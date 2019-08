Osterburken. (pol/rl) Eine in der Mikrowelle erhitzte Wurst löste am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Laut Polizeibericht hatte die Bewohnerin eines Altenheims in der Boschstraße die Wurst offenbar zusammen mit Papier in die Mikrowelle gelegt. Als sie das Gerät einschaltete, fing das Papier Feuer. Der entstehende Qualm löste gegen 20 Uhr wiederum den Rauchmelder aus, der wiederum die Feuerwehr alarmierte.

Bald darauf trafen zwölf Wehrleute in zwei Fahrzeugen im Altenheim ein. Allerdings war die Gefahr bereits gebannt und die Wehrleute mussten glücklicherweise nicht mehr eingreifen.