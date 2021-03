Osterburken. (F) In Abstimmung mit den Bürgermeistern der fünf RIO-Gemeinden sowie in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Buchen wurde am Mittwochnachmittag ein neues kommunales Testzentrum an der Baulandhalle in Osterburken für freiwillige Corona-Schnelltests eröffnet.

Bereits vor der Eröffnung kamen zahlreiche Bürger, die sich einem Test unterziehen wollten. Durch die zentrale Lage in Osterburken biete sich, wie Bürgermeister Jürgen Galm stellvertretend für seine Bürgermeisterkollegen sagte, die Baulandhalle auch wegen der bestehenden Parkfläche und der Logistik für die Einrichtung des Testzentrums an.

Galm bedankte sich beim DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvarth vom DRK-Kreisverband Buchen, der das Testzentrum "komplikationslos" auf die Beine stellte. Der Bürgermeister freute sich, dass man nunmehr den Bürgern der RIO-Gemeinden die Möglichkeit einer Schnelltestung anbieten könne, und lobte auch die problemlose Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband für die bisherigen Testungen in den Schulen und Kitas in der Römerstadt, die allgemein sehr geschätzt würden.

Die Organisation des neuen Testzentrums in Osterburken hatte der DRK-Kreisverband übernommen, der zwischenzeitlich im gesamten Kreisgebiet bereits seit Monaten mehrere Testzentren erfolgreich betreibt. In Osterburken, so Horvarth, könne sich jede Person, insbesondere jeder Bürger der RIO-Kommunen, einmal wöchentlich testen lassen – und zwar montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist eine Online-Terminvereinbarung über die Webseite www.schnelltest.drk-kv-buchen.de empfohlen.

"Wenn aber Kapazitäten frei sind, werden auch Bürgerinnen und Bürger ohne eine Voranmeldung getestet", informierte der Geschäftsführer. Es werde keiner abgewiesen, wenn es die Kapazitäten zuließen. Zum Ablauf des Tests erklärte er, dass im Turnus von zwei Minuten ein Test erfolgen könne. Täglich könnten so bis zu 90 Tests vorgenommen werden.

Im Testzentrum ist eine medizinische Maske zu tragen. Zudem sind die vorgegebenen Abstandsregeln im aufgestellten Zelt einzuhalten. Nach dem Nasenabstrich, der nicht immer als "angenehm" befunden werde, müssten die getesteten Personen 15 Minuten warten, bis sie ihr Ergebnis bekämen. Falls gewünscht, könne auch eine Bescheinigung über den vorgenommenen Test ausgestellt werden, sagte der DRK-Geschäftsführer.

Sollte das Ergebnis positiv sein, müsse sich der Getestete einem weiteren PCR-Test unterziehen. Das in der Baulandhalle neu eingerichtete Testzentrum werde, so die derzeitigen Planungen, bis zum 31. März bestehen bleiben. Horvarth meinte auch, dass man vielleicht noch bis zum August hier sein könnte, je nachdem wie sich der Verlauf der Corona-Pandemie mit der neu beginnenden dritten Welle abzeichnet. Ob dies so sein wird, hänge auch davon ab, wie schnell die Bevölkerung geimpft wird.