Osterburken. (cug) Rote "R" an den Bäumen zeigen es an: Wanderer um Osterburken haben demnächst eine neue Attraktion mit geologischen, historischen und landschaftlichen Höhepunkten. Auf der Gemarkung der Stadt wird ab Frühjahr der neun Kilometer lange Merkurpfad zu begehen sein. Beginnend auf dem Limesparkplatz, verläuft er bis Bofsheim aus dem alten römischen Imperium hinaus und kehrt dann nach Osterburken zurück. Er wird am Samstag, 16. April, im "Bannholz" bei Osterburken eingeweiht.

Der Start am Limes sei gut gewählt, so der Direktor des Römermuseums Osterburkens, Dr. Jörg Scheuerbrandt, der das Projekt beratend begleitete. So komme der Limes ins Bewusstsein der Wanderer.

Das Thema "Römer" lag in der Region auf der Hand. Auf zwei Abschnitten des obergermanisch-raetischen Limes und dem weiter westlich verlaufenden Odenwald-Limes haben die Römer und Germanen viele Zeugnisse hinterlassen. Beide Abschnitte sind heute Teil des Unesco-Weltkulturerbes.

Für die Idee zum Merkurpfad hat man sich von den in der Region häufig zu sehenden Jupitersäulen inspirieren lassen. Auf diesen sind römisch-germanische Götter abgebildet. Jeder Pfad hat somit ein Göttermaskottchen. Merkur war der germanische Gott des Handels.

Attraktionen wie originalgetreue Steinnachbildungen römischer Gottheiten, eine Jupiterbank und Holzpalisaden begleiten Wanderer auf ihren Entdeckungsreisen zur 2000 Jahre alten römischen Kultur. Der Schwerpunkt aber ist der Wandergenuss. Die Touristikgemeinschaft Odenwald setzte in Kooperation mit sechs Kommunen des Landkreises, darunter auch der Stadt Osterburken, das Projekt um. Weitere Römerpfade finden sich künftig in Buchen, Elztal, Limbach, Mosbach und Walldürn.

Das rote „R“ zeigt Wanderern, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Foto: Joachim Casel

Erstmalig zertifiziert der Deutsche Wanderverein mit Sitz in Kassel die Kurzwanderwege. Das Prädikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" dokumentiert die Erfüllung deutschlandweiter Standards für Wanderwege.

Die durch den Deutschen Wanderverein zertifizierten Wege für Halb- und Ganztagestouren sind zwischen zwei und 25 Kilometer lang. Auch Mehrtagestouren ab 20 Kilometer sind denkbar, die mit einem eigenen gleichnamigen Prädikat ausgezeichnet werden.

Rund 69 Prozent der Deutschen sind aktive Wanderer, deren Nachfrage nach kurzen Halb- oder Ganztagestouren stetig steigt. Zugleich steigen die Ansprüche an die Wege. Auch ist der Wunsch nach thematischen Schwerpunktsetzungen zu erkennen, die durch den Deutschen Wanderverband aufgegriffen werden.

Verschiedene Themenwege mit unterschiedlichen Ansprüchen werden immer wieder eingerichtet und sind deutschlandweit verteilt. Rundwege bzw. Streckenwege mit guter Anbindung an den ÖPNV sind die Regel. Alle Wege beginnen an ausgewiesenen Punkten und zeichnen sich durch perfekte Markierungen oder Wegweisungen aus. Sie sind in regionale Wanderwegnetze eingebunden und erfüllen transparente Qualitätskriterien. Ihnen gemeinsam sind die Naturnähe und trotz einer geringen Einbeziehung befahrener Straßen eine stets gute Begehbarkeit. Das Vorhandensein von Landschaftswechseln und Abwechslung mittels Erlebnispunkten, Natur- und Kulturattraktionen ist ebenso wichtig. Ein gering genutztes Umfeld, lückenlose nutzerfreundliche Markierungen und das Vorhandensein von Wegweisern gehören ebenfalls dazu.

Interessierte Regionen oder Verbände können beim Deutschen Wanderverband den Qualitätsprozess in Gang bringen. Angebotene zweitägige Schulungen zur Bestandserfassung in der jeweiligen Region sollen den Erfolg des Prozesses sicherstellen. Sinnvoll ist dabei die möglichst frühzeitige Einbindung aller Interessensgruppen in die Konzeption und Schulung. Es folgt die Sammlung der notwendigen Daten und deren Erstauswertung vor Ort. Hierbei sollen etwaige Mängel aufgespürt und entsprechend Abhilfe geschaffen werden.

Nach der Erfüllung aller Kriterien kann ein Antrag auf die Zertifizierung eines Wanderweges beim Deutschen Wanderverband gestellt werden. Dieser analysiert die Daten und prüft die Wege im Rahmen einer Komplettbegehung. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Zertifikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" erteilt. Nach drei Jahren ist eine erneute Prüfung nötig. Die Standards müssen während des kompletten Zertifizierungszeitraums nachprüfbar eingehalten werden. Das Zertifikat kann in Printmedien und im Internet zur Vermarktung des Wanderwegs genutzt werden.

Diesen ganzen Prozess hat der neue Merkurpfad bei Osterburken allerdings schon hinter sich gebracht. Von nun an heißt es auch hier: Es darf noch mehr gewandert werden.