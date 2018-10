Osterburken. (ahn) "Es stand beim McDonald’s auf einem Mülleimer", so die originelle Antwort Sebastian Deucherts, eines der zwei Gründungsmitglieder der Osterburkener Band "Jetzt und Hier", auf die Frage, wie der Bandname zustande kam. Nicht weniger originell ist auch das Repertoire der vier sympathischen Jungs, denn neben Coversongs spielen sie eigene Lieder, und zwar auf Deutsch. Letztes Jahr haben sie ihr Debütalbum "Spitzenteam" veröffentlicht. Dass sie selbst ein solches Spitzenteam sind, stellten wir bei einem Besuch fest.

Doch warum deutsche Texte? "Auf Deutsch ist es leichter, sich präzise auszudrücken, und es verstehen hier mehr Leute", erklärt René Gold, ebenfalls Gründungsmitglied und kreativer Kopf der Band. Neben ihm (Gesang/Gitarre) und Sebastian Deuchert (Gitarre) gehören zur Band inzwischen noch Renés Bruder Steffen Gold (Backing vocal/Keyboard) und Toni Geyer (Schlagzeug).

"Am Anfang haben wir viele ,Herzschmerz-Sachen’ gemacht", berichten die vier Jungs. Das sei aber auf die Dauer langweilig geworden. Inzwischen widmen sie sich anderen Themen: So geht es in ihren Songs um Demenzkranke, um Burnout oder auch um eine blinde Frau. Doch bei all dem Ernst in ihren Texten, die sich einer bilderreichen Sprache bedienen, geht es bei den jungen Musiker eher lustig zu, wobei sie angenehm bescheiden geblieben sind: "Wir wollen mit unseren Liedern jetzt nicht die Welt verändern", so ihre ehrliche Einschätzung.

Begonnen hat alles vor acht Jahren in Buchen in der Schule, wo sich René Gold und Sebastian Deuchert kennengelernt haben. "Dort haben wir dann einfach mal öfter in der Pause zusammen gejammt." Schon bald darauf unterhielten sie Passanten als Straßenmusikanten. "Wir waren in Heilbronn, Heidelberg, Frankfurt und auch in Amsterdam unterwegs - das war im Sommer 2015 schon eine coole Zeit." Die größeren Bühnen ließen allerdings nicht lange auf sich warten. "Unsere ersten Auftritte waren dann Benefizkonzerte, bis wir immer mehr Anfragen bekamen. Damals haben wir allerdings nur Coversachen gespielt."

Doch zurück zum Jetzt und Hier: Mit Covern erfreuen sie zwar immer noch ihr Publikum, zum Beispiel auf Festen oder bei Kneipenkonzerten. Da gibt es dann "alles querbeet von Deutsch bis Englisch", von Journey über Clueso bis Max Giesinger. Doch dazu kommen die eigenen Songs, die groovigen Pop und deutsche Poesie zu einem ausdrucksstarken Wohlklang vereinen. Vorbilder sind dabei Singer-Songwriter wie der aus Heilbronn stammende Benne oder der Österreicher Julian le Play.

Außerdem kommt René Gold, der beim Kreieren der Songs federführend ist, die Inspiration manchmal auch im Traum, wie er augenzwinkernd erzählt. Wenn er erst einmal eine Melodie im Kopf hat, geht es an die Songstruktur und an den Text. Und irgendwann ist auf diese Weise ein ganzes Album gefüllt wie eben ihr Debütalbum. Produziert wurde dieses von Andy Horn von Greenhill Media in Berolzheim. "Andy war ein super Partner. Er steuerte noch einige Ideen bei und hat auch ein paar Riffs eingespielt."

Dass die Band auch live gut ankommt, zeigen die Auftritte, für die sie auch jenseits der Kreisgrenzen gebucht wird: So spielen die Osterburkener Musiker in Miltenberg, Aschaffenburg, Mannheim oder Würzburg. Oft proben müssen sie nicht, dafür fehlt auch die Zeit, denn schließlich gehen sie außerhalb der Band ihren Berufen bzw. dem Studium nach. "Wir proben eher einmal im Monat als einmal pro Woche", erzählen sie. Hier bewahrheitet sich eben der Spruch "Talent kann man nicht trainieren".

Zwar besteht ihr Publikum "eher aus älteren Damen und Herren - also über 30 Jahren", doch sie sprechen auch die Jugend an: Ihre Songs liefen schon bei diversen Radiosendern, zudem stehen sie nun bei Radio Regenbogen im Halbfinale des "whats live? music contest 2018", des weltweit ersten Streaming-Contests. Bis November streamt nun jede der verbliebenen Bands zwei Live-Konzerte auf Facebook, wer dabei die meisten Likes bekommt, zieht ins Finale ein.

In den sozialen Medien ist die Band sowieso gut vertreten. So lassen sich auf YouTube etwa Musikvideos, die sie selbst produziert haben, finden. Außerdem haben sie einen Teaser für die App Mobile Retter gedreht, mit deren Hilfe im Neckar-Odenwald-Kreis der Rettungsdienst zum Beispiel bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand, noch schneller vor Ort sein kann. Der Song, auf dem das Video basiert, beinhaltet den programmatischen Vers "Dein Herz, es schlägt, du hörst die Sekunden vergehen."

Wer sein Herz bei einem Live-Auftritt der Band schneller schlagen lassen will, hat dazu bereits am Freitag in Darmstadt in der "Goldenen Krone" Gelegenheit. Die nächsten Auftritte in der Umgebung sind: 24. November in Weilbach, 14. Dezember in Möckmühl.

Info: Das Album "Spitzenreiter" ist erhältlich bei Amazon, iTunes und Spotify. Weitere Informationen unter: www.jetzt-und-hier.net