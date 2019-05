Unser Bild zeigt die bestehende Urnenstele im Friedhof Schlierstadt. Eine weitere soll nun - wie der Gemeinderat am Montagabend beschloss - gebaut werden. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Der Osterburkener Gemeinderat zeigte sich am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses diskussionsfreudig. Besonders bei der Einrichtung einer zusätzlichen Kleinkindgruppe und einer Ü3-Gruppe für den Kindergarten St. Josef wurde eingehend beraten. Schließlich gab es einen gemeinsamen Konsens: In einer benachbarten ehemaligen Arztpraxis sollen die nötigen Räumlichkeiten untergebracht werden.

Außerdem war der Bau eines Weges zur Umnutzung des alten Friedhofsareals zum geplanten Bürgerpark Thema, wobei man angesichts des Submissionsergebnisses geschockt war. Über diese beiden Punkte werden wir morgen berichten. Weitere Themen des Gemeinderats waren die Innenstadtoffensive sowie sechs Arbeitsvergaben.

Kurz abgehandelt wurde die Auftragsvergabe für die Arbeiten zum Bau der Fußwegverbindung in Bofsheim. Die Leistungen wurden beschränkt an fünf Bewerber ausgeschrieben. Die Kostenberechnung für die Treppenanlage beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Die Angebotseröffnung habe noch nicht stattgefunden, wie Bürgermeister Jürgen Galm sagte, weshalb der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigen möge, die Vergabe im Kostenrahmen an den günstigsten Bieter vornehmen zu dürfen. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Zur nächsten Arbeitsvergabe erläuterte Bauamtsleiter Matthias Steinmacher, dass die Stadt Osterburken im Oktober 2014 die Bestattungsform der Urnenstele auf dem Friedhof in Schlierstadt eingeführt habe, wo eine Stele mit zehn Nischen beschafft wurde. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Urnengräbern soll die Anlage nun um eine Stele mit zehn Nischen erweitert werden. Das vorliegende Angebot belaufe sich auf ca. 11.000 Euro.

Im Haushalt 2019 stünden hierfür jedoch keine Mittel zur Verfügung. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger sah es dennoch als erforderlich an, eine weitere Urnenstele zu beschaffen. Dieser Meinung war auch das Gremium und vergab den Auftrag an die Firma Kronimus.

Eine weitere Auftragsvergabe galt dem geplanten Feuerwehrgerätehaus. Für den Neubau würden neben den beauftragten Architekten OHO aus Stuttgart als Gewinner des Planungswettbewerbs zusätzliche Fachingenieure für verschiedene Gewerke benötigt, wie Matthias Steinmacher informierte. Die Verwaltung schlage diesbezüglich vor, die entsprechenden Fachingenieure durch ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zu ermitteln und verschiedene Büros zur Abgabe eines Angebots aufzufordern, die dann geprüft und bewertet werden, bevor die Aufträge vergeben werden. Der Gemeinderat folgte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Schließlich wurden Inspektionsarbeiten am Kanalnetz vergeben. Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sei, wie Bürgermeister Galm und Bauamtsleiter Steinmacher erläuterten, die Stadt verpflichtet, das bestehende Kanalnetz alle 15 Jahre auf eventuelle Schäden zu untersuchen. Die Leistungen der nun geplanten Inspektionsarbeiten beträfen das Einzugsgebiet RÜ3 in den Bereichen Kirchberg und Kalkofen im Stadtgebiet Osterburken. Insgesamt werde eine Länge von rund neun Kilometer Kanalleitung befahren.

Die Leistungen seien beschränkt ausgeschrieben und acht Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden. Zum Submissionstag hätten nur zwei Angebote vorgelegen. Nach Prüfung und Wertung durch das Ingenieurbüro Walter und Partner (Adelsheim) habe die Firma Baierle Kanalservice aus Fremdingen mit einem Preis von 70.724 Euro das preisgünstigste Angebot vorgelegt. Der Gemeinderat erteilte dieser Firma den Zuschlag zur Ausführung der Inspektionsarbeiten.