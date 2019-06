Osterburken. (bg) Im Osterburkener Kindergarten St. Josef besteht Bedarf an längeren Betreuungszeiten. Im Auftrag des Stiftungsrates hat daher die Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden die Stadt um Zustimmung zur Erweiterung der Öffnungszeiten in einer Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit von 30 auf 35 Stunden wöchentlich zum Kindergartenjahr 2019/2020 und um die damit nötige Personalaufstockung gebeten.

Wie Hauptamtsleiterin Elke Ander zum aktuellen Stand mitteilte, verfügt der Kindergarten St. Josef über eine Ganztagsgruppe mit 44 Stunden pro Woche, drei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (30 Stunden/Woche) sowie zwei Krippengruppen mit einer Betreuungszeit von 30 beziehungsweise 35 Wochenstunden.

Das Angebot der 35-Stunden-Betreuung werde, wie Elke Ander betonte, im Kindergarten St. Martin in beiden Gruppen sowie in der Krippengruppe St. Josef sehr gut angenommen. Auch bei Neuanmeldungen sei vonseiten der Eltern mehrfach die erweiterte Betreuungszeit von 35 Stunden gewünscht worden.

Bei einer Anpassung der Betreuungszeit von 30 auf 35 Wochenstunden wäre unter Berücksichtigung eine Personalaufstockung von 3,9 Stunden pro Woche bzw. 0,10 Fachkraftstellen erforderlich. Für die Stadt belaufen sich die Kosten der Personalaufstockung unter Berücksichtigung der höheren Elternbeiträge auf rund 2500 Euro jährlich.

Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der Öffnungszeiten im Kindergarten St. Josef in einer VÖ-Gruppe von bisher 30 auf 35 Wochenstunden und der deshalb notwendigen Personalaufstockung zu.

Ebenfalls die Zustimmung des Gemeinderats fand - bei zwei Gegenstimmen aus der SPD - am Dienstag die Erhöhung der Elternbeiträge zum neuen Kindergartenjahr um drei Prozent, nachdem eine entsprechende Empfehlung der Vertreter der Kommunen und Kirchen in der Kindergartenkonferenz am 28. Mai beraten worden war. SPD-Fraktionsvorsitzender Benjamin Köpfle sprach sich gegen die Erhöhung aus: "Der Kindergarten sollte die Eltern heute grundsätzlich nichts mehr kosten", das Land sei gefordert. Bürgermeister Galm verwies hingegen darauf, dass die Stadt nach wie vor finanzieren müsse und mit ihren Sätzen im Übrigen unter dem Eltern-Anteil von 25 Prozent liege, der allgemein als Maßstab gelte.