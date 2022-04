Osterburken. (F) Seit mehr als 34 Jahren ist die über die Baulandregion hinaus bekannte und renommierte Fahrschule Paul Wohlfart in Osterburken beheimatet. Täglich sieht man die blauen Fahrzeuge des Betriebs auf den Straßen fahren. Zum 1. April gab Wohlfart sein Familienunternehmen auf und ging mit seiner Frau Inge in den wohlverdienten Ruhestand. Gerd Rößner, ein Fahrlehrer aus den eigenen Reihen und wohnhaft in Hettingen, wird die Fahrschule als neuer Inhaber übernehmen. In einer Feierstunde, verbunden mit einem gemütlichen Beisammensein aller Fahrlehrer sowie deren Partner, nahmen Paul Wohlfart und seine Ehefrau Inge Abschied von ihrem Team.

Wie Wohlfart in seiner Abschiedsrede sagte, lege er großen Wert darauf, seinem Team einen besonderen Dank auszusprechen. 34 Jahre war er als selbstständiger Fahrlehrer tätig und führte viele Jugendlichen und Personen zur Erlangung des Führerscheins.

Er übernahm im Jahr 1988 die Fahrschule vom damaligen Inhaber Gustl Späth. In seiner zwölfjährigen Zeit bei der Bundeswehr war er schon als Fahrlehrer tätig. Daher kenne er seinen Beruf "von der Pike auf". Jetzt sei aber für ihn Schluss, denn "alles hat ein Ende".

Er freue sich nun auf die künftige Zeit, in der er und seine Ehefrau in ihrem Wohnmobil auf Reisen gehen werden. Die erste Reise wird das Ehepaar an den Bodensee führen, wo Paul Wohlfart noch einen geschäftlichen Termin wahrnimmt.

Sichtlich bewegt bedankte er sich bei seinen Fahrlehrern sowie deren Partnern für die geleistete Arbeit, die auch zum guten Namen der Fahrschule beigetragen habe. Die Zeiten seien nicht immer leicht gewesen, man sei aber gemeinsam ein gutes Team gewesen und habe über 34 Jahre erfolgreich zusammengearbeitet.

So galt sein Dank den Fahrlehrern, die viele Jahre bei ihm beschäftigt waren und ihm die Treue hielten, namentlich Armin Doth (2 Jahre), Gerd Rößner (4 Jahre) Detlef Grimm (5 Jahre), Nadine Wohlfart (11 Jahre), Kerstin Köpfle (20 Jahre), Dieter Noe (20 Jahre), Marcus Wohlfart (26 Jahre), Jiri Ruzicka (27 Jahre) und Günter Butzin (33 Jahre). Wohlfart wünschte dem Team einen weiterhin guten Zusammenhalt. Ein ganz besonderer Dank galt seiner Ehefrau Inge, die ihn immer unterstützt habe und der er ein Blumengebinde überreichte.

Auch wenn ihm die Übergabe der Fahrschule schwerfalle, sei er besonders froh, dass mit Gerd Rößner ein Nachfolger aus dem Fahrlehrerteam gefunden wurde, der den Betrieb nun übernommen hat. Er überreichte seinem Nachfolger ein Lenkrad in der Hoffnung, dass Rößner die Fahrschule erfolgreich weiterführe, wie es seither der Fall gewesen sei.

Der neue Inhaber sagte, dass er mit Paul Wohlfart die Modalitäten der Betriebsübergabe geklärt habe, die Fahrlehrer können in altgewohnter Manier weiterarbeiten. Die Fahrausbildung werde auch weiterhin im Bauland in den Städten und Gemeinden Osterburken, Adelsheim, Hüngheim und Seckach durchgeführt, und somit bleibe auch das Bauland mit dem Namen Wohlfart weiter verbunden.

Der neue Ruheständler Paul Wohlfart wird weiterhin als nebenberuflicher Fahrlehrer tätig sein, bis der Umbruch letztendlich erfolgreich vollzogen ist.