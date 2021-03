Osterburken/Neckar-Odenwald. (joc) "Mit den Planungen ist es wie mit der Saat, ist der Boden nicht bereitet, kann nichts aufgehen" – dieses Zitat von Publizist Peter E. Schumacher (1941–2013) hat man sich auch bei der Landkreisverwaltung zu Herzen genommen, denn im Rahmen der Sitzung des Schul-, Kultur und Partnerschaftsausschusses des Kreistags, der am Mittwoch im Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) tagte, wurde die Planung zum GTO-Neubau sehr ausführlich vorgestellt. Neben dem planenden Architekturbüro Muffler informierten auch Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein und mehrere Fachplaner detailliert über den modernen und zukunftsweisenden GTO-Neubau, der eine eigene Aura entfalten soll.

Architekt Muffler stellte in der Sitzung auch eine Kostenberechnung vor. Demnach wird die größte Investition in der Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises Gesamtkosten in Höhe von 26,4 Millionen Euro verursachen. Erste Prognosen waren noch von 22,3 Millionen Euro ausgegangen. Landrat Dr. Achim Brötel, der die Sitzung leitete, meinte, dass man froh und glücklich wäre, wenn man nach Abschluss der Arbeiten diese 26,4 Millionen Euro als Gesamtkosten verbuchen dürfe.

In ihrer Begrüßung unterstrich GTO-Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel die große Bedeutung dieser Maßnahme: "Es geht um unsere Schule, es geht um unsere Zukunft!" Mit der heutigen Vorstellung der Planung könne man sich darüber freuen, dass man bereits ein gutes Stück voran gekommen sei, es liege allerdings auch noch ein großer Weg vor allen Beteiligten. Ebenso freute sich die Schulleiterin, dass der Ausschuss heute wieder im GTO tage, denn hier hatte einst auch das Preisgericht getagt und den Grundstock für den GTO-Neubau gelegt. Regina Krudewig-Bartel lobte auch den ansprechenden Außenbereich, der die Planung am GTO zu einem guten Ganzen werden lasse.

Dann gab der Landrat den offiziellen Start in das Baugenehmigungsverfahren. Man habe einen "sehr sportlichen Zeitplan" entwickelt. Dieser sehe den Spatenstich bereits in einem Jahr vor. Im Sommer 2024 (!) soll der Ersatzneubau GTO dann bereits bezugsfertig sein. Heute gelte die volle Konzentration dem Planentwurf der 26 Millionen teuren Investition, der größten des Neckar-Odenwald-Kreises.

> Die Planung: Architekt Michael Muffler aus Tuttlingen, dessen Büro den Wettbewerb gewonnen hatte, erklärte, dass man den Wettbewerbsentwurf noch weiter entwickelt habe. Seit August habe man an der Entwurfsplanung gearbeitet und könne nun ein fruchtbares Ergebnis präsentieren: "Ich denke, wir können eine sehr gute Schule bauen!" Dann ging Muffler auf die künftige Grundstruktur des Schulensembles ein. Es würden in den Hang hinein drei Baukörper auf drei verschiedenen Plateaus gebaut. Das Gebäude selbst hätte insgesamt fünf Ebenen.

Wichtig sei seinem Büro, dass man ein Gebäude gestalte, das nicht gegen, sondern mit der Natur arbeite. "Wir denken an die Umwelt." Dies zeige sich u. a. am Einsatz erneuerbarer Energien, an der Solaranlage oder am begrünten Dach. Die Fassade werde mit Holz verkleidet. Man habe als Material Weißtanne gewählt. In den Fachklassen- und normalen Klassenzimmern verwies Muffler auf den Einsatz von Hightech. "Es ist wichtig, dass wir zukunftsorientiert bauen, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden."

> Das Freigelände: Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein aus Überlingen stellte die Freiflächenplanung vor. Ziel sei es, dem Gebäude eine angemessene und naturnahe Umgebung zu verleihen. In den Freianlagen einschließlich einer idyllischen Parklandschaft sollen Schüler vielfältige Betätigungsbereiche vorfinden, die zu verschiedenen Aktivitäten aber auch zum Verweilen einladen. Es gebe dabei künftig größere Bereiche, aber auch kleine introvertierte Ecken für die Schüler.

Die einzelnen Bereiche würden durch Baumanordnungen räumlich gegliedert. Zur grundsätzlichen Aufgabenstellung für sein Büro meinte Hornstein: "Unser Ziel ist es, ein anspruchsvolles Umfeld zu schaffen." Der Landschaftspark, so wurde auf Anfrage erklärt, stehe künftig aber nicht nur den Schülern, sondern der gesamten Bevölkerung zur Verfügung.

> Kosten: In einer ersten Prognose zu den Kosten war das Büro Muffler Architekten im Juni 2020 von rund 22,3 Millionen Euro ausgegangen. Bei der Kostenprognose war man noch von einer Programmfläche von 4276 Quadratmetern zugrunde ausgegangen. Nun liege die erste verlässliche Kostenberechnung vor, die Baukosten in Höhe von 26,42 Millionen Euro ausweise. Hinzu kämen für Ausstattung und Einrichtung noch einmal weitere 1,85 Millionen Euro sowie rund 790.000 Euro für die Außenanlagen nach dem Abbruch des Hauptgebäudes.

Maßgebliche Gründe für die Abweichung der Kostenberechnung von der ersten Prognose seien vornehmlich: die Mehrflächen gegenüber dem Entwurf und notwendige Anpassungen, um den schulischen Belangen und der Funktionalität des Neubaus adäquat gerecht zu werden. So seien für den Schulbetrieb weitere rund 285 Quadratmeter Nutzflächen (Lagerflächen, Archiv, HM-Werkstatt, Büro, Personalraum, Lager- und Kühlräume für die Küche) sowie weitere rund 380 Quadratmeter Technikflächen für die Gebäudetechnik notwendig.

Aufgrund des Baugrundgutachtens seien zudem Anpassungen bei der Gründung des Gebäudes notwendig geworden. Darüber hinaus gebe es strengere Anforderungen beim Brandschutz. Die topografischen Verhältnisse des Baugrundstücks und die notwendige Einbindung des Baukörpers in das vorhandene Gelände machten zudem die Gestaltung der Außenanlage aufwendiger als ursprünglich gedacht, so Muffler. Dann waren die Fachingenieure am Zug:

Heizung/Sanitär: Diplom-Ingenieur Ralph Günther vom Büro Willhaug aus Mosbach erläuterte, dass man bei der Wärmeerzeugung drei Alternativen hatte, nämlich Wärmepumpe, Holzpellets- oder Holzdruckschnitzelkessel. Als wirtschaftlichste und ökologisch stimmigste Variante für die Belange des GTO hätte sich hier schnell das System mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe herauskristallisiert, das man bei der Grundlastabdeckung auch umsetzen wolle.

Die Spitzenlastabdeckung soll dann über einen Gas-Brennwertkessel erfolgen. In den Räumen mit hohen Personenzahlen (Mensa, Aula) und im Küchenbereich seien lüftungstechnische Anlagen vorgesehen, die mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung nach den derzeit gültigen Richtlinien ausgestattet seien. Auf dem Dach soll eine PV-Anlage mit etwa 75 kWp Leistung installiert werden. Der Strom kann größtenteils selbst verbraucht werden. Zur Regenwassernutzung sei eine Zisterne geplant.

> Elektrotechnik: Ralf Metzger vom Ingenieurbüro Metzger aus Weikersheim, das bereits am Realschulneubau in Osterburken mitgewirkt hat, stellte u. a. die künftige Beleuchtungsanlage der Schule vor. In den Fluren und sanitären Anlagen regeln fortan Bewegungsmelder die Beleuchtung. Ein ganz wichtiger Bereich sei die Medientechnik, so Metzger. Hier wolle man der "wahnsinnigen Entwicklung" mit einer zukunftsgerichteten Anlage gerecht werden, die auch das Home-Schooling und die Kommunikation außerhalb des Unterrichts gewährleiste. Weitere Ausführungen Metzgers galten der Beschallungsanlage, der EDV-Vernetzung und der Brandmeldeanlage. Zudem soll eine Sonnenschutzsteuerung eingebaut werden.

Regina Krudewig-Bartel lobte das gute Zusammenspiel der verschiedenen Institutionen und zeigte sich beeindruckt von den komplexen und ansprechenden technischen Anlagen. Das sei eine hervorragende Basis für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts. Im Namen aller Kollegen betonte sie: "Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben!"

Bei lediglich einer Enthaltung stimmte der Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss des Kreistags schließlich den vorgestellten Planungsunterlagen für die Realisierung des Ersatzneubaus des Hauptgebäudes am Ganztagsgymnasium Osterburken einschließlich vorgestellter Kostenberechnung und Zeitplan zu.

Abschließend betonte der Landrat: "Wir freuen uns auf das Bauwerk. Es ist ein tolles Projekt. Jetzt steigen wir in die Umsetzungsphase ein!"