Otto-Kataloge der letzten 41 Jahre hat Gisela Gentner in ihrem Laden in der Marktstraße ausgestellt. Am 18. Dezember nimmt sie zum letzten Mal Bestellungen an – anschließend endet die Geschichte des Buchener Otto-Shops. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Kaum zu glauben, dass es erst 25 Jahre her sein soll, dass dieser giftgrüne Trainingsanzug modern war, dass diese Spiele unterm Weihnachtsbaum Kinderherzen höher schlagen ließen und eine Couch in dieser Farbe der Renner war. Ein Blick in die Versandhauskataloge der vergangenen vier Jahrzehnte zeigt, wie sich die Geschmäcker seither gewandelt haben. Moden ändern sich, wer weiß das besser als Gisela Gentner, die 41 Jahre lang ihren Otto-Shop in Buchen betrieben hat und dabei immer ganz nah an den Vorlieben und Wünschen ihrer Kunden war. Das Hamburger Versandhaus schließt nun bundesweit die letzten verbliebenen 300 Otto-Shops, darunter auch den von Gisela Gentner in der Marktstraße. Am 18. Dezember wird sich ihr Geschäft zum letzten Mal öffnen.

"Es waren schöne Jahre", erzählt die 77-Jährige, die der lebende Beweis dafür ist, dass Arbeit und Sport jung halten – sowohl körperlich als auch geistig. Sie kennt alle 3000 Namen in ihrer Kundenkartei, und mitunter weiß sie besser als die Kunden selbst, wann sie was bestellt haben. Angefangen hat sie 1979 mit ihrem ersten Otto-Shop in der Kellereistraße.

Kein geringer als Versandhauskönig Werner Otto habe sie damals eingestellt. Später zog die Hainstadterin in die Amtsstraße und von dort in die Hochstadtstraße um, wo ihr Geschäft mehr als drei Jahrzehnte lang Anlaufstelle für die vielen treuen Kunden war.

Ob Kleidung, Möbel, Elektronikgeräte, Heimwerkerbedarf oder Spielsachen: Es gab und gibt (fast) nichts, was Otto nicht im Angebot hat. Die bunten Hochglanzkataloge aus über 40 Jahren, die Gisela Gentner in ihrem Shop ausgestellt hat, spiegeln das Konsumverhalten der Republik wider. Der Siegeszug der Farbfernseher in den 70er Jahren, die ersten Heimcomputer in den 80ern oder die ersten Mobiltelefone in den 90er Jahren: Alles konnte im Katalog ausgesucht und bestellt werden – und es gab für jeden etwas: für die Kinder, die Eltern und die Großeltern.

Statt die Ware einfach telefonisch zu ordern, schätzen viele Kunden die Vorzüge der Otto-Shops, von denen es, so Gisela Gentner, einst rund 1000 in Deutschland gab. Die persönliche Beratung und die versandkostenfreie Lieferung sind nur zwei Vorzüge der Bestellung im Laden. Bei der Bestellung von Kleidung bot die gelernte Schneiderin zudem einen kostenlosen Änderungsdienst an, was bei ihren Stammkunden ebenfalls sehr beliebt war. Ratenzahlungen werden im Laden bar erledigt: Der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch, der Ansprechpartner aus Fleisch und Blut ist vielen Menschen auch im Jahr 2020 noch etwas wert.

"Das meiste wird heute natürlich im Internet bestellt", weiß Gisela Gentner. Doch ihr Service war und ist nach wie vor gefragt. Von Umsatzrückgängen keine Spur – im Gegenteil. Seit sie vor einem Jahr wegen der Renovierung des Wohn- und Geschäftshauses in der Hochstadtstraße in die Marktstraße umgezogen ist, habe sie nochmals einen Boom erlebt. Bereits vor einigen Jahren war sie als einer der umsatzstärksten 80 Otto-Shops in ganz Deutschland ausgezeichnet worden. Dass das Unternehmen seine Läden nun schließt, liegt also mit Sicherheit nicht am Buchener Shop und an der rührigen Händlerin Gisela Gentner.

"Die Kunden werden mit fehlen", sagt sie beim wehmütigen, aber zufriedenen Blick zurück auf 41 Jahre. "Zwei, drei Jahre hätte ich gerne noch weitergemacht." Dass es nun anders kommt, erfüllt sie nicht mit Groll: "Es waren schöne Jahre." Wer so etwas am Ende eines erfüllten Berufslebens sagen kann, der hat wahrlich vieles richtig gemacht.