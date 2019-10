Osterburken. (F) Die Feuerwehrabteilungen der Stadt haben bei ihrer Herbsthauptübung am Postgebäude in der Bahnhofstraße zusammen mit dem DRK-Ortsverein Osterburken unter Beweis gestellt, wie gut sie zusammenarbeiten können. Zahlreiche interessierte Bürger verfolgten den anspruchsvollen Übungsverlauf, bei dem sogar eine Drehleiter aus Buchen zum Einsatz kam. Mehr als 80 Einsatzkräfte beteiligten sich an der Übung.

Die Übungsannahme war, dass im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ein technischer Defekt zu einem Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung geführt hat. Dabei konnten sich nicht mehr alle Mitarbeiter, die sich in den Räumen aufhielten, ins Freie bringen. Weitere Personen brachten sich auf dem Vordach an der Rückseite des Postgebäudes in Sicherheit.

Pünktlich um 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DRK über die integrierte Rettungsleitstelle in Mosbach alarmiert. Bereits kurze Zeit später trafen die Kameraden des Vorrüstwagens der Abteilung Osterburken an der Einsatzstelle ein. Da sich an mehreren Fenstern Personen lautstark bemerkbar machten und die gesamte Lage zunächst unklar war, wurde eine Einsatzleitung gebildet und verschiedene Einsatzabschnitte eingerichtet. Um eine größere Schlagkraft bei der Menschenrettung und bei der Brandbekämpfung zu gewinnen, wurde die Drehleiter aus Buchen nachalarmiert, die später am Übungsort eintraf.

Nach und nach trafen die einzelnen Feuerwehren aus der Gesamtstadt sowie der DRK-Ortsverein Osterburken mit seiner Helfer-vor-Ort-Gruppe ein. Die Abteilungen Hemsbach und Bofsheim bauten eine Löschwasserversorgung von der Kirnau zum Postgebäude auf. Die Abteilungen aus Osterburken und Schlierstadt retteten die auf dem Vordach befindlichen verletzten Personen und übergaben sie der Helfer-vor-Ort-Gruppe.

Vor dem Gebäude war die Abteilung Osterburken mit der Drehleiter aus Buchen im Einsatz, wobei im Übungsverlauf zwei verletzte Personen aus dem zweiten Obergeschoss und vom Dach des Gebäudes gerettet wurden. Des Weiteren waren von jedem Einsatzabschnitt Angriffstrupps mit Atemschutz im Einsatz.

In diesem mehr als einstündigen Übungsverlauf sahen die Zuschauer, wie die Einsatzkräfte ruhig, besonnen und ohne Hektik die Aufgaben mit Bravour meisterten. Kurz nach 15 Uhr war die Übung beendet.

Im Anschluss an die Aufräumarbeiten fanden sich alle Beteiligten in der Baulandhalle zur Abschlussbesprechung ein. Stadtkommandant Peter Schmitt zeigte sich mit der Organisation und dem Übungsverlauf zufrieden. Es sei ruhig und besonnen gearbeitet worden. Die Übung habe einen guten Verlauf genommen, wenn auch der eine oder andere Punkt noch optimiert werden müsse. Sein Dank galt den über 80 Beteiligten.

Die Bereitschaftsleiterin der Helfer-vor-Ort-Gruppe, Sigrid Albrecht, stellte fest, dass es vom DRK Tradition sei, an der Hauptübung der Feuerwehr teilzunehmen. Sie ging kurz auf die Verletzungsmuster der acht geretteten Personen und die an die Helfer gestellten Aufgaben ein. Albrecht stellte einen guten Übungsverlauf fest und bedankte sich auch bei den Mimen, die sich als "Opfer" zur Verfügung stellten.

Bürgermeister Jürgen Galm zeigte sich von der Arbeit und dem Zusammenspiel der Hilfskräfte beeindruckt wie etwa bei der langen Wasserförderung sowie bei der Bergung der verletzten Personen. Galm bedankte sich abschließend bei den Kameraden der Feuerwehr und den Mitgliedern der Helfer-vor-Ort-Gruppe für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Häring zeigte sich vom Verlauf der ruhig und routiniert abgelaufenen Übung beeindruckt. Sie habe ihm sehr gut gefallen. Sein Dank galt allen daran beteiligten Feuerwehrkameraden und auch dem Helferteam des DRK.

Danach gab es eine Vielzahl an Ehrungen für langjährige Feuerwehrkameraden (siehe Kasten). Bürgermeister Galm, Bernd Häring und Stadtkommandant Peter Schmitt übergaben die Ehrenzeichen mit einer Urkunde, verbunden mit den besten Glückwünschen und der Bitte, der Feuerwehr der Stadt auch zukünftig die Treue zu halten.

Der Nachmittag endete mit einem gemeinsamen Essen für alle Übungsteilnehmer.