Schlierstadt. (joc) Jetzt ging es doch schneller, als ursprünglich erwartet, denn man hatte allgemein erst in einigen Wochen mit der Entscheidung über den Antrag des Betreibers "Southside Base GmbH" zum erweiterten Betrieb des hauptsächlich von Fallschirmspringern genutzten Flugplatzes in Schlierstadt gerechnet. Das ist das eigentlich Verblüffende, denn das Ergebnis kann nicht wirklich überraschen.

Wie die beiden Vertreter der für die Entscheidung zuständigen Behörde, des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart, schon bei ihrer Vorstellung am 11. Januar im Osterburkener Gemeinderat betonten, hätte das Lärmgutachten ergeben, dass die Grenzwerte in Schlierstadt eingehalten werden würden. Für die Bewertung seien insbesondere zwei Werte maßgeblich, der Dauerschallpegel und der Maximalpegel: Der Dauerschallpegel dürfte bei einem reinen Wohngebiet 50 Dezibel und in einem allgemeinen Wohngebiet 55 Dezibel nicht übersteigen. Für das Einzugsgebiet Schlierstadt lägen die Werte hier zwischen 36 und 46 Dezibel. Per Definition sei es so, dass bei einem Wert unterhalb von 50 Dezibel der Erholungswert von Menschen nicht als beeinträchtigt angesehen werde, bekräftigte Leitender Baudirektor Robert Hamm vom RP Stuttgart. Diese Werte seien Maßgabe für das Verwaltungsverfahren. Der Maximalpegel liege in Schlierstadt bei 65 bis 82 Dezibel. "Insgesamt kann man damit sagen, dass laut Lärmgutachten die Grenzwerte in Schlierstadt eingehalten werden", folgerte Hamm.

Hintergrund In der jetzt übermittelten Verlautbarung des Amts heißt es im Wortlaut: "Das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 46.2 – Luftverkehr und Luftsicherheit) hat auf Antrag folgende Änderung für den Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg auf Grundlage von Paragraf 6 LuftVG in Verbindung mit Paragraf 49 LuftVZO genehmigt: I. Am Sonderlandeplatz [+] Lesen Sie mehr In der jetzt übermittelten Verlautbarung des Amts heißt es im Wortlaut: "Das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 46.2 – Luftverkehr und Luftsicherheit) hat auf Antrag folgende Änderung für den Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg auf Grundlage von Paragraf 6 LuftVG in Verbindung mit Paragraf 49 LuftVZO genehmigt: I. Am Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg werden neben den bereits zugelassenen folgende Luftfahrzeuge zugelassen: 1. Flugzeuge bis MTOM 2000 Kilogramm; 2. die Luftfahrzeugtypen Pilatus Porter PC 6, Daher Kodiak 100 und Cessna C 208 Caravan. II. An Sonn- und Feiertagen dürfen in Zeitraum von 11.30 bis 14 Uhr für eine Stunde keine Flugbewegungen durchgeführt werden (Mittagspause). III. Zum Zwecke des regulären Fallschirmsprungbetriebs darf der Antragsteller dauerhaft gleichzeitig nur ein Luftfahrzeug unter Ziffer I. 2. einsetzen. Der Einsatz von Flugzeugen der Echo-Klasse (Höchstabfluggewicht 1,75 Tonnen) bleibt von dieser Regelung unberührt. Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht Karlsruhe mit Sitz in Karlsruhe Klage erhoben werden."

[-] Weniger anzeigen

Jedoch fühlen sich seit Jahren Bürger aus Zimmern, Seckach und weiteren Baulandorten vom Fluglärm erheblich beeinträchtigt. Auch andere rechtlichen oder sonstigen Hinderungsgründe für die Erteilung einer Erweiterung des Flugbetriebs habe das RP im konkreten Fall nicht ausmachen können, wurde ergänzt.

Robert Hamm vom RP Stuttgart erläuterte schon damals im Osterburkener Gemeinderat: "Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Genehmigung des gestellten Antrags."

Eine Ausfertigung der Entscheidung (Verlautbarung siehe Hintergund) wird im Rathaus Osterburken vom 7. bis 18. März während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsicht ausgelegt. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt die Entscheidung den Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann die Entscheidung bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch angefordert werden.