienten zur Risikogruppe gehören, blieben diese in großer Zahl zuhause. "Ich habe Patienten, die unterscheiden nicht zwischen einer medizinischen Verordnung und einer Massage", erklärt Burkhard Scheuermann. Der Physiotherapeut aus Buchen hatte, genau wie Jörg Kuhn aus Hettingen, während des Lockdowns seine Praxis geöffnet.

"Das Telefon klingelte ununterbrochen. Manche sind ohne abzusagen gar nicht zu ihren Terminen gekommen. Vorher hatten wir eine Wartezeit von sechs Wochen", beschreibt Diana Scheuermann die Situation. Was folgte war ein Einbruch bei der Zahl der Behandlungstermine in ihrer Praxis zwischen 60 und 70 Prozent. Die Folge waren unangenehme Gespräche mit den 14 Mitarbeitern und die Anmeldung von Kurzarbeit.

Ein etwas anderes Bild zeichnet Jörg Kuhn, der als selbstständiger Physiotherapeut noch laufende Verordnungen aufarbeiten konnte und niemanden in Kurzarbeit schicken musste: "Den Einbruch spüre ich erst jetzt, weil die Leute verunsichert waren", so Kuhn. Abgesagte und verschobene Operationen in Krankenhäusern führten zu weiteren Einbußen, weil diese normalerweise eine Nachbehandlung über einen längeren Zeitraum erfordern. Diese Patienten fehlen seit einiger Zeit, denn ohne OP braucht es auch keine Nachbehandlung.

Eine Schließung ihrer Praxen wäre für beide nie infrage gekommen, da sind sich die Physiotherapeuten einig. Bei Schmerz- oder Schlaganfall-Patienten, Lymphdrainage-Behandlungen oder neurologischen Erkrankungen würde ein Abbruch oder ein Aussetzen der Therapie schwerwiegende Folgen haben. "Die Patienten brauchen die regelmäßige Behandlung", so Kuhn. Auch Scheuermann betont: "Die Beschwerden werden ja nicht besser, wenn man sie nicht behandelt. Viele Patienten haben wieder Probleme und rufen deshalb an".

"Ältere Dauerpatienten haben während des Lockdowns selbst abgesagt, aber für manche ist der Hausbesuch des Physiotherapeuten der einzige Kontakt in der Woche. Das gehört zum Gesamtwohlbefinden dazu", so Diana Scheuermann. Die Praxis habe versucht so wenig wie möglich abzusagen. Stattdessen nahm die individuelle Abwägung zu. Die Physiotherapeuten hielten im Zweifelsfall Rücksprache mit dem Pflegeheim, dem Krankenhaus oder den Angehörigen und bezogen die Gesamtkonstitution des Patienten in ihre Überlegungen mit ein.

Wie geht es jetzt weiter? Die beiden Physiotherapeuten gehen davon aus, dass die Auswirkungen des Lockdowns noch bis in den Sommer zu spüren sein werden, auch wenn langsam Besserung eintrete. Seit vergangener Woche dürfen neben medizinischen Verordnungen auch wieder Selbstzahler-Leistungen und Massagen angeboten werden.

Die ohnehin strengen Hygienevorschriften sind weiter verschärft worden. "Im therapeutischen Bereich muss man sowieso besonders stark auf die Hygiene achten und vorsichtig sein", sagt Kuhn, aber man sei feinfühliger geworden. Beispielsweise wartet Kuhn eine Woche ab, bevor er Patienten behandelt, die aus der Reha zurückkommen. Termine werden auseinandergezogen, damit sich die Patienten nicht begegnen. Nach jeder Behandlung müsse alles desinfiziert werden. Die Praxis von Burkhard Scheuermann führt eine Fiebermessung durch, wenn man sich nicht wohl fühlt. Kuhn und Scheuermann folgen den Empfehlungen des Verbands für Physikalische Therapie. Diese beraten die Physiotherapeuten bei Hygiene- und Rechtsfragen und versorgen die Praxen mit den relevanten Informationen.

Laut Kuhn und Scheuermann haben sich die Maßnahmen mittlerweile eingespielt, und auch die Patienten zeigen Verständnis für die Änderungen. "Irgendwann wird die Krise zum Alltag. Bei den genannten Maßnahmen gilt es auch immer, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen". Jörg Kuhn ist derselben Meinung: "Man gewöhnt sich daran. Wir müssen das Beste daraus machen".