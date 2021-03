Osterburken. (bg) Fast ein Vierteljahrhundert lang war Hermann Bundschuh katholischer Stadtpfarrer in Osterburken und hat in dieser Zeit segensreich gewirkt. In seiner Amtszeit ist die neue Stadtkirche entstanden. Am Montag ist der weithin geschätzte Geistliche, der seit einigen Jahren im Awo-Pflegeheim in der Römerstadt lebte, im Alter von 86 Jahren gestorben.

Hermann Bundschuh wurde am 17. Dezember 1934 in Weikerstetten bei Königheim geboren. Zusammen mit einem Bruder wuchs er in einer Bauersfamilie auf und war schon in jungen Jahren als Helfer in der elterlichen Landwirtschaft gefordert. Mit elf Jahren wechselte Bundschuh 1946 von der Königheimer Volksschule ins Erzbischöfliche Konvikt in Tauberbischofsheim, das über Jahrzehnte hinweg als Pensionat für Gymnasiasten diente, die später Priester werden wollten.

Nach dem Abitur, das er im Jahr 1954 in Tauberbischofsheim ablegte, studierte Hermann Bundschuh Theologie in Freiburg und in München. In Freiburg wurde er am 31. Mai 1959 von Erzbischof Hermann Schäufele zum Priester geweiht.

Es folgten Kaplansjahre unter anderem in der Pfarrei St. Nikolaus in Mannheim und in Schwetzingen, ehe Hermann Bundschuh 1966 in der Stadt Bühl (Kreis Rastatt) seine erste Pfarrstelle übernahm. In seinen vier Jahren in Bühl unterrichtete er auch als Religionslehrer am Mädchengymnasium in Offenburg.

1970 wurde Bundschuh Stadtpfarrer in Osterburken, wo er am 22. Juli unter großer Beteiligung der örtlichen Vereine empfangen wurde. Auch in der Römerstadt erwarb sich der Geistliche rasch hohe Wertschätzung in der kirchlichen und weltlichen Gemeinde und darüber hinaus. So würdigte der damalige Regionaldekan Ludwig Hönlinger Bundschuh bei dessen silbernem Priesterjubiläum als treuen und eifrigen Arbeiter im Weinberg des Herrn und segensreich tätigen Boten Gottes. Als Seelsorger hatte er stets ein offenes Ohr für die vielfältigsten Anliegen der Menschen und widmete sich mit Hingabe deren Sorgen und Ängsten.

Neben seinem priesterlichen Auftrag hat Bundschuh in der Römerstadt eine große Herausforderung sozusagen als Bauherr übernommen, indem er den von seinem Vorgänger im Zug der Umgestaltung der Stadtmitte begonnenen Neubau der Pfarrkirche St. Kilian erfolgreich zu Ende führte. Das moderne Gotteshaus wurde von Bischof Karl Gnädinger am 1. Dezember 1974 geweiht. Im Jahr 1975 folgte die Weihe der Orgel in der neuen Kirche. Zudem hat Bundschuh, der auch Religionsunterricht am Ganztagsgymnasium gab, die umfassende Sanierung der denkmalgeschützten Kilianskapelle in die Wege geleitet.

Nach fast einem Vierteljahrhundert in Osterburken wurde Bundschuh 1994 Pfarrer in Oftersheim. Er pflegte weiterhin gute Kontakte in die Römerstadt, insbesondere auch mit der Kolpingsfamilie. 2005 ging der Geistliche in den Ruhestand und zog zurück ins Elternhaus in Weikerstetten, wo er den kranken Bruder pflegte und in der Kapelle des Weilers regelmäßig Gottesdienste hielt. Daneben unterstützte er den Königheimer Ortspfarrer nach Kräften.

Aus gesundheitlichen Gründen ging Bundschuh vor einigen Jahren ins Wohn- und Pflegeheim der Awo in Osterburken. wo er seither lebte. Auf den von vor fast zwei Jahren in seiner Heimatpfarrei Königheim vorbereiteten Festgottesdienst anlässlich des 60. Jahrestags seiner Priesterweihe musste Bundschuh krankheitsbedingt verzichten.

Das Requiem für den Verstorbenen findet am Dienstag, 30. März, um 14 Uhr in der Königheimer Pfarrkirche statt, anschließend ist die Beerdigung. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich beim Pfarramt Königheim unter Telefon 09341/4727 bzw. per E-Mail an pfarramt@kath-koenigheim.de.