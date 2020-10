In Schlierstadt sollen im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt auch die Wasser- und Abwasserleitungen in diesem Bereich erneuert werden. Auf die Stadt Osterburken kommen damit Millionen-Investitionen zu. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken/Schlierstadt. (bg) In Schlierstadt soll in absehbarer Zeit die Ortsdurchfahrt saniert werden, was für die Stadt Osterburken hohe Kosten mit sich bringt. Für den Ausbau der Straße selbst, die K 3900, ist zwar der Kreis zuständig. Weil aber zugleich nicht nur die Gehwege, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, auf Vordermann zu bringen sind, sondern vor den Straßenbauarbeiten die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert werden müssen, stehen Millionen-Investitionen an. Dazu zählen auch Maßnahmen im Abwasser- und Wasserleitungsnetz. In der Ratssitzung am Dienstag wurde vom beauftragten Ingenieurbüro eine Variantenuntersuchung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgestellt. Auf deren Basis werden nun Fördermittel beantragt.

Wie in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zum Sachstand informiert wurde, plant die Kreisverwaltung den straßenbautechnischen Ausbau der Ortsdurchfahrt von Schlierstadt (K 3900). Neben der Fahrbahn seien auch die Gehwege in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Wesentlich weitreichender für die Stadt, die als Eigentümerin die Kosten der Gehwegsanierung zu tragen hat, ist jedoch die Tatsache, dass sich fast im gesamten Verlauf der Ortsdurchfahrt Kanal- und Wasserleitungen befinden, die aufgrund ihres Alters, des Schadensbildes und weiterer Problemstellungen im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt ebenfalls zu erneuern sind.

Die Überprüfung des Kanalnetzes auf seine hydraulische Leistungsfähigkeit hat demnach ergeben, dass es im Bereich der Hauptstraße aufgrund des geringen Gefälles zu mehreren Überstauereignissen kommen kann. Weil eine Höherdimensionierung der Kanalleitungen aufgrund der flachen Topographie nur bedingt eine Verbesserung erwarten lässt, wurden nach alternativen Lösungsmöglichkeiten – etwa die Möglichkeit der Entlastung des Kanalnetzes mittels Regenüberlauf-Bauwerk – gesucht.

Im Hinblick auf die zu klärenden technischen Fragen und den Fachförderantrag, der für den Austausch der Kanal- und Wasserleitung gestellt werden soll, hatte die Stadt das mit der Planung beauftragte Adelsheimer Ingenieurbüro Walter & Partner mit der Ausarbeitung der Antragsunterlagen betraut. Bestandteil der Antragsunterlagen ist eine Variantenuntersuchung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Carsten Sans vom Ingenieurbüro am Dienstag dem Gemeinderat vorstellte.

Wie Sans zunächst anhand von Fotos aus dem Untergrund deutlich machte, weise der Kanal an mehreren Stellen erhebliche und teils massive Schäden auf, die Handeln erforderlich machten. Abschnittsweise komme es zu Fremdwassereintritt. Grundlegendes Problem sei neben den Schäden an den Abwasserrohren die Hydraulik, machte Sans mit Blick auf die topografische Situation deutlich. Da vor diesem Hintergrund die Schaffung von Regenüberlaufbecken (RÜ) sinnvoll erscheine, habe man entsprechende Möglichkeiten geprüft und die Bau- und Unterhaltskosten eines oder mehrerer solcher Bauwerke mit deren eines aufgeweiteten Kanals verglichen. Den Variantenuntersuchungen zufolge ist, wie der Planer erläuterte, der Bau eines stärker dimensionierten neuen Kanals in der Hauptstraße die (bei einer Laufzeit von 60 Jahren) wirtschaftlichere Lösung.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung des Kanals bezifferte Sans auf rund 5,9 Millionen Euro. Davon entfällt fast eine Million auf Investitionen für den Bereich Fremdwasserbeseitigung, wofür allerdings ein 80-prozentiger Zuschuss zu erwarten ist, während der Zuschuss für die Kanalerneuerung selbst bei 38 Prozent liegt. Für die Erneuerung der Wasserversorgung in der Hauptstraße wird mit Ausgaben in Höhe von 1,2 Millionen Euro gerechnet. Die Kosten, die im Zuge des Ausbaus der Straße dann für die Erneuerung der Gehwege auf die Stadt zukommen, stehen noch nicht fest.

Der Gemeinderat beschloss am Dienstag einstimmig, die vorgestellte Variantenuntersuchung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung als Förderantrag nach den Richtlinien Wasserwirtschaft einzureichen. Wenn der Bescheid, der für das kommende Frühjahr oder im Sommer erwartet wird, positiv ausfällt, könnte nach den bisherigen Planungen Ende 2021 der Baubeginn seien. Die Arbeiten im Untergrund sollen in drei Abschnitten bis 2024 erfolgen, ehe dann der Ausbau der Straße ansteht.