Beim Wikingerfest am 14. und 15. September im Histotainment-Park Adventon in Osterburken werden Darsteller die Kampfkunst der Wikinger realistisch demonstrieren. Fotos: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Das traditionelle Wikingerfest im Histotainment-Park Adventon findet alljährlich am dritten Wochenende im September statt und hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem besonderen Höhepunkt in der Saison entwickelt. Die Männer aus dem hohen Norden trugen keine Hörnerhelme, und ihr Lebensinhalt bestand nicht nur aus Mord, Raub und Brandschatzung. Die Wikinger waren in vieler Hinsicht besser als ihr Ruf. Einblicke in deren Kultur gewähren an beiden Tagen zahlreiche Darsteller.

Vor allem Familien mit Kindern, aber auch interessierte Menschen jeden Alters schätzen die Atmosphäre, das abwechslungsreiche Programm und den besonderen Markt an diesen beiden Veranstaltungstagen am 14. und 15. September, jeweils von 11 bis 19 Uhr.

Trutwin der Magicus hat allerlei Zaubertricks auf Lager. Fotos: Helmut Frodl

Die Lebensweise und der Familienalltag des Frühmittelalters werden an diesen beiden Tagen lebendig. Die Besucher erhalten auch einen Einblick in die vielen aufgebauten Lager und kommen in Kontakt mit den zahlreichen Darstellern, die die Zeit der Wikinger im Park so anschaulich zum Leben erwecken.

Zudem kann man an diesem Veranstaltungswochenende den mittelalterlichen Baubetrieb, Handwerkervorführungen, das Lagerleben der Wikinger sowie einen großen Markt erleben. Außerdem gibt es Bogenschießen für jedermann, Floristik zum Mitmachen, Holzschnitzen für Kinder und Apfelsaft zum Selbermachen.

Die Kampfweise der Wikinger sowie der Umgang mit Speer, Schwert und Schild werden in den Vorführungen zweimal am Tag realistisch und unterhaltsam demonstriert.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen "Poeta Magica" mit nordischen Klängen auf Drehleier, Dudelsack und Nyckelharpa. Für die Kleinen wartet Trutwin der Magicus wieder mit allerlei Schabernack und Zaubertricks auf.

Der Museumsshop ist geöffnet wie auch die Scheunentaverne "Spießbürger". Zudem ist für das leibliche Wohl mit Grill, Café und Biergarten gesorgt.

Info: Das ausführliche Programm gibt es im Internet unter: www.mittelalterpark.de.