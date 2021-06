Osterburken/Nepal. (ahn) "Für mich ist es heute immer noch überraschend, dass ich im Handicraft-Sektor gelandet bin und Produkte designe", meint Kathrin Junken, die in Nepal ein soziales Unternehmen namens "Battiayo" gründete und betreibt, in dem hauptsächlich Frauen arbeiten. Diese produzieren Accessoires wie Taschen und Armbänder – und das nachhaltig. Denn dadurch schaffen sie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen notleidenden Einheimischen eine finanzielle Grundlage – was gerade in Corona-Zeiten überlebenswichtig ist.

Dass die Gründerin und sympathische Weltenbummlerin Kathrin Junken gerade hier gelandet ist, ist nun insofern überraschend, als sie bereits den Posten als Direktorin des Goethe-Zentrums in Kathmandu innehatte. Doch angesichts der Vita der 39-Jährigen verwundert es eigentlich nicht, dass sie ihrem Herzen gefolgt ist und in Nepal, das 2015 von einem Erdbeben erschüttert wurde, das Projekt "Battiayo" aufgebaut hat. Denn ihre starke soziale Ader und ihr Glaube an die Wichtigkeit von Chancengleichheit wurden auch bereits durch ihre Schulzeit am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) geprägt, wie sie verrät.

Kathrin Junken besuchte in ihrer Schulzeit das GTO, das sie geprägt hat. Foto: Battiayo

"Dies war eine schöne Zeit für mich", meint Junken über ihre Schulzeit. Dass es am GTO eine existente Wertschätzung von Talenten außerhalb der typischen von der Gesellschaft als wichtig definierten Fächer wie Mathe gegeben habe, habe ihr besonders gut gefallen. Gerade dass neben Kunst und Musik auch Sport gefördert wurde, sei der Sportfanatikerin ein wichtiger Punkt gewesen. Und dann kam natürlich noch der soziale Aspekt hinzu. "Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung, die sich unter den Schülern an einer Ganztagsschule entwickelt, ist einfach stärker."

Auch außerhalb der Schule verbrachte Junken in Reichertshausen "eine wunderschöne Kindheit", wo sie viel im Wald und auf den Feldern gespielt hat. "Da ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, habe ich auch früh gelernt anzupacken."

Diese geballte Frauen-Power Junkens zeigt sich etwa darin, dass sie mit 24 Jahren mit ihrem Diplom als Kauffrau an der EBS-Universität in Oestrich-Winkel und mit ihrem Master in Marketing an der EAE in Barcelona einen Doppelabschluss ablegte.

Foto: Battiayo

Auch nach dem Studium zog es sie in die weite Welt hinaus: Sie war bei Fressnapf in verschiedenen Ländern tätig, Beraterin für Entwicklungsprojekte und ging ihrer Forschungsarbeit im Bereich "Economic Empowerment" mit Fokus auf Frauen nach. Außerdem war sie – wie bereits erwähnt – Direktorin des Goethe-Zentrums in Kathmandu.

"Ich habe einfach viele Heimaten. Ich habe an vielen Orten auf der Welt gelebt, und jeder Ort wurde Heimat für mich. Reichertshausen ist immer noch ein wichtiges Zuhause für mich, genauso wie Kathmandu ein Zuhause für mich ist. Wahrscheinlich falle ich gut in die Kategorie des globalen Bürgers", so die in Heilbronn Gebürtige.

Dass ihr das "große Glück, in Deutschland geboren zu sein, und der einfache Zugang zu Bildung" den Weg zu ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung geebnet haben, ist sich Junken bei allem Erfolg bewusst.

Auch deswegen "hatte ich nach meinen ersten Berufsjahren den Wunsch, meine Fähigkeiten für Menschen einzusetzen, die nicht so einen leichten Start ins Leben hatten und dadurch auch oft nicht den gleichen Zugang zu unterschiedlichen Chancen hatten".

Wie zum Beispiel die Frauen in Nepal, für die die Situation sehr schwierig sei. "Bis zu einer Gleichstellung ist es noch ein sehr weiter Weg", berichtet Junken. So müssten viele Frauen die Zeit während ihrer Menstruation in abgetrennten Räumen oder kleinen Hütten verbringen, was oft gefährlich sei. Außerdem werde auch in die Ausbildung von Mädchen weniger investiert, "was einen weiteren Beitrag zur Schieflage zwischen den Geschlechtern leistet", so die Geschäftsfrau.

Dazu kommt noch die Corona-Situation. "In Nepal gibt es kein Sozialsystem oder richtige systematische Hilfen vom Staat. Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitsgeld sind dort Wörter, von denen man nur träumen kann", erklärt die 39-Jährige. Außerdem sei der Lockdown in Nepal über viele Monate wesentlich strenger gewesen als in Deutschland.

Foto: Battiayo

Wie gut, dass es da Kathrin Junken und ihr soziales Engagement gibt. Denn bei "Battiayo" wurden über Monate alle Mitarbeiterinnen weiterbezahlt – ohne dass man etwas produzieren oder verkaufen konnte. Und damit noch nicht genug. "Wir haben zusätzlich andere unterstützt, damit sie durch diese schwere Zeit kommen und Essen für ihre Familien haben", erklärt Junken. Ermöglicht wird dies dadurch, dass in jeden Verkaufspreis der Produkte ein Anteil für soziale Notlagen einberechnet wird. "Wir kreieren somit ein Sicherheitsnetz für Krisensituationen." Der Gedanke stamme noch aus der Zeit des Erdbebens in 2015.

In diesem Jahr gründete die Geschäftsfrau im Zuge ihrer Forschungsarbeit im Bereich "Women’s Economic Empowerment" (wirtschaftliche Stärkung von Frauen) "Battiayo". Und hier ist der Name Programm: Er kommt vom nepalesischen "batti aayo", was so viel bedeutet wie "Licht bzw. Elektrizität ist da". "Da ,Battiayo‘ ein soziales Projekt ist, fand ich den Gedankengang, dass wir Licht in das Leben von Menschen bringen, sehr schön", erklärt Junken. Außerdem ist "batti aayo" in Nepal ein weithin bekannter Ruf, mit dem man sich den wichtigen Moment am Tag signalisiert, an dem es Strom gibt. Denn bis vor zwei Jahren hatte man selbst in der Hauptstadt Kathmandu bis zu 18 Stunden am Tag keinen Strom. ",Batti aayo‘ war ein Wort, das wirklich jeden in Nepal zum Lächeln gebracht hat, und jeder ,Batti-aayo‘-Moment war ein Glücksmoment. So kam dann der Name ,Battiayo‘ zustande", erklärt Junken.

Foto: Battiayo

Das "Battiayo"-Team besteht inzwischen aus einem Netzwerk von rund 50 Mitarbeiterinnen, die in verschiedensten Formen zusammenarbeiten. "Uns ist es wichtig, dass es in den Lebenskontext der jeweiligen Person passt, nur dann kann etwas Nachhaltiges entstehen", informiert Junken. Nachhaltig sind auch die Produkte, die die Mitarbeiterinnen herstellen. In Handarbeit produzieren sie mit traditionellen Elementen wie den historischen handgewebten Dhaka-Stoffen aus Nepal modern gestaltete Taschen und andere Lifestyle-Produkte. Und: "Etwas Nachhaltiges und Faires – unabhängig von Spenden – aufzubauen, war von Anfang an meine Motivation", so die Geschäftsführerin, die "Battiayo" künftig mehr und mehr in die Hände ihrer "wunderbaren nepalesischen Geschäftspartnerin" legen will, um "Battiayo" und andere Frauenprojekte in Europa bekannter zu machen. Außerdem widmet sich Junken seit Mai beruflich dem Thema "Ausbildungskooperationen zwischen Deutschland und Nepal". Dafür begibt sie sich gerade in Deutschland auf die Suche nach Ausbildungspartnern.