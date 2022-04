Osterburken. (F) Die Teilnehmer am traditionellen Osterburkener Stadtlauf können so langsam ihr Laufshirt aufbügeln und die Schuhe bereitstellen, denn in knapp sechs Wochen, nämlich am Sonntag, 22. Mai, wird nach zweijähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie wieder das große und beliebte Sportevent, das weit über die Region des Baulands hinaus bekannt ist, stattfinden – zum zwölften Mal. In einem Pressegespräch im Gesundheitsstudio Reha-Fit stellte Mitorganisator Werner Hemberger das Konzept des diesjährigen Laufes vor.

Doch zuvor blickte er auf den letzten erfolgreich ausgetragenen Stadtlauf 2019 zurück, an den man sportlich wieder anknüpfen möchte. Im Team habe man sich bereits beim Herbstlauf in Mudau vergangenen Jahres Gedanken darüber gemacht, ob man 2022 wieder starten könne. "Voller Euphorie" habe man sich schließlich an die Organisation gemacht, dann wurde man aber von der nächsten Corona-Welle eingeholt.

Als nun absehbar war, dass man den Stadtlauf austragen könne, begannen die kriegerischen Handlungen in der Ukraine, was das Team vor die Frage stellte, ob es richtig sei, eine Spaßveranstaltung zu organisieren, wenn die Bevölkerung in der Ukraine so viel menschliches Leid erfahren müsse. Dann kam von Sybille Heilig und Sandra Strambace die Idee, einen Spendenlauf zugunsten der Ukraine zu veranstalten. "Jetzt fühlt sich das sehr gut an", so Werner Hemberger.

Das gesamte Startgeld der Veranstaltung soll für diesen guten Zweck über das DRK der Ukrainehilfe gespendet werden. Aus diesem Grund lautet das diesjährige Motto "Run for Peace, Run for Ukraine". "Lasst uns zusammen für den Frieden in der Ukraine diese Veranstaltung durchführen und somit ein gemeinsames Zeichen für den Frieden in die Welt senden", sagte Hemberger, der die Läufer in der Baulandregion wieder zur Teilnahme animieren möchte.

Dass das besondere Motto viele Läufer anspricht, hofft auch Sybille Heilig, Inhaberin des Reha-Fit. Sie betonte, dass es für sie wichtig sei, dass der Stadtlauf wieder stattfindet. Denn man wolle sich damit auch von den ständigen Einschränkungen durch Corona befreien. Die Menschen und auch die Sportler müssten spüren, dass es weitergeht.

Wegen des Spendenaufrufs für die Ukraine-Hilfe soll es in diesem Jahr keine kostenlosen T-Shirts für die Teilnehmer geben. Das eingesparte Geld soll nämlich in die Spendenaktion mit einfließen, wie Heilig informierte. Aus organisatorischen Gründen startet der Lauf in diesem Jahr auf dem Platz vor der Baulandhalle.

Ihr Mann Matthias Heilig wies ebenfalls darauf hin, dass im Sportbereich wieder etwas passieren müsse. Nach zwei Jahren Pandemie sei es wichtig, sich wieder sportlich betätigen zu können.

Sandra Strambace, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und die Plakate sowie Flyer entworfen hatte, verlieh ihrer Freude darüber Ausdruck, dass die Startgelder über das örtliche DRK aus Osterburken und den DRK-Kreisverband Mosbach für eine gute humanitäre Sache zur Verfügung gestellt werden.

Alex Rodrigues wird als "Stimmungskanone" wieder mit von der Partie sein, den Lauf in bewährter Weise kommentieren und die großen und kleinen Läufer wie immer anfeuern.

Ebenfalls am Start wird das neu gegründete Laufteam "Lama" des Reha-Fit sein. Erste Lauferfahrung habe es unter anderem schon beim Marathon in Berlin vor wenigen Tagen gegeben, wo man sehr gute Ergebnisse erzielt habe, sagte Linda Heck. Sie erinnerte zudem daran, dass sich die Läufer jeden Donnerstag ab 18 Uhr bei Reha-Fit zum Training treffen.

Bürgermeister Jürgen Galm freute sich, dass nach der zweijährigen Zwangspause die beliebte Großveranstaltung wieder stattfindet und dass der Lauf reaktiviert wurde. Gute Gründe sprächen für eine Durchführung. Denn mit dieser geplanten Wohltätigkeitsveranstaltung setze man ein neues Zeichen, so Galm, der dieses Jahr nicht aktiv am Hauptlauf teilnehmen kann. Dennoch gewähre die Stadt selbstverständlich wieder die benötigte Unterstützung.

Der Stadtlauf wird wieder von zahlreichen Sponsoren unterstützt. Mit dabei sind unter anderem: AZO, Volksbank Kirnau, Würth Logistik, Bleichert, AOK, Intersport MuM, Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Steuerkanzlei Hess, das Möbelhaus Gramlich, die Stiftung BSW, Radio Ton, Metallbau Vogt, Distelhäuser Brauerei, die Brauerei Faust und die Stadtwerke Buchen.

Zum Schluss bedankte sich Hemberger beim DRK-Ortsverein Osterburken und der Feuerwehr Osterburken sowie bei allen freiwilligen Helfern für die zugesagte Unterstützung.

Info: Weiteres zur Anmeldung und der geänderten Streckenführung gibt es unter www.reha-fit-bauland.de.