Osterburken. (pm) Nach Abstimmung mit Lehrerverbänden, Lehrergewerkschaften, schulischen Beratungsgremien, Schulleitern sowie mit Eltern- und Schülervertretungen hat die Landesregierung eine Vorgehensweise für den Schulbetrieb nach den Osterferien festgelegt. Angesichts der Verbreitung der Virusmutation B.1.1.7 unter Kindern und Jugendlichen wird es ab Montag, 12. April, keinen Präsenzunterricht an den Schulen aller Schularten geben. Sonderregelungen für Abschlussklassen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (G und K) sind festgelegt. Es gibt auch keine Nachmittagsbetreuung. Horte und Horte an Schulen schließen ebenfalls. Eine Notbetreuung für Schüler der Klassen 1 bis 7 wird eingerichtet. Es besteht weiterhin keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht.

Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, erfolgt der Schulbetrieb ab Montag, 19. April, im Wechselbetrieb für alle Klassenstufen aller Schularten mit Testpflicht. Zum Schutz vor Infektionen soll ein negativer Coronatest die Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung sein. Weitere Informationen zu den Tests folgen zeitnah.