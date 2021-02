Osterburken. (ahn) "Die Baumasse in das bestehende Grundstück zu integrieren, das war schon seitens der Hanglage und des bestehenden Großgrüns eine Herausforderung", verrät Heidrun Muffler vom gleichnamigen Architektenbüro aus Tuttlingen. Diese beschriebenen Voraussetzungen finden sich am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO), wo ja bekanntlich ein neues Schulgebäude entstehen soll.

Die Kosten dafür belaufen sich nach Schätzungen des Landratsamts des Neckar-Odenwald-Kreises, in dessen Trägerschaft sich die Schule befindet, auf 25 Millionen Euro. Für den Neubau gab es einen Planungswettbewerb mit 18 Einsendungen, den die Architekten aus Tuttlingen im letzten Sommer für sich entscheiden konnten. Wir haben die Architektenfamilie gefragt, wie das neue Schulgebäude im Detail aussehen soll.

Die Architektenfamilie Muffler ist das kreative Team hinter dem GTO-Neubau. Foto: Muffler Architekten

"Der Entwurf ist ein Gemeinschaftswerk. Entstanden in Diskussion zwischen unserem Sohn Tano und uns", sagt Heidrun Muffler, bei der die federführende Bearbeitung der weiteren Planung liegt. Sie und ihr Mann Michael sind Geschäftsführer des überregional tätigen Architekturbüros.

Für alle drei liege die Architektur irgendwo zwischen Kunst und Technik. "Wir versuchen also jeden Tag aufs Neue einen Spagat zwischen dem Beruf eines gestaltenden Künstlers und eines konstruierenden Ingenieurs. Genau in diesem Spagat liegt unsere Leidenschaft für den vielschichtigen Beruf."

Vielschichtig ist auch das Konzept des neuen GTO-Schulhauses, das einmal vorne an der Hemsbacher Straße stehen wird. "Der Standort wurde auch deshalb gewählt, um den Schulbetrieb parallel zum Neubau zu ermöglichen", erklärt Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm.

Hintergrund > Größe: 5044 Quadratmeter Nutzfläche, knapp 40.000 Kubikmeter umbauter Raum (ohne die außen liegenden Fluchtbalkone). > Materialien: außen: Holz und Glas, innen: Holz und [+] Lesen Sie mehr > Größe: 5044 Quadratmeter Nutzfläche, knapp 40.000 Kubikmeter umbauter Raum (ohne die außen liegenden Fluchtbalkone). > Materialien: außen: Holz und Glas, innen: Holz und Beton. Es werden im Sinne der Nachhaltigkeit dauerhafte, biologisch unbedenkliche und ökologisch sinnvolle Materialien verwendet. > Heizung: Deckung der Grundlast über eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe; Spitzenlastabdeckung über einen Gas-Brennwertkessel; Fußbodenheizung; effiziente Wärmerückgewinnung über das Lüftungssystem. > Dachfläche: Diese wird begrünt und mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. > Altes Schulgebäude: Nach dessen Abbruch sollen Orte und Räume mit wenigen, aber prägnanten Mitteln sowie der gezielten Anordnung von Baumgruppen definiert werden. Baumbestand und einzelne bauliche Elemente wie das Amphitheater sollen erhalten bleiben. ahn

Das neue Schulhaus wird in drei Gebäudeteile aufgeteilt sein. Die Dreiteilung ist aus den eingangs beschriebenen naturgegebenen Eigenschaften entstanden. "Damit ist das neue Schulhaus auch besser in die Topografie des Hanges integriert und kann diese auch aufnehmen", erklärt Heidrun Muffler.

Heißt konkret: Die drei nebeneinanderliegenden Gebäude, die jeweils drei Stockwerke hoch sind – wobei der mittlere Teil mit einem Keller unterbaut ist, in dem sich Technikräume befinden –, sind stufenförmig an den Hang angepasst. Doch sie sind nicht nur in der Höhe, sondern auch seitlich versetzt. Verbunden sind sie dabei durch eine "gemeinschaftliche Erschließungsachse", über die alle drei Gebäude erreicht werden können – natürlich barrierefrei.

Durch dieses Konzept ergebe sich auch als Vorteil, "dass die Baumasse gezielt eine kleinere Maßstäblichkeit erreicht", wie die Architekten erklären. "Zudem entstehen auch außenräumlich Vor- und Rücksprünge, die somit kleinere Hofbereiche bzw. Plätze für unterschiedliche Nutzungen schaffen."

Er liegt an der Hemsbacher Straße, die sich in der unteren Bildhälfte horizontal durch das Bild zieht. Von dort ist der Haupteingang im rechten Baukörper zu erreichen. Foto: Muffler Architekten

Einer davon ist etwa der Eingangshof, der vor dem Haupteingang zur Hemsbacher Straße hin liegt. Von der Straße aus betrachtet, befindet sich der ebenerdige Haupteingang im rechten und am tiefsten gelegenen der drei Gebäudeteile. Geht man durch den Eingang hindurch, betritt man eine über 250 Quadratmeter große Aula mit einer über 50 Quadratmeter großen Bühnenfläche.

Eine weitere Nutzfläche im Außenbereich liegt eine Ebene höher hinter dem mittleren Gebäude. Dort ist der Freibereich der Mensa. Daran schließt sich im Inneren ein rund 370 Quadratmeter großer Speisebereich an, der über 220 Plätze verfügt.

Mitten in diesem Mensabereich gibt es einen großen Lichthof, der über die drei Stockwerke des mittleren Gebäudekörpers geht. "Dieser soll Tageslicht in das Innere des Gebäudes bringen und im Wechselspiel mit Licht und Schatten eine angenehme Atmosphäre als Pendant zur strengeren Thematik des Lernens bieten. Deswegen wurde dieser bewusst dem Großraum Mensa angegliedert", erklärt Heidrun Muffler.

Aus dem gleichen Grund liegt genau über dem Mensabereich ein Arbeitsbereich für die Schüler. Auf dieser Ebene, die sich durch alle drei Gebäudekörper zieht, befinden sich mit den Fachräumen für Naturwissenschaften, für Musik und für Kunst auch einige der "strengeren" Lernräume.

Foto: Muffler Architekten

Einen Lichtraum gibt es auch im von der Hemsbacher Straße aus gesehen linken Gebäudeteil. In dessen oberen beiden Stockwerken sowie im obersten Stock des mittleren Gebäudeteil sind die eigentlichen Klassenzimmer angesiedelt.

Das Pendant zu den Lichträumen ist im rechten Gebäudekörper ein Luftraum, der dort ebenfalls alle drei Geschosse miteinander verbindet. "Dieser schafft sowohl einen Großraum für die Aula als auch zwischen den Geschossen interagierende Flächen, die an Schlechtwettertagen als innere Pausenfläche funktionieren. Die Höhe und das darüberliegende Glasdach bilden einen großzügigen Raum, der Interpretationen auch hinsichtlich seiner flexiblen Nutzung zulässt", so die Architektin.

Natürlich werden bei der Planung auch pädagogische Aspekte berücksichtig. "Nach dem Wettbewerb wurden Raumbezüge hierzu neu diskutiert und am Ablauf orientiert", berichten die drei Architekten. Besonders auch die offenen Flurzonen seien für sie bereits im Wettbewerb ein großes Anliegen gewesen. "Hier entstehen Bereiche für den informellen und spontanen Austausch zwischen den Schülern. Während der Unterrichtszeit fungieren die Flurzonen zusätzlich als erweitertes Klassenzimmer."

Auch die Flure profitieren von den Lichthöfen: "Dadurch werden sie großzügig mit Tageslicht versorgt und bieten daher eine hohe Aufenthaltsqualität."

Zur allgemein hohen Aufenthaltsqualität trägt auch bei, dass die nichttragenden Innenwände ebenso wie die Außenfassade mit Holzmodulsystemen gefertigt werden. "Geringfügig behandelte, hölzerne Oberflächen, ein einfacher Linoleum-Bodenbelag sowie ein Natursteinbelag im Eingangs- und Mensabereich strahlen einen warmen und einladenden Charakter aus und tragen viel Tageslicht in die inneren Bereiche des Gebäudes", damit warben die Architekten damals in ihrer Bewerbung. Darin haben sie auch ihre Vorstellung von Schule beschrieben: "In unseren Augen sind Schulen Orte der Zusammenkunft mit einem offenen und lebendigen Charakter."

Die GTO-Schüler dürfen sich also auf ihr neues offenes und lebendiges Lernumfeld freuen. Und nicht nur sie. "Wir freuen uns alle auf das schöne und helle Gebäude", verrät die Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel. "Wir bekommen eine auf die Zukunft gerichtete Schule – auch mit einem guten digitalen Konzept, das ja – wie wir gerade sehen – wichtiger denn je ist."

Bis die neue Schule allerdings fertiggestellt ist, vergeht noch einige Zeit, die für einen Schulbau allerdings eher sportlich bemessen ist: Im Frühjahr 2022 soll der Spatenstich und zum Schuljahr 2024/25 der Umzug ins neue Schulgebäude erfolgen, berichtet die Schulleiterin, während Bürgermeister Jürgen Galm ergänzt: "Wir freuen uns auf 2024, wenn die neue Schule fertig ist."

Krudewig-Bartel zeigt sich indes nicht nur vom neuen Gebäude, sondern auch von den Tuttlinger Architekten begeistert. "Wir sind sehr glücklich mit dem Architekturbüro. Sie sind sehr kommunikativ." Dass für die Architekten der Neubau mehr als nur eine bloße Auftragsarbeit ist, zeigt auch die Tatsache, dass Michael Muffler wiederholt beteuert habe, dass er unbedingt diese Schule bauen wollte, wie die Rektorin verrät.

Das verwundert nicht, denn die Architektenfamilie habe sich in Osterburken gleich zuhause gefühlt: "Wir lieben die hügelige Landschaft und haben bisher sehr positive Eindrücke auch von den Menschen in der Region gewonnen", sagen sie.