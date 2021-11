Osterburken. (ahn) "Wenn man den Fernseher lauter stellen muss als die Kinder, dann ist es so weit", sagte Andreas Beuchert, der zusammen mit seinem Bruder Stefan Beuchert die Geschäftsführung von Meister Beuchert Hörsysteme bildet. Dann ist nämlich der Hörapparat beeinträchtigt. Spätestens da ist also der Zeitpunkt, um den Hörakustiker seines Vertrauens aufzusuchen. Für die Einwohner von Osterburken und Umgebung gibt es diesbezüglich gute Neuigkeiten. Denn das bis jetzt in Mosbach, Heilbronn und Bad Friedrichshall ansässige Familienunternehmen wird – so der Plan – Ende Januar, Anfang Februar in der Römerstadt eine neue Filiale eröffnen. Wie weit dort im Gesundheitszentrum die Arbeiten inzwischen fortgeschritten sind, darüber informierte die Geschäftsleitung am gestrigen Donnerstag.

Neben seinem Bruder Stefan, der mit seiner Tochter Selina Beuchert vor Ort war, sowie seinen Kindern Marius Beuchert und Ina Irmler begrüßte Andreas Beuchert auch Bürgermeister Jürgen Galm, Dr. Maximilian Hollerbach, den Geschäftsführer der bauausführenden Firma Hollerbach-Bau aus Hardheim, die zugleich Eigentümer des Fachmarktzentrums und des darin integrierten Gesundheitszentrum ist, den Bauingenieur von Hollerbach-Bau Ferdinand Lunz sowie Monika Oettli von Kohler Grohe Architekten aus Heilbronn.

"Wir sind stolz, einen vierten Standort hier in Osterburken eröffnen zu können", freute sich Andreas Beuchert. Seit inzwischen 37 Jahren biete das Familienunternehmen Lösungen für alle Bereiche der Hörakustik und der Hörgesundheit. Dazu gehörten neben der Höranalyse und den Hörgeräteanpassungen auch Beratungen zu Lärmschutz und Tinnitus sowie eine systematische Gehörtherapie.

Noch sind die Hörstudios, die das Herzstück darstellen, nicht fertig. Aber spätestens Anfang Februar soll es so weit sein. Foto: Andreas Hanel

"Wir werden hier allerdings weit mehr als klassische Hörakustik anbieten", sagte Beuchert. Denn am Osterburkener Standort gibt es dann auch Therapiemöglichkeiten. "Mit einem Hörgerät hat man einen neuen Sinneseindruck. Wenn man hier zu schnell vorgeht, kann es zu Problemen kommen", erklärt der Hörakustikmeister und Audiotherapeut.

Außerdem integriert das Familienunternehmen in den Osterburkener Standort sein Zentrum für Kinder-Hörversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis. Darüber hinaus wird die Filiale in Kooperation mit der Universitätsklinik Mannheim und dem Heilig-Geist-Spital Bensheim auch ein Expertenstandort für Hörimplantat-Beratung werden. Hörimplantate ergeben dann Sinn, wenn der Hörverlust so hochgradig ist, dass Hörgeräte nicht mehr ausreichen.

Für all diese Leistungen hat das Familienunternehmen, das insgesamt 25 Mitarbeiter beschäftigt, wovon die Hälfte Meister sind, zunächst einen geeigneten Standort gesucht. "Osterburken hat gut gepasst. Wir wollen näher an unsere Kunden und ans Bauland rücken", erklärte Andreas Beuchert.

Auch Bürgermeister Jürgen Galm zeigte sich "froh und glücklich", dass Beuchert Hörsysteme hier in Osterburken eine Filiale gründet. "Ich freue mich, dass wir hier so ein Nischenangebot bekommen", so das Stadtoberhaupt, der der Firma Hollerbach-Bau für die gute Zusammenarbeit dankte.

Diesen Dank gab Maximilian Hollerbach zurück, der sich darüber freute, dass "das Fachmarktzentrum nun komplett vermietet" sei. "Vom Textilmarkt über Ärzte bis hin zum Hörakustiker ist hier nun alles vorhanden", sagte Hollerbach und verwies auf die Synergie-Effekte.

"Das Umfeld mit den Ärzten und der Apotheke ergibt hier Sinn", sagte auch Beuchert. Neben dem passenden Standort habe es natürlich auch noch "gescheite Räume" gebraucht, die man "dank der Firma Hollerbach-Bau" im Gesundheitszentrum gefunden habe.

Das Konzept der Räumlichkeiten stellte Monika Oettli vor. "Es soll eine warme und angenehme Atmosphäre entstehen. Deshalb werden die Farben Orange, Gelb und Anthrazit dominieren." Die runden Formen, die an die Form eines Ohres angelehnt sind, sollen das einladende Ambiente abrunden.

Beispiel dafür ist die Empfangstheke, die im Eingangsbereich schon erkennbar ist. Dort wird dann auch der Wartebereich sein. Neben einem Büro gibt es auch einen Mitarbeiterbereich mit Küche und Sozialraum. Dass das Wohl der Mitarbeiter einen hohen Stellenwert genießt, zeigen auch das WC und die Dusche. "Wenn Mitarbeiter mit dem Fahrrad kommen oder in der Pause joggen gehen wollen, können sie sich hier frisch machen", erklärte Andreas Beuchert.

Das Prunkstück stellen die drei Hörstudios dar, in denen zum Beispiel Hörgeräte angepasst oder auch Hörsituationen im Alltag simuliert werden können. Um die bestmöglichen akustischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, hat man in den Räumen eine spezielle Decke eingebaut, die den Schall absorbiert und bricht, wie Ferdinand Lunz informierte. Die Türen für die drei Studios, von denen jede 200 Kilogramm wiegt, seien auch Spezialanfertigungen, so Lunz.

Dies alles hat natürlich auch seinen Preis: Die Firma Hollerbach-Bau hat rund 400.000 Euro in den Bau und die Technik investiert. Beuchert rechnet noch einmal mit 200.000 Euro für die Inneneinrichtung und die Gerätschaften.

Und die Investitionen sollen sich auch dauerhaft lohnen. "Wir streben eine langfristige Partnerschaft an", sagte Hollerbach als Vermieter, während Beuchert darauf verwies, dass man die Kunden ab der Hörvorsorge begleiten möchte. Apropos Hörvorsorge: Einen Hörtest, der zehn Minuten dauert, bekommt man einmal im Jahr kostenlos. Und der ist spätestens dann angebracht, wenn man den Fernseher nicht mehr so richtig hört.