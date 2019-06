Zahlreiche Läufer gehen am Sonntag, 30. Juni, wieder beim beliebten Osterburkener Stadtlauf an den Start. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Noch rund eine Woche, dann treffen sich wieder mehrere hundert Läufer zum elften Stadtlauf in der Römerstadt, um sich in verschiedenen Laufdisziplinen dem sportlichen Wettkampf zu stellen. Die sportliche Großveranstaltung findet unter dem Motto "Sport verbindet" am Sonntag, 30. Juni, in Verbindung mit dem 100-jährigen Vereinsbestehen des SV Osterburken statt.

Die Veranstaltung wird erneut von vielen Sponsoren unterstützt. So sind mit Katja Steimer von der Firma KS Telekommunikation und Marco Hess von der gleichnamigen Steuerkanzlei (beide aus Buchen) zwei neue Sponsoren dabei. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die bisherigen Anmeldungen seien sehr vielversprechend, sagte Werner Hemberger, der auch das Ziel des Stadtlaufes klar definierte: "Wir wollen die Menschen, wie auch in den Vorjahren, zum Laufen bewegen."

Hemberger organisiert in Zusammenarbeit mit Sybille Heilig und vielen Helfern die Großveranstaltung in der Römerstadt, deren Teilnehmerzahl sich jährlich steigert. Die Siegerehrung wird im Festzelt des SV Osterburken am Sportgelände stattfinden. Ansonsten wird sich am Ablauf der Veranstaltung nichts ändern, auch nicht an der Laufstrecke. Der Start wird erneut unter der "Benefizianerbrücke" sein.

Im vergangenen Jahr hatte die bei den Sportlern und Zuschauern sehr beliebte Laufveranstaltung mehr als 750 Teilnehmer, was einen neuen Rekord bedeutete. Werner Hemberger hofft, wie auch Inhaberin Sybille Heilig von Reha-Fit Bauland, die Teilnehmerzahl in diesem Jahr nochmals überbieten zu können. Die Moderation an diesem Tag übernimmt wie gewohnt Alex Rodrigues.

Bürgermeister Jürgen Galm, der als begeisterter Sportler und Läufer bekannt ist, wird, wie er nun gegenüber der RNZ bestätigte, definitiv am Stadtlauf teilnehmen und bereitet sich seit Wochen darauf vor, denn für ihn ist der Stadtlauf ein nicht mehr wegzudenkender sportlicher Höhepunkt im Jahreskalender der Stadt Osterburken. Galm lobte das großartige Engagement der vielen Helfer und auch die große Zahl der Sponsoren, die die Veranstalter alljährlich unterstützen.

Die Firma AZO aus Osterburken stellte im vergangenen Jahr die meisten Teilnehmer und erhielt einen wertvollen Pokal, wie auch die Schule "Am Limes" aus Osterburken, die durch die vielen Kinder und Jugendlichen zahlreich vertreten war. Der Streckenrekord von Julian Grunert aus dem Hauptlauf aus dem Jahr 2017 wurde im vergangenen Jahr nicht geknackt. Er schaffte damals die Zehn-Kilometer-Strecke in sagenhaften 34 Minuten und 59 Sekunden. Der Sieger vom vergangenen Jahr, Tobias Fyrer von der Mannschaft ebm Papst, lief die Strecke in 35 Minuten und 59 Sekunden und benötigte somit eine Minute länger. Sicherlich wird es das Ziel der Läufer sein, den Rekord aus dem Vorjahr in diesem Jahr einzustellen bzw. zu knacken, insbesondere wenn auch der Vorjahressieger in diesem Jahr wieder am Start ist.

Der elfte Stadtlauf beginnt um 9.45 Uhr mit dem Bambinilauf. Die Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren laufen eine Strecke von 300 Metern ohne Zeitnahme und Wertung. Jeder Bambini erhält eine Urkunde und eine Medaille.

Der Schülerlauf I mit einer Länge von 750 Metern (Jahrgang 2008 bis 2011 und jünger, Altersgruppe C/D) startet um 10 Uhr. In der Sonderwertung bekommt die Schule mit den meisten teilnehmenden Schülern den Wanderpokal.

Der Schülerlauf II (Jahrgänge 2004 bis 2007, Altersgruppe A/B) geht um 10.15 Uhr an den Start, um die 1,5 Kilometer lange Laufstrecke zu bewältigen. Auch hier gibt es wie beim Schülerlauf II eine Sonderwertung für die Schule mit den meisten teilnehmenden Schülern.

Um 10.30 Uhr starten die Nordic-Walking-Läufer, ohne Zeitnahme und Wertung, auf der sieben Kilometer langen Strecke, die durch das schöne Kirnautal führt.

Der Fünf-Kilometer-Lauf beginnt um 10.35 Uhr und um 10.40 Uhr beginnt der Sieben-Kilometer-Staffel-Lauf.

Der traditionelle Zehn-Kilometer- Hauptlauf als Höhepunkt des Sportevents wird um 10.45 Uhr gestartet.

Die Resonanz sei wieder sehr gut, sagte Werner Hemberger. Bisher haben sich 650 Läufer angemeldet. Es könnte sein, dass der Vorjahresrekord noch übertroffen werde. Weitere Anmeldungen sind noch möglich. Eine Nachmeldung ist am Veranstaltungstag in der Baulandhalle von 8 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich.

Die Startunterlagen sind am Samstag, 29. Juni, von 13 bis 16 Uhr im Reha-Fit Bauland bzw. am Veranstaltungstag ab 8 Uhr in der Baulandhalle erhältlich. Die Siegerehrung findet ab 13.15 Uhr im Festzelt des SV Osterburken am Sportplatz statt. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde, die größte Teilnehmergruppe bekommt den begehrten Wanderpokal.