Osterburken. (pol) Noch unklar ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes im Osterburkener Industriegebiet. In der Nacht auf Montag stand ein VW-Bus in Flammen. Gegen 3 Uhr hatte ein Zeitungsausträger über Notruf einen Fahrzeugbrand gemeldet. Die Feuerwehr löschte den zum Wohnmobil umgebauten Bus. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf die Brandursache geben können, melden sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen.