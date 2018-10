Osterburken. (f) Die Erfolgsgeschichte des Regionalen Industrieparks Osterburken (RIO) setzt sich fort: Am Dienstag fand auf der letzten verfügbaren freien Baufläche der erste Spatenstich für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit angebauter Lagerhalle statt, die die in Walldorf ansässige Firma ATQ Germany errichten lässt. Das Unternehmen, das in vielen Ländern Kraftfahrzeugteile vertreibt, investiert zwei Millionen Euro.

Architekt Martin Kast vom planenden Osterburkener Architekturbüro Kast begrüßte zum ersten Spatenstich neben dem Bauherrn Mohamed Baali die Bürgermeister aus den RIO-Verbandsgemeinden, Jürgen Galm (Osterburken), Klaus Gramlich (Adelsheim), Thomas Ludwig (Seckach) und Gerhard Baar (Rosenberg) sowie Jürgen Schleier von der Baufirma Schleier aus Zimmern.

Wie der Architekt zum Bauvorhaben von Mohamed Baali am Standort Osterburken erläuterte, wird das Verwaltungsgebäude eine Nutzfläche von 550 Quadratmetern haben, verteilt auf zwei Ebenen. Die angrenzende Lagerhalle habe eine Höhe von zehn Metern, wobei die Nutzfläche zunächst 650 Quadratmeter betrage. Die Lagerkapazität soll in den nächsten Jahren auf bis zu 6000 Quadratmeter erweitert werden. Beide Gebäudeteile, so Architekt Kast, erreichen den Energieeffizienz-Standard KfW-55 und werden entsprechend gefördert.

Die Baukosten belaufen sich nach Angaben Kasts auf rund zwei Millionen Euro. Auf dem Baugrundstück werde es keine größeren Erdbewegungen geben. Mit den Bauarbeiten soll umgehend begonnen werden, Fertigstellung soll im kommenden Jahr sein.

Wie Bauherr Mohamed Baali berichtete, habe man das Grundstück im RIO vor mehr als zwei Jahren gekauft. Seine Firma ATQ Germany e.K. sei international aufgestellt, im Automobilbereich tätig und vertreibe weltweit Kfz-Teile.

Der Familienbetrieb, der derzeit zehn Mitarbeiter beschäftigt, sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nach Fertigstellung von Bürogebäude und Lagerhalle in Osterburken werde das Unternehmen weiter expandieren, denn man wolle auch Märkte in Ländern erschließen, die die Firma bisher noch nicht bediene. Es gebe da viel Potenzial, betonte Mohamed Baali. Weiter wies er darauf hin, dass das bisherige Handelsunternehmen sich auch vorgenommen habe, am neuen Standort in Osterburken Montagearbeiten auszuführen.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm dankte namens seiner Bürgermeisterkollegen dem Unternehmer Mohamed Baali dafür, dass er den RIO als Standort für seine Betriebserweiterung ausgewählt hat. Vor rund drei Jahren habe es den ersten Kontakt gegeben, danach seien die Verkaufsverhandlungen für die rund 7500 Quadratmeter große Fläche recht zügig verlaufen. Für den Zweckverband sei der Spatenstich ein freudiger Tag, nachdem das jahrelang brach liegende Gelände durch eine Straße neu erschlossen worden und somit nun gut erreichbar sei und jetzt bebaut werde.

ATQ habe, so Galm, eine Baufläche gefunden, welche für den geplanten Neubau ideal sei. Osterburken werde damit ein Zentrum für die weltweit agierende Firma, die weiteres Wachstum anstrebe, betonte der Bürgermeister, der sich auch freute, dass mit dem Architekturbüro Kast ein örtlicher Partner beauftragt wurde.