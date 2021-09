Von Alina Remmler

Osterburken-Schlierstadt. "Welche Tiere kennt ihr denn, die in einer Wiese leben?" – "Ameisen, Mücken, Schmetterlinge, Marienkäfer, Bienen." Und für die haben die Kinder des Kindergartens St. Joseph in Schlierstadt am gestrigen Montag bereits zum zweiten Mal eine Blühwiese eingesät, dieses Mal an der Grillhütte.

Zu Beginn begrüßte Jürgen Breitinger, der Ortsvorsteher von Schlierstadt, alle Anwesenden und wünschte den kleinen Kindern viel Spaß. Neben den Kindergartenkindern und deren Erzieherinnen waren auch Pia Homann, Projektkoordinatorin beim Naturpark Neckartal-Odenwald, Bürgermeister Jürgen Galm sowie mit Tobias Münch, Michael Schwebler (beide CDU) und Philipp Sack (FW) Vertreter des Ortschaftsrats anwesend.

Dieses Mal ging es an die Grillhütte, wo die Kleinen mit großem Eifer bei der Sache waren. Foto: Andreas Hanel

Nachdem es schon die zweite Blühwiese ist, die die Kinder gemeinsam einsäen durften, stellte Bürgermeister Galm mit Freude fest, dass sie sogar "Wiederholungstäter" wären, wie er es mit einem Augenzwinkern nannte. Außerdem äußerte er dem Ortschaftsrat gegenüber seinen Dank für die zweite Blühwiese und meinte, dass es "eine tolle Aktion" sei. Außerdem hob er hervor, dass man bei solch wichtigen Themen schon bei den Kleinsten ansetzen müsse.

Tobias und Reiner Münch hatten zuvor gemeinsam die etwa 500 Quadratmeter große Fläche an der Grillhütte bearbeitet, sodass sie zum Einsäen bereit war. Am Samstag hatte der Ortschaftsrat bereits den Großteil der Wiese eingesät, das letzte Stück blieb den Kindern überlassen.

Gemeinsam mit Pia Homann machten sich die kleinen Naturfreunde dann an die Arbeit. Zuvor hatte Homann ihnen noch erklärt, dass die Tierchen wie Bienen, Käfer und Grashüpfer einen Ort brauchen, wo sie leben können. Mit einem speziellen Saatgut für Insekten würden sie nun gemeinsam diesen neuen Lebensraum für die Insekten schaffen. Denn in einigen Monaten werden verschiedene Gräser und Blumen dort wachsen.

Dafür bekam jedes Kind einen kleinen Eimer mit Körnern und Blumensamen in die Hand. In einer Reihe aufgestellt, durften sie dann über den noch braunen erdigen Untergrund laufen und dabei ihre Blumensamen verteilen. Wie professionelle Gärtner verteilten die Kleinen ihr Saatgut über die ganze Fläche, bis die Eimer leer waren.

Susanne Zwettler, stellvertretende Kindergartenleiterin, betonte, dass es wichtig sei, die "Kinder früh an das Thema heranzuführen". Bereits seit zwei Jahren stehe die Natur in ihrem Kindergarten im Vordergrund. Wie wichtig das Thema ist, zeige auch die Tatsache, dass der Kindergarten St. Joseph im Besitz eines eigenen Hochbeets sowie eines Insektenhotels sei.

In einigen Monaten können die Erzieherinnen dann mit allen Kindern wieder einen Ausflug zur Blühwiese machen und bestaunen, welche Blumen und Gräser aus dem Saatgut gewachsen sind.

Nach dankenden Worten des Ortsvorstehers machte sich die Truppe samt Erzieherinnen wieder auf den Weg zurück in den Kindergarten, wo als Dankeschön noch eine kleine Stärkung auf sie wartete.