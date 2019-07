So sieht es im Altkreis Buchen aus

> Adelsheim: keine Angaben

> Buchen: Es gibt eine Kinderferienbetreuung für Schüler bis Klasse 5. Das Angebot findet in den ersten beiden Ferienwochen im Kinder- und Jugendzentrum TÜFF statt. Die Betreuung findet bereits seit 2010 statt. Damals wurde ein entsprechender Bedarf festgestellt. Auf dieser Grundlage wurden die Eltern aller Grundschüler angeschrieben, um das konkrete Interesse abzufragen. Seit 2012 wird das Angebot im Kinder- und Jugendzentrum TÜFF durchgeführt. Organisiert wird es vom Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis in Kooperation mit der Stadt. "Das Angebot ist nach unserer Information ausreichend", hieß es auf RNZ-Anfrage.

> Hardheim: Der Gemeindekindergarten hat seit einigen Jahren in den Sommerferien überhaupt keine Schließtage mehr, so dass für Kindergartenkinder durchgängig eine Betreuung gewährleistet ist. Zwei Wochen sollte aber jedes Kind "Urlaub vom Kindergarten" bekommen, wobei die Eltern bestimmen können, wann. Für den Grundschulbereich bietet der Hort an der Schule regelmäßig auch in den Ferien Betreuungsangebote an. "Nach unseren Erfahrungen wird damit dem uns bekannten Bedarf Rechnung getragen", sagte Hauptamtsleiter Lothar Beger.

> Höpfingen: In der Gemeinde gibt es keine Schülerbetreuung von Seiten der Schule oder der Gemeinde. Einzig die SPD veranstaltet eine Woche lang einen "Ferienspaß", bei denen die Schulkinder betreut werden. Auch für die Zukunft seien seitens der Gemeinde und der Schule keine Betreuungsangebote in den Sommerferien geplant, sagte Bianca Haas vom Bürgermeisteramt.

> Limbach: In Limbach gibt es aktuell kein Betreuungsangebot. Wenn Bedarf angemeldet werde, werde die Gemeinde aber wieder - wie bereits in der Vergangenheit - eine Ferienbetreuung anbieten, sagte Bettina Brenneis. Auf eine riesige Resonanz stoße das Sommerferienprogramm, das für einzelne Tage abwechslungsreiche Angebote beinhalte.

> Mudau: "Wir haben in diesem Jahr kein Betreuungsangebot aufgelegt", sagte Hauptamtsleiter Herbert Knapp. Ein solches gab es in der Vergangenheit, gegenwärtig sieht die Gemeinde dafür aber keine ausreichende Nachfrage. Das Angebot wurde von der Gemeinde aufgelegt und umfasste den Vormittag. "Wir würden dieses Angebot auch wieder aufleben lassen, wenn sich eine ausreichend große Gruppe dafür interessiert."

> Osterburken: Mit dem "Ferienspaß" wird seit 1992 von Vereinen und Organisationen ein Sommerferienprogramm mit rund 20 Veranstaltungen angeboten. Im Schnitt nehmen rund 400 Kinder und Jugendliche jährlich am Ferienprogramm teil. Seit 2014 bieten die Schulsozialarbeiter des Caritasverbandes für den NOK gemeinsam mit der Stadt ein zweiwöchiges Ferienprogramm in den ersten beiden Ferienwochen für die Grundschulkinder an. Teilnehmen können 20 bis 25 Kinder. "Die Angebote sind zurzeit ausreichend", sagte Hauptamtsleiterin Elke Ander. Einen Bedarf über die gesamten Ferien gebe es nur in wenigen Einzelfällen.

> Ravenstein: "Zurzeit haben wir keine Schülerbetreuung in den Ferien. Die Verwaltung wird mit dem neu gewählten Gemeinderat dieses Thema besprechen", antwortete Bürgermeister Hans-Peter von Thenen. Ein solches Angebot würde vielen Eltern entgegenkommen. Er habe bereits entsprechende Anfragen bekommen, zurzeit liege ihm aber keine vor. Grundsätzlich bestehe aber jetzt schon die Möglichkeit in Oberwittstadt, Schüler bis zum 14. Lebensjahr betreuen zu lassen. Bis jetzt sei dieses Angebot aber noch nicht nachgefragt worden.

> Rosenberg: In Rosenberg gibt es keine Betreuungsangebote für Schüler in den Ferien. "Eine entsprechende Nachfrage liegt uns zurzeit auch nicht vor. Sollte künftig Bedarf bestehen, wird auch eine Schülerbetreuung in den Ferien angeboten", so die Auskunft von Bettina Zorn vom Bürgerbüro.

> Seckach: Seitens der FG "Seggemer Schlotfeger" wird schon seit über zehn Jahren ein Ferienprogramm für Schulkinder angeboten. In diesem Jahr werden 22 Aktionen von örtlichen Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen angeboten. "Allerdings kann man von einer Ferienbetreuung im eigentlichen Sinne nicht sprechen", sagte Hauptamtsleiterin Doris Kohler. Ob ein solches Angebot in Zukunft installiert wird, sei nicht klar: "Bisher gab es keine belastbare Nachfrage seitens der Eltern."

> Walldürn: In Walldürn gibt es ein Betreuungsangebot. Es findet im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" mit Unterstützung des Schulsozialarbeiters statt. Das Betreuungsangebot in den Sommerferien erstreckt sich seit 2013 auf die letzten beiden Ferienwochen. Seit 2017 gibt es in den Oster- und Pfingstferien ein entsprechendes einwöchiges Ferienprogramm. Die Angebote erfreuen sich sehr guter Nachfrage, sagte Susanne Gehrig vom Haupt- und Ordnungsamt der Stadt. rüb

[-] Weniger anzeigen