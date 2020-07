Osterburken/Stuttgart. (joc) Am Montag machte am Rande der Kreistagssitzung eine Meldung die Runde, die zwar nirgendwo in der Tagesordnung auftauchte, dennoch für den Neckar-Odenwald-Kreis und seine Bürger von großer Bedeutung ist. Die gute Nachricht kam aus Bruchsal, von der am selben Tag abgehaltenen Landrätekonferenz. Dort stellte die Landesregierung das lange erwartete Gutachten zur Luftrettung in Baden-Württemberg vor.

Die Ergebnisse, zu denen die Experten vom Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement am Klinikum der Universität München kommen, haben es gewaltig in sich. So soll die Luftrettung in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren deutlich ausgebaut werden. Ferner wird eine umfangreiche Neustrukturierung der Luftrettung im Südwesten vorgeschlagen. Einer der Nutznießer wäre der flächenmäßig recht große Neckar-Odenwald-Kreis. Hier soll ein neuer Standort für die Luftrettung installiert werden. Als geografisch günstiger Standort wurde Osterburken vorgeschlagen.

"Unser Ziel ist, die rettungsdienstliche Versorgung weiter zu verbessern. Die Standorte der Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber in Baden-Württemberg sind seit den 1970er-Jahren historisch gewachsen", sagte Wilfried Klenk, Staatssekretär im Innenministerium. Den heutigen Erfordernissen entsprächen sie aber längst nicht mehr überall.

Das unterstreicht auch das 221 Seiten starke Gutachten, das konkret Missstände benennt. So sehe die Praxis so aus, dass rund ein Fünftel der Einsätze im Land von Stationen außerhalb Baden-Württembergs geflogen worden, meist aus Bayern oder der Schweiz. "Die Struktur der Luftrettung muss aber so geschaffen sein, dass eine Grundversorgung der Notfälle tagsüber auch ohne Luftrettungsmittel aus benachbarten Ländern sichergestellt ist", heißt es dazu im Gutachten. Oder anders formuliert: Baden-Württemberg ist offenbar derzeit nicht in der Lage, seine Bürger selbst zu versorgen.

Für den Neckar-Odenwald-Kreis sind die mitunter langen Wege auf der Straße bei der Erstversorgung ein Problem. Bei Notfällen vergeht hier viel Zeit bis zur Behandlung im Krankenhaus. Diese Lücken könnten nun aus der Luft effektiv geschlossen werden. Die Experten haben als Prämisse angesetzt, dass die Hubschrauber tagsüber alle potenziellen Einsatzorte innerhalb von 20, nachts innerhalb von 30 Minuten erreichen müssen.

Insgesamt seien für eine Versorgung des gesamten Bundeslandes künftig zehn statt bisher acht Rettungshubschrauber notwendig. Das heißt: Zwei zusätzliche Standorte sind notwendig. Einer soll im Bereich Osterburken liegen, um den Hohenlohekreis und den Neckar-Odenwald-Kreis besser abdecken zu können. Der andere soll in Lahr angesiedelt werden.

Landrat Dr. Achim Brötel sagte dazu: "Dass Osterburken möglicherweise ein Standort für die Luftrettung werden soll, hat uns zwar überrascht, aber auch gefreut. Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass sich das Land Gedanken macht, wie die Strukturen des Rettungsdienstes weiter optimiert werden können. Schon jetzt ist die Luftrettung dabei ein wichtiges Standbein. Und: Wenn ein solcher Standort zu uns in den Kreis kommt, ist das natürlich eine sehr gute Nachricht. Allerdings darf man darin kein Allheilmittel sehen. Ganz ohne bodengebundene Rettungsmittel wird es auch künftig nicht gehen. Ich will nur an Schlechtwetterlagen, bei denen Hubschrauber nicht starten oder landen können, oder unwegsames Gelände erinnern. Momentan sind die Überlegungen aber ja auch noch in einem sehr frühen Stadium. Insofern wird man die weitere Entwicklung abwarten müssen."

Auch der Sprecher der Notärzte im Kreis, PD Dr. Harald Genzwürker, der selbst schon als Luftretter im Einsatz war, hat die Initiative des Innenministeriums mit Freude aufgenommen: "Der Neckar-Odenwald-Kreis ist bei der Luftrettung noch ein ziemlich weißer Fleck auf der Landkarte. Von daher freue ich mich über die gelungene Überraschung. Der Bedarf ist zweifelsohne da. Wir sind mit fünf Notarztstandorten im Kreis zwar gut aufgestellt, aber ein Luftrettungsstandort wäre da natürlich für die gesamte Region einschließlich Hohenlohekreis eine ganz wertvolle Ergänzung."

Bei der Stadt Osterburken würde man eine Umsetzung der Vorschläge ebenfalls sehr willkommen heißen, erklärte Bürgermeister Jürgen Galm gestern auf Anfrage der RNZ: "Ich habe wie die meisten erst am Montag am Rande des Kreistags davon erfahren, aber das ist natürlich, sofern es so auch umgesetzt wird, eine rundum gute Nachricht für die ganze Region. Von daher kann man sagen: Ich bin freudig überrascht! Dabei wäre es meiner Ansicht nach auch durchaus denkbar, dass der neue Standort in Rosenberg, Ravenstein oder einer anderen Baulandgemeinde wäre. Wichtig ist, dass in unserer bislang unterversorgten Region eine schnellere Versorgung möglich gemacht werden kann!"

Die Suche nach einem möglichen Standort für die Luftrettung hat derzeit noch absolut spekulativen Charakter. Gestern wurde in Osterburken, als sich die Meldung herum gesprochen hatte, schnell der Flugplatz in Schlierstadt als möglicher Standort genannt. Der Bürgermeister sagte gegenüber der RNZ dagegen, dass er sich einen Standort im Bereich der Autobahn / Regionaler Industriepark (RIO) sehr gut vorstellen könne. "Der Standort ist von den Anforderungen her überhaupt kein Problem", erläutert Dr. Genzwürker. Man benötige lediglich eine Halle, eine Landeplattform und eine Tankstelle.

Das alles ist aber noch Zukunftsmusik. Nach erster Einschätzung des Innenministeriums wird die Umsetzung – in erster Linie wegen des aufwendigen Genehmigungsverfahrens, der Kündigungsfristen laufender Verträge und der Finanzierung – wohl noch mindestens zwei bis fünf Jahre in Anspruch nehmen", schätzt Staatssekretär Klenk, der aber den klaren Willen zur Umsetzung ebenfalls deutlich machte.