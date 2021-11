Wegen Corona haben das Römermuseum in Osterburken und der Limespark (unser Bild zeigt den römischen Wachturm am „Förstlein“) weniger Besucher als sonst. Dennoch sei man mit der Jahresbilanz nicht unzufrieden, so Museumsleiter Scheuerbrandt. Foto: B. Gassenbauer

Osterburken. (bg) Corona macht sich, verständlicherweise, auch in der Jahresbilanz des Römermuseums Osterburken deutlich bemerkbar: War man in guten Jahren schon im fünfstelligen Bereich, so wurden 2021 bisher knapp 4000 Gäste gezählt. Damit dürfe man unter den gegebenen Umständen zufrieden sein, betonte Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt in seinem Jahresbericht am Montag im Gemeinderat und gab zugleich einen Ausblick auf 2022, für das drei Sonderausstellungen und ein Jubiläum geplant sind: Im Juli soll gefeiert werden, dass vor 125 Jahren die Ausgrabung und Konservierung der baulichen Zeugnisse des Kastells abgeschlossen wurden.

Römermuseum und Limespark Osterburken geben vielfältige Einblicke in die römische Geschichte. Das Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg präsentiert Funde aus Osterburken und der Region und informiert über die Römer am Limes. Es ist im Management-Plan für die Unesco als "überregionales Museum" ausgewiesen und dient als "Leuchtturm" und "Eingangstor" für Besucher. Grundstock der ausgestellten Sammlung sind Funde aus dem nordbadischen Limesgebiet, darunter der Mithras-Altar aus Osterburken.

Alljährlich informiert Dr. Scheuerbrandt den Osterburkener Rat über die Museumsarbeit, den Museumsbetrieb und die anstehenden Vorhaben. Wie er in der Sitzung am Montag mitteilte, macht sich die Corona-Pandemie auch bei den Besucherzahlen des Römermuseums deutlich bemerkbar: Verzeichnete man in den Vorjahren bis zu 16.000 Besucher, die aus nah und fern kamen, seien es in diesem Jahr bisher nur 3965 gewesen. Die 4000er-Marke werde sicherlich überschritten. Damit liege man immerhin besser als im Vorjahr (3500). 60 Führungen (in guten Jahren um die 250) habe man durchgeführt. Leider seien von Schulen, die einen Gutteil der Museumsbesucher stellen, zahlreiche fest eingeplante Besuche abgesagt worden, weil es wegen Corona keine Planungssicherheit für Klassenfahrten gegeben habe. Coronabedingt sei in diesem Jahr zunächst nur ab Anfang März für rund vier Wochen und erst wieder ab Ende Mai geöffnet gewesen. Trotz der teils erschwerten Bedingungen habe es, so Scheuerbrandt, besondere Aktionen und ein umfangreiches Arbeitspensum gegeben. So sei in Osterburken ein Segment des Ausbildungskurses für Limes-Cicerones (Gästeführer am Limes) durchgeführt worden; diese Ausbildung sei unter Regie der Deutschen Limes-Kommission und an gehobenen Qualitätsmaßstäbe angepasst worden.

Man sei im Verlauf des Jahres auch mit umfangreichen Vorbereitungsarbeiten für die Internet-Seite beschäftigt gewesen, auf der das Römermuseum künftig präsentiert wird. Ebenfalls im Zusammenwirken mit dem Archäologischen Landesmuseum sei die Neubeschriftung der Info-Tafeln im Erdgeschoss und Altbau des Römermuseums in Angriff genommen worden.

Wie Dr. Jörg Scheuerbrandt in seinem Ausblick aufzeigte, ist für das kommende Jahr ein interessantes Veranstaltungsangebot mit Sonderausstellungen und einem besonderen Jubiläum vorgesehen – in der Hoffnung, dass Corona nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht.

So plane man für die Karwoche 2022 eine Ausstellung mit Werken des aus dem Frankfurter Raum kommenden Künstlers Hartmut Goebel unter dem Titel "Kreuzarbeiten"; Werke Goebels sind schon einmal in Osterburken präsentiert worden. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege wird für das kommende Jahr eine Ausstellung "Limes aus der Luft – Luftbildarchäologie im Neckar-Odenwald-Kreis" vorbereitet. Die Ausstellungstafeln werden dauerhaft in Osterburken verbleiben.

Sicherlich zu einem Höhepunkt im Veranstaltungsreigen des Römermuseums des Jahres 2022 dürfte ein besonderes Jubiläum werden: Ende Juli soll gefeiert werden, dass vor 125 Jahren die Ausgrabung und Konservierung des Kastells abgeschlossen wurden. Damals war auf dem Areal des einstigen römischen Militärlagers, dessen Besatzung mit Sicherungs- und Überwachungsaufgaben am Limes betraut war, ein Park mit Kriegerdenkmal für die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 entstanden; die Eröffnung erfolgte 1897. Man werde, so Scheuerbrandt, zum Jubiläum zwar "keine große Party" feiern, aber die Geschichte, die Erforschung und die Entwicklung des auf dem Kastellgeländes auf anschauliche Weise in einer Ausstellung präsentieren.

Weiter gab Scheuerbrandt bekannt, dass ein Buch über den in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zwischen Adelsheim und Osterburken "gestrandeten" Evakuierungs-Zugs mit Hunderten "nicht gehfähigen" KZ-Häftlingen aus Lagern am Neckar druckreif ist. Scheuerbrandt hat in den vergangenen Jahren "alles gesammelt", was an Berichten und Dokumenten über diesen Zug zu finden war, und hat dies in ein etwa 150 Seiten umfassendes Buch einfließen lassen. Der Druck wird, wie am Rande der Ratssitzung am Montag zu erfahren war, von der Stadt finanziert.