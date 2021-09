In der Hagerstraße in Osterburken laufen mit der äußeren Erschließung bereits die Vorarbeiten für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (bg) Zum Teil deutliche Preissteigerungen gegenüber den Voranschlägen prägen das erste Ausschreibungspaket für den Bau des neuen Osterburkener Feuerwehrgerätehauses. Für das Projekt, das mit über 10,6 Millionen Euro veranschlagt wurde, vergab der Gemeinderat am vorgestrigen Dienstag zwölf Gewerke mit einem Auftragsvolumen von knapp 6,8 Millionen Euro. Die Kosten liegen mehr als zehn Prozent über dem Ansatz.

Wie mehrfach berichtet, baut die Stadt Osterburken in der Hagerstraße ein neues Feuerwehrgerätehaus. Die Kostenberechnung lag zuletzt bei 10.650.000 Euro. Der im Februar vergangenen Jahres beantragte Zuschuss aus dem Gemeindeausgleichsstock fällt mit 1.127.000 Euro deutlich geringer aus als erhofft, sodass sich auf Basis der bisherigen Kostenberechnungen und unter Einbeziehung einer Fachförderung ein Eigenanteil der Stadt von 9.113.000 Euro ergibt.

Das Architektenbüro Oho (Stuttgart) hat in einem ersten Vergabepaket nun insgesamt 13 Gewerke und damit bereits fast 80 Prozent der Bauleistungen ausgeschrieben. In der Ratssitzung am Dienstag stellte Planer Sven Wilhelm die Ergebnisse der Ausschreibung vor, die von zum Teil erheblichen Mehrkosten gegenüber den Voranschlägen geprägt sind. Das betrifft insbesondere die Rohbauarbeiten, die bei einem Angebotspreis von 3,9 Millionen Euro fast 265.000 Euro mehr kosten, und das Gewerk Flachdachabdichtung, das dem von der günstigsten Firma angebotenen Preis von 753.195 Euro um 210.000 Euro über der Prognose der Planer liegt.

Solche Preiserhöhungen seien nicht vorhersehbar gewesen, betonte der Planer mit Hinweis darauf, dass man sich bei den Berechnungen am aktuellen Baupreisindex orientiert habe. Dieser sei freilich innerhalb eines Jahres stark nach oben gegangen.

Zwar sind einzelne kleinere Gewerke günstiger als veranschlagt. Insgesamt aber ergibt eine Kostengegenüberstellung aus den submittierten Gewerken einen "Vergabeverlust" in Höhe von 526.301 Euro. Das heißt: Die Kosten der jetzt ausgeschriebenen Gewerke liegen um 10,8 Prozent über dem für diese Arbeiten errechneten Ausgabevolumen.

Dennoch müsse man in Anbetracht der aktuellen Marktlage "mit dem Ausschreibungsergebnis zufrieden" sein, betonte Wilhelm. Er verwies darauf, dass der Gemeinderat eine erneute Ausschreibung für diejenigen Gewerke beschließen könne, die zu teuer erschienen. Dann bestehe aber das Risiko, dass eingehende Angebote noch höher ausfielen.

Nach den Erläuterungen des Planers vergab der Gemeinderat die Arbeiten für zwölf der 13 ausgeschriebenen Gewerke ohne größere Debatten über die Mehrkosten im Paket an den jeweils preisgünstigsten Bieter: Rohbauarbeiten an die Osterburkener Baufirma Heizmann zum Preis von 3.905.069 Euro; Flachdachabdichtung: Firma Müller, Weinstadt, für 753.195 Euro; Pfosten-Riegel-Fassade (inklusive Fenster/Sonnenschutz): Firma Lang, Eppingen, für 675.444 Euro; Gerüstarbeiten: Firma Blatz, Hettingen, für 74.160 Euro; Blitzschutzanlage: Firma BSA, Michelstadt, für 33.689 Euro; Heizungsarbeiten: Firma Körber, Schefflenz, für 300.438 Euro; Sanitärinstallation: Firma Gramlich, Limbach, für 287.921 Euro; Lüftungsanlagen: Firma Körber, Schefflenz, für 420.339 Euro; Trafostation: Netze BW für 56.473 Euro; Fotovoltaikanlage: Firma Genzwürker, Schlierstadt, für 89.018 Euro; Aufzugsanlage: Firma Krone, Ludwigsburg, für 51.660 Euro; Netzersatzanlage: Firma Polyma, Kassel, für 115.819 Euro. Die Elektroarbeiten werden noch einmal ausgeschrieben, weil kein verwertbares Angebot vorlag. Hier wird mit Kosten von rund 800.000 Euro gerechnet.

Im zweiten Vergabepaket, das Ende des Jahres ausgeschrieben werden soll, könnten erhebliche Mehrkosten für die Holzfassade entstehen, sagte der Planer auf Anfrage aus dem Gemeinderat.