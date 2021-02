Mudau. (rüb) Freude über die am Montag anstehende Öffnung der Gärtnereien im Land und die Notwendigkeit weiterer Lockerungen, die aber mit Augenmaß durchgeführt werden müssen: Dies war der Tenor beim Besuch des Ministers für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Freitagnachmittag bei der Gärtnerei Breunig in Mudau.

Wilfried Breunig führt die 1927 gegründete Gärtnerei mit seiner Ehefrau Monika und Tochter Barbara in dritter Generation. Die Familie und die drei Mitarbeiter bieten ein breites Sortiment an Blumen sowie Obst- und Gemüsepflanzen an. Auch Dienstleistungen wie Fleurop-Service oder Blumenschmuck für Hochzeiten und Beerdigungen oder die Grabpflege werden von den treuen Kunden geschätzt und entsprechend rege genutzt, was auch Bürgermeister und Nachbar Dr. Norbert Rippberger herausstellte: "Wir können uns glücklich schätzen, einen solch qualitativ hochwertigen Betrieb in Mudau zu haben, der Kunden aus der Region und sogar aus Bayern und Hessen anzieht."

Seit Mitte Dezember sind die Ladentüren aber geschlossen: "Es war nicht so schlimm wie befürchtet", beschrieb Wilfried Breunig seine Erfahrungen des bereits über zwei Monate andauernden Lockdowns. Anfangs hätten er und seine Mitarbeiter viele Bestellungen ausgefahren. Seit bestellte Waren in Baden-Württemberg wieder direkt am Laden abgeholt werden dürfen, werde dieser Service stark nachgefragt. "Die Kunden sind uns treu geblieben", freute sich der 74-jährige Gärtnermeister, verschwieg aber auch nicht das ein oder andere unschöne Erlebnis mit Kunden, die kein Verständnis für die Einhaltung der Regeln zeigen und darauf bestehen würden, den Laden zu betreten. Und der Umsatz liegt um rund 70 Prozent unter dem gewohnten.

Dies zeigt, es wird höchste Zeit, dass die Blumenläden nun ab Montag wieder ihre Türen öffnen und Kunden einlassen dürfen. "Das war nicht länger zu halten", sagte Breunig und verwies auf die gestiegenen Temperaturen und das frühlingshafte Wetter der vergangenen Woche, welche die Menschen ins Freie und damit auch in ihre Gärten locke.

"Ich dränge bereits seit vier Wochen auf diese Öffnung", sagte Minister Hauk, "die Leute wollen raus und sich beschäftigen." Von daher gehe von dieser Lockerung auch ein wichtiges Signal aus. Es wäre sinnvoll gewesen, im gleichen Zug auch – wie in Bayern – die Baumärkte zu öffnen. Dieser Schritt solle nun zügig folgen – ebenso wie weitere Lockerungen im Handel. "Diese müssen aber mit Augenmaß erfolgen", warnte Hauk, "denn nichts wäre schlimmer, als wenn wir die Läden in einigen Wochen wieder schließen müssten." Monika Breunig gab dem Minister recht: "Das wäre tödlich für den Handel!" Ihre Tochter Barbara ergänzte: "Die Schließung vor Weihnachten hat uns das Herz gebrochen!" So etwas möchte sie nicht mehr erleben müssen.

Dass der Lockdown vor Weihnachten angesichts der stark steigenden Zahlen unerlässlich gewesen sei, betonte Hauk – auch wenn der Handel und die Gastronomie gute Hygienekonzepte gehabt hätten. Ohne die starke Reduzierung der Kontakte hätte es auch bei uns Schreckensbilder mit übervollen Krankenhäusern gegeben. Das wichtigste Ziel, die Reduzierung der Infektionszahlen, sei erreicht worden. Aber dennoch sei nicht alles gut gelaufen: So habe er sich dafür eingesetzt, dass die Lebensmittelkonzerne ihr Non-Food-Sortiment während des Lockdowns nicht bewerben dürfen – aber ohne Erfolg.

Wilfried Breunig hofft nun, dass sein Betrieb am Montag von einem allzu großen Ansturm verschont bleibt, und sich die Kunden gut verteilen. Ausreichend Platz, um die Abstände einzuhalten, besteht auf dem Areal auf jeden Fall: "Von Gärtnereien geht mit Sicherheit keine Infektionsgefahr aus", unterstrich Hauk.

Auch wenn durch Corona im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen – und damit auch der zugehörige Blumenschmuck – ausgefallen sind, so verzeichnete der Betrieb doch eine Umsatzsteigerung. Der Trend zum Gärtnern, zum eigenen Gemüsebeet, zum eigenen Salat, sei bei jungen Familien angekommen, und diese suchten verstärkt den Rat des Fachmanns. Das ist in diesen schwierigen Zeiten auf jeden Fall eine erfreuliche Entwicklung.