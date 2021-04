Osterburken. (joc/ahn) "Brot und Spiele (Panem et circenses)" war ein gängiges Prinzip der Politik in der römischen Kaiserzeit, das in knappen Worten signalisiert, wie wichtig den Römern gute Unterhaltung war. In der Römerstadt Osterburken, wo man das historische Erbe seit jeher engagiert pflegt, greift man diese Lebensformel jetzt erneut auf und möchte insbesondere für die junge Generation etwas Nachhaltiges schaffen, das dem römischen Geist gerecht wird. Und so plant die im letzten Jahr ins Leben gerufene ehrenamtliche "Bürgerwerkstatt" mit Unterstützung der Stadt Osterburken die Errichtung eines römisch geprägten Themenspielplatzes mit einem kleinen Kletterkastell, Wartturmrutsche und Wasserspielen. Aber auch für Erwachsene soll hier Raum zum Verweilen in einer parkähnlichen Landschaft geschaffen werden. Die ansprechende Anlage soll östlich der Kilianskapelle und unweit der Baulandhalle im Herzen der Römerstadt bis zum Jahr 2022 entstehen. Die gesamten Investitionskosten dürften zwischen 200.000 und 300.000 Euro liegen.

Zur Vorgeschichte: Im Rahmen des Anfang 2020 ins Leben gerufenen Ehrenamtsprojekts "Bürgerwerkstatt" hat sich unter der Leitung von Birgit Müller sowie Maren und Sebastian Ehrenfried eine Arbeitsgruppe gebildet, die unter dem Motto "Die Römer sind los" in Osterburken einen römisch geprägten Themenspielplatz mit Einbindung von Wasseraktivitäten schaffen will.

Der Osterburkener Gemeinderat hat im Dezember 2020 im Rahmen einer Grundsatzentscheidung dem Planungsteam die Fläche östlich der Kilianskapelle für das Projekt zugewiesen. Zudem wurde die Übernahme der Spielplatz-Trägerschaft durch die Stadt zugesagt.

Vor einigen Tagen fand nunmehr ein gemeinsames Treffen der Arbeitsgruppe mit der Stadtverwaltung statt, bei welchem das Planungsteam unter anderem mittels anschaulicher Grafiken über den aktuellen Stand des Projekts berichtete. Die Planung ist schon recht weit!

Der neue Spielplatz mit Grünanlage soll zahlreiche Attraktionen beherbergen: Neben vielen Spielgeräten für Kinder aller Altersklassen sind für den Römerspielplatz der Bau einer großen Spielanlage in Form eines Römerkastells, Bodentrampoline und ein Wasserspielbereich mit Pumpen, Bachlauf und mehreren Wasserspielen vorgesehen.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm zeigte sich nach der Präsentation durch die Ehrenamtlichen beeindruckt von den bereits recht weit vorangeschrittenen Planungen, den konkreten sowie kreativen Ideen der "Bürgerwerkstatt" und vor allem von ihrem großen Engagement. Ebenso lobende Worte fand Galm für die geplanten umfangreichen Eigenleistungen der Arbeitsgruppe und die damit verbundene kostenbewusste Realisierungsmöglichkeit dieses Bürgerprojekts, was insgesamt sehr erfreulich sei. "Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind sehr fleißig und bringen gute Ideen und viel Eigeninitiative ein." Dafür bedankte sich Galm bei den Verantwortlichen. Ferner freute sich das Stadtoberhaupt, dass die neue Anlage Leben in die Stadt bringen werde. Insbesondere für Familien mit Kindern würde hier eine tolle Anlage geschaffen. Galm weiter: "Solche Pläne unterstützen wir seitens der Stadt gerne!"

Für die Realisierung des auf historischer Basis, aber gleichzeitig auch sehr modernen Projekts ist ein Finanzaufwand im sechsstelligen Bereich erforderlich. Als nächsten Schritt haben sich Arbeitsgruppe und Stadtverwaltung daher aktuell gemeinsam auf die Suche nach Förder- und Zuschussmöglichkeiten begeben. Man möchte bei Leader anfragen, kündigte Galm an, auch weitere Fördertöpfe sollen geprüft werden. Sponsoring und Crowdfunding sind weitere Quellen, die man aktivieren möchte. Auch das ist eine Parallele zur Römerzeit, wo ohne Denar (über vier Jahrhunderte lang die Leitwährung des Römischen Reiches) die aufwendigen Zirkusspiele sicherlich so nicht möglich gewesen wären.