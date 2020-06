Über die erfolgreiche Sanierung des stark in Mitleidenschaft gezogenen Sportplatzwegs (Foto) durch die Firma Konrad-Bau freute sich der Bofsheimer Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Kleinere Restarbeiten werden noch vom Osterburkener Bauhof erledigt. Foto: Joachim Casel

Bofsheim. Die jüngste öffentliche Ortschaftsratssitzung in Bofsheim fand, wegen Corona, in der Halle der Astrid-Lindgren-Schule statt. Neben Informationen zum Haushaltsplan 2020 und dem Jahresbericht der Feuerwehr Bofsheim standen vor allem Sachstandsberichte über verschiedene durchgeführte und noch anstehende Maßnahmen im Mittelpunkt der Sitzung.

Ortsvorsteher Werner Geiger informierte über wesentliche Inhalte des Haushaltsplans und ging dabei besonders auf die vom Ortschaftsrat beziehungsweise der Ortschaftsverwaltung beantragten Maßnahmen näher ein: Neben den bereits in früheren Haushalten veranschlagten und mit jeweils relativ hohen Fördersätzen finanzierten Vorhaben, wie die "Dorfentwicklungsmaßnahme Brückenstraße/Gemeindehaus" sowie Energetische Sanierungsmaßnahmen in der Astrid-Lindgren-Schule wurden auch einige kleinere Maßnahmen, so zum Beispiel die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz, die Neugestaltung eines Gräberfeldes mit dem Anlegen von Urnengräbern sowie die restliche Sanierung des Fußweges "Am Bild" in den Haushaltsplan aufgenommen.

Im Beisein des Abteilungskommandanten Uwe Schweizer und seines Stellvertreters Marcel Geiger gab der Ortsvorsteher danach den Jahresbericht 2019 der Abteilungswehr Bofsheim bekannt. Die Wehr habe demnach eine beachtliche Mannschaftsstärke von 25 Feuerwehrleuten, die über einen guten Ausbildungsstand verfügen. Zahlreiche Übungen und Einsätze waren wiederum zu verzeichnen. Neben der Erfüllung ihres Auftrags trage die Feuerwehr zu einem regen Dorfleben bei.

Das alle zwei Jahre durchgeführte beliebte Kartoffelfest, verbunden mit einem Schlepper-Oldtimer-Treffen, sei wieder ein voller Erfolg gewesen. "Mit der Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens konnten wir auch der Feuerwehr einen dringend notwendigen und wichtigen Wunsch erfüllen", sagte Geiger abschließend und dankte den Wehrleuten, auch im Namen des Ortschaftsrates, für ihren wertvollen ehrenamtlichen Dienst.

Bei den "Bekanntgaben" teilte der Ortsvorsteher mit, dass die Maßnahme "Sportplatzweg" durch die Firma Konrad-Bau erfolgreich durchgeführt wurde. Kleinere Restarbeiten seien noch vom Bauhof zu erledigen.

Ebenfalls zufrieden zeigte man sich mit dem Abschluss der Arbeiten zum Austausch der Wasserleitung im Kirchweg durch die Fima Bokmeier, wobei der Straßenausbau hier noch anstehe. Des weiteren wurde über die – nach Anhörung des Ortschaftsrates – zwischenzeitlich erfolgte Jagdverpachtung informiert.

Nach einem gewissen Stillstand werde die Dorfentwicklungsmaßnahme "Brückenstraße/Gemeindehaus" mit dem Abbruch von Gebäuden in den nächsten Tagen fortgesetzt.

Durch eine Änderung der ursprünglich vorgesehenen Trassenführung für eine 20 KV-Leitung nach Götzingen konnte ein Aufgraben des Oberen Talweges verhindert werden, teilte Ortsvorsteher Werner Geiger weiter mit.

"Mit der begonnenen Fortführung der energetischen Maßnahmen in der Astrid-Lindgren-Schule hoffen wir mit der Schule auf einen baldigen Abschluss dieser schon seit längerem geplanter Arbeiten."

Werner Geiger berichtete des weiteren von Überlegungen zur Einrichtung eines Wanderwegs "Römerpfade". Auf Bitten der Touristikgemeinschaft Odenwald wurde hierzu von der Stadt, unter Einbeziehung der Ortschaftsverwaltung, ein Entwurf erarbeitet der auf Bofsheimer Gemarkung die drei Brunnen "Säubrünnlein", "Löhleinsbrunnen" und den "Petersbrunnen" sowie die zwei Skulpturen "Aufgrabung" und "Ohne Titel" beinhalten.

"Die Verbesserung des Mobilfunks in Bofsheim bleibt für uns ein weiteres wichtiges Thema", bekräftigte Geiger. Zur Vorbereitung eines Bauantrags für die Aufstellung eine Mobilfunkmastes fand vor wenigen Tagen ein Vororttermin am vorgesehenen Standort "Wildershelden" statt, wurde hierzu abschließend informiert.